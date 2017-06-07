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Позитив дня. Пешеходный переход со светофором для сусликов появился в одном из городов России

7-06-2017, 21:29

В сети появились фото, на которых запечатлен пешеходный переход для сусликов.

 

 

При этом сделан он по всем «человеческим» правилам. Переход оборудован разметкой, знаками и работающим светофором.

 

Позитив дня. Пешеходный переход со светофором для сусликов появился в одном из городов России

 

Позитив дня. Пешеходный переход со светофором для сусликов появился в одном из городов России

 

Стоит отметить, у интернет-пользователей данное мероприятие, организованное медиагруппой «Прима», вызвало массу умиления.

 

Позитив дня. Пешеходный переход со светофором для сусликов появился в одном из городов России

 

Позитив дня. Пешеходный переход со светофором для сусликов появился в одном из городов России

 

К слову, место, в котором так тщательно позаботились о маленьких зверьках - остров Татышев, расположенный в одном из сибирских городов нашей необъятной Родины - Красноярске. Остров Татышев представляет собой огромный парк, в котором проживает около 5 000 сусликов.

 

Позитив дня. Пешеходный переход со светофором для сусликов появился в одном из городов России

 

Позитив дня. Пешеходный переход со светофором для сусликов появился в одном из городов России

 

Поляну, максимально заселенную грызунами, в народе названную «Поляной сусликов» и оборудовали переходом, по которому с удовольствием передвигаются и другие представители братьев наших меньших, пишет Privet-Rostov.ru

 

Позитив дня. Пешеходный переход со светофором для сусликов появился в одном из городов России

 

Позитив дня. Пешеходный переход со светофором для сусликов появился в одном из городов России

 

Фото: gorodprima.ru 



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