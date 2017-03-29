В России собираются запретить суррогатное материнство

В Госдуму внесен законопроект о запрете суррогатного материнства. Автор инициативы - член Совета Федерации России от Владимирской области Антон Беляков.

По его мнению, услуги суррогатного материнства в России регулируются на основе гражданско-правового договора, который допускает любые обязанности и права сторон, но при этом не гарантирует их строгого исполнения, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, пишет РБК.

Сенатор также отметил, что «для передачи ребенка от суррогатной матери родителям не требуется даже процедура усыновления».

«При этом, в соответствии с Семейным кодексом РФ, биологические родители могут забрать новорожденного из роддома только после того, как суррогатная мама даст на это согласие. Это часто приводит к тому, что суррогатные матери начинают шантажировать биологических родителей», - пояснил он. Российское законодательство, по мнению Белякова, нуждается в продуманном подходе к регулированию суррогатного материнства, а пока он не выработан, необходим запрет, передает ТАСС.