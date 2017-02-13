В Краснодаре подорожает льготный проезд в общественном транспорте
По прогнозам, это случится 1 марта, повышение составит в среднем 18 процентов
Общественный транспорт города давно страдает от недофинансирования. Транспортники уверяют, что цены на проезд существенно ниже экономически обоснованных, а бюджетные дотации не покрывают расходов.
За последнее время ценовая политика неоднократно менялась в сторону увеличения. Как сообщал «Югополис», с 1 января нынешнего года стоимость проезда в краснодарских трамваях и троллейбусах выросла до 23 рублей. Чиновники и транспортники называли этот тариф экономически обоснованным. С 1 февраля подорожал проезд в краснодарских пригородных автобусах — до 35 рублей. При этом продолжала действовать система льгот для отдельных категорий пассажиров.
В настоящее время на Кубани проживают более 350 тысяч человек, имеющих право на льготный проезд. В среднем из краевого бюджета транспортникам доплачивали от 460 до 940 рублей за каждого льготника.
Цена на льготные проездные не повышалась с 2014 года. С 1 марта она изменится, и очень существенно. Транспортники утверждают, что сегодня экономически обоснованно увеличить стоимость льготных проездных на 30 процентов. Однако, как сообщают «Кубанские новости», было принято решение повысить стоимость льготного проезда на 18 процентов.
Источник: news.mail.ru
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