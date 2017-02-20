СМИ: собака-супергерой по всей стране спасает школьников, зажатых дверьми автобуса

По всей стране разлетелась новость о собаке-супергерое, спасающей школьника, зажатого дверьми автобуса, сообщает Privet-Rostov.ru.

За довольно короткое время пес был замечен в Ростове-на-Дону, Тюмени, Пензе, Краснодаре, Красноярске, Уфе и еще некоторых городах. В каждом городе события разворачивались по аналогичному сценарию: дворняжка замечала мальчика, зажатого дверью автобуса, бросалась на колеса и лаяла чтобы ее заметили, а после успешного спасения получала угощения и похвалу очевидцев.

При этом ни одно региональное СМИ не указывало в своей статье адрес или хотя бы улицу, на которой произошло ЧП.

Примечательно то, что забавную эстафету по написанию новости о собаке-супергерое успешно поддержали федеральные «Известия», по их версии инцидент произошел в Краснодаре.

По всей видимости, история все же является плодом чьего-то бурного воображения