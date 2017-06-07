Погода будет удивлять россиян аномальными перепадами температур все чаще

В ближайшие 10 лет в России ожидаются весьма большие скачки температуры.

Как заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, зимой возможно резкое потепление, а летом возможны заморозки, пишет Privet-Rostov.ru

Главный метеоролог страны заявляет, что в климатических характеристиках сегодня превалирует непостоянность. Глобальное потепление привело не к тотальной жаре, а к изменениям, которые будут проходить волной. В нашей стране всё чаще будут дуть холодные ветра с Арктики.

Стандартные средние температуры будут всё реже, а вот чередование засухи и дождливых периодов — всё больше, сообщает Privet-Rostov.ru.