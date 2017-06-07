В России хотят освобождать от подоходного налога после рождения ребенка
Родителей предложили освобождать от уплаты НДФЛ на год с момента рождения либо усыновления ребенка. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Свое обращение он планирует направить в Минфин.
"Один из факторов, сокращающих темпы роста демографических показателей в России, - уровень доходов населения. Не секрет, что первый год после рождения ребенка родителям приходится особенно тяжело, поэтому уместно обратить пристальное внимание именно на эту категорию граждан и разработать дополнительные меры поддержки", - пояснил он.
Также Петров предложил сократить ставку подоходного налога для многодетных семей. Для родителей или усыновителей, воспитывающих двух детей, ее планируется снизить на два процента. За каждого последующего ребенка ставку будут снижать еще на процент. Таким образом, согласно данной инициативе, семьи, где растут 12 детей, полностью освобождаются от уплаты НДФЛ, пишет Privet-Rostov.ru
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