Опубликован список самых бесполезных лекарств при ОРВИ
В сети продолжают появляться статьи с публикацией наименований лекарств, бесполезных при ОРВИ.
На этот раз медицинский портал «MedRussia» огласил список из 15 хорошо известных и рекламируемых препаратов.
Возглавили список: Арбидол, Амиксин, Ингавирин, Кагоцел. По сообщению издания, эффективность данных препаратов не доказана, при этом продажи каждого из указанных препаратов достигают от 1 до 5 миллиардов рублей в год.
Еще несколько лекарственных средств описаны как гомеопатические и соответственно не «лечащие» простуду. К ним отнесли: Агри, Анаферон, Афлубин, Грипп-хеель, Инфлюцид, Эргоферон и Оциллококцинум.
Отдельную ступень заняли препараты, которые должны повышать иммунитет: Полиоксидоний, Бронхо-мунал, Галавит, Гриппферон, Деринат, Имудон, Ирс-19, Циклоферон, Цитровир-3, Эхинацея.
«Вы можете быть с этим не согласны, но, принимая указанные препараты, вы будете болеть столько же, сколько и люди, которые их не принимают, только у вас ещё и денег не будет. Не надо пытаться чем-то укреплять иммунитет, просто потому что его нельзя ничем укрепить. Иммунная система это не штукатурка, которая периодически отваливается от стены и её чем-то надо обратно прилепить да укрепить, чтобы не падала. Любые существующие иммуномодуляторы и «повышатели иммунитета» — это просто маркетинг, не имеющий никакого отношения к медицине», — пишет издание.
Сообщается, что анализ производился на информации, представленной в базах данных PubMed, Cochrane и UpToDate.
Отметим, интернет-пользователи разделились на два лагеря, противников и защитников данной информации:
«Тогда почему, когда к этим самым врачам приходишь, они выписывают кучу этих лекарств, раз они не помогают! Бредятина, а не статья, лично на себе многие препараты проверены. И все работают», - заметил один из участников интернет-беседы.
«Это не новость, а давно известный факт! 80% этих препаратов не прошли исследований», - отметил его оппонент.
Напомним, ранее мы писали о том, что составлен список бесполезных лекарств, которыми лечатся россияне, пишет Privet-Rostov.ru
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