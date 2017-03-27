Детский омбудсмен предложила разрешить родителям отказываться от пробы Манту
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила Минздрав предложение разрешить родителям самим выбирать способ выявления туберкулеза у своих детей.
«Когда я только пришла, один из объемов обращений был связан с реакцией Манту, что родители не хотят делать Манту, но их не берут в садики, не пускают в школы. Мы обратились в Минздрав. Буквально на днях решается вопрос о предоставлении альтернативы, чтобы у родителей был выбор», — заявила детский обмудсмен. Об этом сообщает Lenta.ru.
Она также напомнила, что такой выбор гарантирован законом, и «каждый волен его делать, исходя из собственных познаний, убеждений».
Анна Кузнецова добавила, что в настоящее время рассматривается несколько вариантов замены данной пробы, среди которых — Т-спот. «Можно сдать кровь, можно иначе пройти эти анализы. И они тоже будут признаны», — подчеркнула она.
Реакция или проба Манту — иммунологический тест, определяющий, присутствует ли в организме туберкулезная инфекция, проводится путем введения туберкулина (экстракты микобактерий, используемых для внутрикожных диагностических проб на туберкулез у человека и животных).
Тест Т-спот для диагностики туберкулеза был разработан как замена реакции Манту. В России его использование было разрешено в 2012 году.
Источник: www.yugopolis.ru
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