Погода будет удивлять россиян аномальными перепадами температур все чаще
В ближайшие 10 лет в России ожидаются весьма большие скачки температуры.
Как заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, зимой возможно резкое потепление, а летом возможны заморозки, пишет Privet-Rostov.ru
Главный метеоролог страны заявляет, что в климатических характеристиках сегодня превалирует непостоянность. Глобальное потепление привело не к тотальной жаре, а к изменениям, которые будут проходить волной. В нашей стране всё чаще будут дуть холодные ветра с Арктики.
Стандартные средние температуры будут всё реже, а вот чередование засухи и дождливых периодов — всё больше, сообщает Privet-Rostov.ru.
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