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СМИ: В 2017 году пачка сигарет подорожает до 220 рублей

Вчера, 21:03

Стоимость пачки сигарет может значительно вырасти в 2017 году. Это связано с повышением акциза на табачную продукцию. Об этом сообщают «Известия».

 

 

«В настоящее время минимальная ставка акциза составляет 1 680 рублей за тысячу сигарет, планируется ее увеличение до 2 123 рублей. Таким образом, цена сигарет может составить около 220 рублей за пачку», — говорится в письме замминистра МВД Аркадия Гостева.

Данные расчеты МВД подготовило для совещания по регулированию табачной отрасли в комитете Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

 

Отметим, 60 процентов курильщиков в России выбирают недорогие сигареты. В дальнейшем это может привести к росту объемов контрафактной продукции в стране.



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