В России собираются запретить суррогатное материнство
В Госдуму внесен законопроект о запрете суррогатного материнства. Автор инициативы - член Совета Федерации России от Владимирской области Антон Беляков.
По его мнению, услуги суррогатного материнства в России регулируются на основе гражданско-правового договора, который допускает любые обязанности и права сторон, но при этом не гарантирует их строгого исполнения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, пишет РБК.
Сенатор также отметил, что «для передачи ребенка от суррогатной матери родителям не требуется даже процедура усыновления».
«При этом, в соответствии с Семейным кодексом РФ, биологические родители могут забрать новорожденного из роддома только после того, как суррогатная мама даст на это согласие. Это часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей», - пояснил он. Российское законодательство, по мнению Белякова, нуждается в продуманном подходе к регулированию суррогатного материнства, а пока он не выработан, необходим запрет, передает ТАСС.
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