Россиянам могут перекрыть безлимитный мобильный интернет
Мобильные операторы России планируют поменять условия предоставления доступа в Интернет. Как пишет газета «Ведомости», в недалеком будущем — уже в этом году может быть отменена опция «Безлимитный Интернет».
По сообщению издания, в МТС уже задумались о применении вышеуказанной меры в текущем году. Причин данной меры несколько. Во-первых, безлимитные тарифы сдерживают дальнейшее развитие рынка. Во-вторых, некоторые пользователи «злоупотребляют» опцией и скачивают до 100 гигабайтов в месяц и создают повышенную нагрузку на сеть.
Официальных комментариев от оператора пока нет, сообщает Privet-Rostov.ru.
Ранее гендиректор «Вымпелкома» Шелль Йонсен сообщил, что мобильные операторы будут отказываться от безлимитных тарифов. По его словам, это обусловлено техническими причинами: 3G-сети перегружены, 4G загружаются очень быстро.
В «Мегафоне» заявили, что придерживаются подобной позиции. Компания Tele2 намерена следить за изменениями на рынке. Первым из крупных операторов от безлимитного интернета отказалась Yota.
Отметим, одних из самых заинтересованных пользователей – блогеров известие об отмене безлимитного интернета весьма опечалило. Обычные интернет-пользователи оставили в обсуждении данной информации следующие комментарии:
«Откуда такие бредовые новости? Всегда было ограничение по трафику, а безлимит был условный, при превышении определенного порога, скорость падала до состояния, что невозможно открыть страничку в сети».
«5% пользователей забирают столько трафика, что "мешают" нормально работать другим пользователям... Умора, а не сеть. Невозможность провайдера предоставить канал с нужной пропускной способностью называется обманом потребителей с целью получения прибыли, т.е. мошенничеством... А когда обнаруживается отсутствие прибыли, все средства хороши для сокрытия реальных обстоятельств...»
«Очередной сговор корпораций, где же наша служба по борьбе с монополиями?».
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