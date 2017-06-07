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Погода будет удивлять россиян аномальными перепадами температур все чаще

Сегодня, 10:18

В ближайшие 10 лет в России ожидаются весьма большие скачки температуры.

 

 

Как заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, зимой возможно резкое потепление, а летом возможны заморозки, пишет Privet-Rostov.ru

Главный метеоролог страны заявляет, что в климатических характеристиках сегодня превалирует непостоянность. Глобальное потепление привело не к тотальной жаре, а к изменениям, которые будут проходить волной. В нашей стране всё чаще будут дуть холодные ветра с Арктики.

Стандартные средние температуры будут всё реже, а вот чередование засухи и дождливых периодов — всё больше, сообщает Privet-Rostov.ru.



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