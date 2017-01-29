На 20% могут подорожать лекарства в России

Напомним, ране мы писали о том, что в России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами.

По задумке властей, данная мера позволит бороться с контрафактом в аптеках.

Но при этом по мнению экспертов вышеуказанное нововведение существенно скажется на стоимости лекарственных препаратов. Это произойдёт, так как фирмам придётся использовать новое оборудование. Также для маркировки пачек с препаратами предприятия якобы наймут дополнительных сотрудников.

Из-за обязательной маркировки лекарств цены могут резко вырасти, пишут «Известия». Максимальный прирост по подсчетам Российской ассоциации аптечных сетей достигнет 20%.

Сама система предполагает работу следующим образом: подобно системе ЕГАИС, отслеживающей перемещение алкоголя можно будет отследить перемещение препарата, покупаемого в аптеке. Для этого покупателю необходимо будет навести на упаковку с препаратом специальный прибор-сканер или свой смартфон и получить необходимую информацию.

Стоит отметить, большинство россиян скептически отнеслись к готовящейся маркировке. По мнению многих бизнес на фальсифицированных лекарствах настолько могущественен, что сможет обойти любую систему «защиты», пишет Privet-Rostov.ru.