Позитив дня. Пешеходный переход со светофором для сусликов появился в одном из городов России

В сети появились фото, на которых запечатлен пешеходный переход для сусликов.

При этом сделан он по всем «человеческим» правилам. Переход оборудован разметкой, знаками и работающим светофором.

Стоит отметить, у интернет-пользователей данное мероприятие, организованное медиагруппой «Прима», вызвало массу умиления.

К слову, место, в котором так тщательно позаботились о маленьких зверьках - остров Татышев, расположенный в одном из сибирских городов нашей необъятной Родины - Красноярске. Остров Татышев представляет собой огромный парк, в котором проживает около 5 000 сусликов.

Поляну, максимально заселенную грызунами, в народе названную «Поляной сусликов» и оборудовали переходом, по которому с удовольствием передвигаются и другие представители братьев наших меньших, пишет Privet-Rostov.ru

Фото: gorodprima.ru