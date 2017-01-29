В России хотят пометить каждую пачку с лекарственными препаратами

В России начнут маркировать лекарства специальными кодами. Данная мера направлена на борьбу с контрафактом в аптеках, сообщает Интерфакс со ссылкой на премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Соответствующее заявление он сделал 30 января, во время встречи с вице-премьерами.

По его словам, в рамках проекта предусматривается, что будет создана специальная автоматизированная система, позволяющая отслеживать все этапы движения продукции от производителя до аптеки. В результате любой человек, наведя на упаковку с препаратом специальный прибор-сканера или свой смартфон еще до покупки сможет проверить его на легальность. Система будет работать подобно ЕГАИС, отслеживающей перемещение алкоголя, пишет Privet-Rostov.ru

Дмитрий Медведев подчеркнул, что данная система является частью работы по противодействию обороту фальсифицированной контрафактной продукции. При этом, прежде чем вводить систему по всей стране, ее необходимо будет протестировать.

Отметим, согласно статистике Генеральной прокуратуры, порядка 15% всех медикаментов в российских аптеках — подделка. Эти данные месяц назад озвучил Александр Буксман, первый заместитель генерального прокурора. По его словам, фальсифицированные лекарства не только свободно продаются в аптеках, но и становятся предметом госзакупок — их приобретают поликлиники и больницы, пишет kaksekonomit.com.