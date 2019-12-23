Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî Çàëèâà: èíòåãðàòîðû ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè
Èñìàèë Øàíãàðååâ è Íóðàëè Ëàòûïîâ
Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà - îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ ñòðàíèö ìîåé æèçíè â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ. Ëþäè, êîòîðûõ ÿ âñòðå÷àë çäåñü, áûëè ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé, è êàæäûé èç íèõ îñòàâèë â ìîåé æèçíè ñâîé ñëåä, ïîäàðèâ äðàãîöåííûå ìèíóòû äðóæåñêîãî îáùåíèÿ. Íî â ñèëó êàêèõ-òî ìåíòàëüíûõ îñîáåííîñòåé, òàòàðñêèå âñòðå÷è (êàê ÿ èõ îáîçíà÷èë â çàãëàâèè ýòîé ñòàòüè), ñòàëè äëÿ ìåíÿ çíàêîâûìè, ñëîâíî î÷åðòèâ àðåàë íåêîãî êóëüòóðíîãî åäèíñòâà.
Íóðàëè Ëàòûïîâ – ÷åëîâåê, â êîòîðîì ÿ âèæó, ïðåæäå âñåãî, ñòàðîãî äîáðîãî äðóãà, ñ êîòîðûì ìåíÿ ñâÿçûâàþò ãîäû ñîâìåñòíîãî òâîð÷åñòâà, ðåçóëüòàòîì êîòîðîãî ÿâèëàñü çíàêîâàÿ â ìîåé æèçíè êíèãà «Èñëàì è ìèð: Âîñòîê ãëàçàìè êëàññèêîâ» (2017).
Íóðàëè Ëàòûïîâ… Ëþäè ìîåãî ïîêîëåíèÿ ñ îñîáûì ÷óâñòâîì íîñòàëüãèè ïî äàëåêèì 80-ì ãîäàì ïðîèçíîñÿò ýòî èìÿ, êîòîðîå àññîöèèðóåòñÿ ó áîëüøèíñòâà ìîèõ ðîâåñíèêîâ ñ âðåìåíåì, êîãäà èíòåëëåêòóàëüíîå ïðåèìóùåñòâî, öåíèëîñü áîëüøå ôèçè÷åñêîãî, êîãäà îãðîìíàÿ ñòðàíà, áóêâàëüíî çàòàèâ äûõàíèå ñìîòðåëà, êàê ñðàæàëèñü çíàòîêè, äåìîíñòðèðóÿ ÷óäåñà ëîãèêè è ýðóäèöèè.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: «Íóðàëè Ëàòûïîâ – ìàñòåð èíòåëëåêòóàëüíûõ èìïðîâèçàöèé»
Íóðàëè áûë â òî âðåìÿ ëó÷øèì èç ëó÷øèõ, äåìîíñòðèðóÿ âîñòî÷íûé ñòèëü ôèëîñîôñêîãî ìûøëåíèÿ, íåòîðîïëèâûé â íà÷àëå ìèíóòû íà ðàçìûøëåíèå è ìîëíèåíîñíûé â åå êîíöå. Â òàêèå ìîìåíòû, êîãäà äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ëþäåé ñìîòðåëè íà íåãî, îáðàç ëåãåíäàðíûõ âîñòî÷íûõ ìóäðåöîâ, ïðîñòóïàë ñêâîçü ÷åðòû Íóðàëè, ïîðàæàÿ êàêèì-òî îñîáûì ñâåòîì íå ýðóäèöèè, íî ìóäðîñòè.
Â ñâîåé ñòàòüå «Òîï-50 ãåðîåâ òàòàð: Ñîöèîêóëüòóðíûå ìåõàíèçìû ðàçâèòèÿ Òàòàðñêîãî ìèðà», Òèìóð Èñõàêîâ ïèñàë: «Íóðàëè Ëàòûïîâ – ôèëîñîô, íåéðîêèáåðíåòèê, íåéðîáèîëîã, ïèñàòåëü (ëàóðåàò ëèòåðàòóðíîé ïðåìèè «Çîëîòîé òåëåíîê»), ïîëèòîëîã, áëåñòÿùèé àíàëèòèê, ýðóäèò (îáëàäàòåëü ïåðâîé â èñòîðèè êëóáà «×òî? Ãäå? Êîãäà?» «Õðóñòàëüíîé Ñîâû», ÿðêèé ñàìîáûòíûé õóäîæíèê (12-êðàòíûé îáëàäàòåëü Ãðàí-ïðè ìåæäóíàðîäíûõ âûñòàâîê êàðèêàòóð). È ðå÷ü íå î òîì, ÷òî â 80-õ îí áûë ñàìûì ÿðêèì «çíàòîêîì», ðåäêîé ýðóäèöèåé êîòîðûì âîñõèùàëèñü äåñÿòêè ìèëëèîíîâ òåëåçðèòåëåé, à î òîì, ÷òî ñåãîäíÿ îí âàæåí äëÿ Òàòàðñêîãî ìèðà êàê æèâàÿ ëåãåíäà, êàê îáðàç ñîâðåìåííîé òàòàðñêîé êóëüòóðû â åå ëó÷øèõ ïðîÿâëåíèÿõ».
Íå ìîãó íå ñîãëàñèòüñÿ ñî ñâîèì êîëëåãîé ïî Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ) Òèìóðîì Èñõàêîâûì â òîì, ÷òî Ëàòûïîâ ñåãîäíÿ èñêëþ÷èòåëüíî âàæåí äëÿ Òàòàðñêîãî ìèðà, ÷òî íàì ñåãîäíÿ ìîæåò áîëåå ÷åì â÷åðà – â äàëåêèå 80-å, íóæíû èíòåëëåêòóàëüíûå ëèäåðû íàöèè.
Â òå äàëåêèå ãîäû íå áûëî ïîíÿòèÿ èíòåãðàòîð. Îíî ïîÿâèëîñü íåäàâíî - â ýðó öèôðîâûõ òåõíîëîãèé. Íî òî, êåì äåéñòâèòåëüíî áûë Ëàòûïîâ ïî ñâîåé ñóòè, ìîæíî ñêàçàòü ñåãîäíÿ îäíèì ñëîâîì – «èíòåãðàòîð». È âïîëíå çàêîíîìåðíî, ÷òî, çàâåðøèâ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â êà÷åñòâå êëþ÷åâîãî èãðîêà ïðîãðàììû «×òî?Ãäå?Êîãäà?», Ëàòûïîâ çàíÿëñÿ ïðîáëåìàìè ìîäåëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíîé ðåàëüíîñòè, ñîçäàë óíèêàëüíóþ â ñâîåì ðîäå «Ëàáîðàòîðèþ íåëèíåéíûõ ðåøåíèé».
Ìíîãîå èç òîãî, ÷òî íàïèñàíî Íóðàëè Ëàòûïîâûì, â ïîñëåäíèå ãîäû ñîçäàâàëîñü íà ìîèõ ãëàçàõ, òàê êàê ñâîå òâîð÷åñêîå âäîõíîâåíèå îí ÷åðïàë òîëüêî íà áåðåãàõ Ïåðñèäñêîãî çàëèâà.
Ñì. âèäåî: Íóðàëè Ëàòûïîâ ðàçìûøëÿåò î ñìûñëàõ äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ, âëîæåííûõ â êíèãó «Èñëàì è ìèð: Âîñòîê ãëàçàìè êëàññèêîâ».
https://www.youtube.com/watch?v=0Owo70Nm0NA
Â ýòîé ñâÿçè, õîòåëîñü áû ñäåëàòü êðàòêèé îáçîð ëþáèìûõ ìåñò Íóðàëè Ëàòûïîâà â ÎÀÝ, ìíîãèå èç êîòîðûõ ñâÿçàíû ñ íàøèì îáùèì òâîð÷åñêèì ïðîåêòîì – ñåðèè ñòàòåé ïî èñòîðèè òàòàðñêîãî ìèðà, èñëàìñêîé êóëüòóðû, èñòîðèè ðîññèéñêîé öèâèëèçàöèè è êíèãîé «Èñëàì è ìèð: Âîñòîê ãëàçàìè êëàññèêîâ». Äóìàþ, ãîâîðÿ î «ëàòûïîâñêèõ ìåñòàõ â ÎÀÝ», íàäî ñêàçàòü, ïðåæäå âñåãî, îá Ýìèðàòå Øàðäæà, ãäå Íóðàëè ëþáèë â ïåðâóþ î÷åðåäü îñòàíàâëèâàòüñÿ, ïîñåùàÿ ÎÀÝ.
Çäåñü áûëè äëÿ íåãî äâà çíàêîâûõ ìåñòà, ãäå îí îñîáåííî ëþáèë ïðîâîäèòü âðåìÿ. Ó ìåíÿ â ãîñòÿõ, ïðÿìî íà áåðåãó ìîðÿ, ãäå ìû ìîãëè è ïîáåñåäîâàòü îáî âñåì íà ñâåòå, è ïîñïîðèòü, è ñäåëàòü ñîâìåñòíûé çàïëûâ. Âïðî÷åì, çäåñü ñ íèì áûëî òðóäíî ñîðåâíîâàòüñÿ, ïëàâàë îí êèëîìåòðàìè, ïîêàçûâàÿ èíîãäà ÷óäåñà âûíîñëèâîñòè.
Èñìàèë Øàíãàðååâ è Íóðàëè Ëàòûïîâ (ýìèðàò Øàðäæà, ÎÀÝ).
Íóðàëè õîðîøèé ïîâàð, õîòÿ íà ïëÿæå ó íàñ áûëî ìíîãî ïîìîùíèêîâ. Ïîñëå çàïëûâà âñåãäà õî÷åòñÿ, ÷åãî-íèáóäü ìÿñíîãî. Õîðîøàÿ òðàïåçà íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, ïðåäðàñïîëàãàåò ê íåòîðîïëèâîé áåñåäå. Â òàêèå ìèíóòû ðîæäàþòñÿ íîâûå èäåè, âîçíèêàþò ïðîåêòû, êîòîðûå â óñëîâèÿõ êàáèíåòà ïðîñòî íå ïðèäóò â ãîëîâó.
Áåðåã Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, øóì âîëí, îòñóòñòâèå çàæàòîñòè è ñêîâàííîñòè ïðîñòðàíñòâ è, ãëàâíîå îñîáîå îùóùåíèå âðåìåíè (ïåñîê, âîëíû), ñîçäàþò îñîáóþ òâîð÷åñêóþ àòìîñôåðó.
Äóáàé â îòëè÷èè îò ýìèðàòîâ Øàðäæè, Àäæìàíà è Ðàñ-ýëü-Õàéìà äëÿ Íóðàëè Ëàòûïîâà áûë â ìåíüøåé ñòåïåíè ïðîñòðàíñòâîì òâîð÷åñòâà. Äóáàé äëÿ íåãî ñêîðåå ïîëèòè÷åñêàÿ ïëîùàäêà, ãäå èäåè Ëàòûïîâà âûçûâàþò èíòåðåñ â ðàçíûõ ïîëèòè÷åñêèõ êðóãàõ. Åãî çíàìåíèòàÿ Ëàáîðàòîðèÿ íåëèíåéíûõ ðåøåíèé, ñåãîäíÿ îñîáåííî âîñòðåáîâàíà, êàê ðóêîâîäñòâî ê äåéñòâèþ â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ.
Ïîëàãàþ, ÷òî íàøè âñòðå÷è ñ Ïðåçèäåíòîì Òàòàðñòàíà Ðóñòàìîì Ìèííèõàíîâûì â Äóáàå áûëè ïëîäîòâîðíûìè äëÿ Íóðàëè, êîòîðîìó åñòü, ÷òî ïðåäëîæèòü ñîâðåìåííîìó Òàòàðñòàíó â ïëàíå îïòèìàëüíûõ ïîëèòè÷åñêèõ ðåøåíèé, ñîöèàëüíûõ ïðîåêòîâ, èíòåëëåêòóàëüíûõ èííîâàöèé.
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ, Èñìàèë Øàíãàðååâ è Íóðàëè Ëàòûïîâ (Äóáàé, ÎÀÝ).
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ - åäèíñòâåííûé èç ðóêîâîäèòåëåé ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êòî ðåøàåò çàäà÷è íå êàê ÷èíîâíèê-óïðàâëåíåö, à êàê êðèçèñ-ìåíåäæåð, ýêîíîìèñò – ïðàêòèê, êîòîðûé ñðàçó îöåíèâàåò âñå ðèñêè è ïðåôåðåíöèè îò êîíêðåòíûõ êîíòàêòîâ íà ìåæäóíàðîäíîì óðîâíå. È ãëàâíîå, îí ÷åòêî îïðåäåëÿåò ïðèîðèòåòû ÷åëîâåêà, åãî èíòåðåñîâ, êóëüòóðû, äóõîâíûõ öåííîñòåé.
Ïî ñóòè, Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ - ýòî èíòåãðàòîð ïîëèòè÷åñêèõ äåéñòâèé è ýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé, â óñëîâèÿõ, êîãäà òðåáóåòñÿ íå òîëüêî äåëîâàÿ õâàòêà, íî è, ïðåæäå âñåãî, êóëüòóðîëîãè÷åñêèé ïîõîä, ó÷èòûâàþùèé ðåëèãèîçíóþ ñîñòàâëÿþùóþ ïîëèòèêè ïîòåíöèàëüíûõ ïàðòíåðîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÎÀÝ.
Ïðåìüåð-ìèíèñòð Îáúåäèí¸ííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòîâ Ìîõàììåä èáí Ðàøèä Àëü Ìàêòóì, íàñëåäíûé ïðèíö Äóáàÿ- Õàìäàí èáí Ìîõàììåä Àëü Ìàêòóì, ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èñìàèë Øàíãàðååâ íà Èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå (Äóáàé, ÎÀÝ).
Âîò, ÷òî îá ýòîì ãîâîðèò ñàì ãëàâà Òàòàðñòàíà: «Äëÿ ðàáîòû ñ èñëàìñêèì ìèðîì ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ Ïóòèí îïðåäåëèë ìåíÿ êîîðäèíàòîðîì. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ìû íå òîëüêî â ðàìêàõ ñâîåãî ñóáúåêòà ðàáîòàåì, íî è â èíòåðåñàõ âñåãî íàøåãî ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî î÷åíü âàæíûé ôàêòîð, êîãäà ìû ïîëó÷àåì ïîääåðæêó, è â öåëîì íàøà ñòðàíà ïîëó÷àåò ïëþñ îò òîãî, ÷òî Òàòàðñòàí áåðåò íà ñåáÿ èíèöèàòèâó».
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà ìîãó ñêàçàòü, ÷òî ýòà êóëüòóðîëîãè÷åñêàÿ «êðóãîñâåòíîñòü» ñ àêöåíòîì íà èñëàìñêèå öåííîñòè â ðåøåíèè êîíêðåòíûõ çàäà÷, ïîçâîëèëà Ðóñòàìó Ìèííèõàííîâó íàëàäèòü ðîññèéñêî-àðàáñêèé äèàëîã â ÎÀÝ, îïåðàòèâíî ðåøèòü ìíîãèå âîïðîñû, êîòîðûå òðåáîâàëè äëèòåëüíîãî îáñóæäåíèÿ. ß áûë ñâèäåòåëåì ýôôåêòèâíîñòè åãî ðàáîòû, è çíàÿ îñîáåííîñòè áèçíåñà â ÎÀÝ, íå ìîã ñêðûòü ñâîåãî âîñõèùåíèÿ, êàê ýòîò ÷åëîâåê ðàáîòàåò íà êîíå÷íûé ðåçóëüòàò.
Ñì. âèäåî: Äåëîâûå âñòðå÷è íà èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå (Äóáàé, ÎÀÝ).
https://www.youtube.com/watch?v=W0AyhVVzOCU
https://www.youtube.com/watch?v=8X01zYDfAms
Âîò êîíêðåòíûé ïðèìåð òîãî, êàê íàäî ïîäõîäèòü ê èñëàìñêîé ïðîáëåìàòèêå, êîòîðàÿ ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíûì ñîöèîêóëüòóðíûì ìåõàíèçìîì ðàçâèòèÿ, ðàñêðûòèÿ ïîòåíöèàëà èñëàìñêèõ èäåé êàê íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ðîññèéñêîé öèâèëèçàöèè, Ïëàòôîðìû ïðîäóìàííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, äîâåðèÿ è âçàèìîóâàæåíèÿ â òàêèõ òîíêèõ ñôåðàõ êàê êóëüòóðà, ÿçûê, ðåëèãèÿ.
Õî÷åòñÿ îñîáî îòìåòèòü, ÷òî Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ðàáîòàåò â ÎÀÝ â ïðèâû÷íîé äëÿ íåãî ìàíåðå, ëè÷íî ó÷àñòâóÿ â ðåøåíèè êàæäîãî êîíêðåòíîãî âîïðîñà. Ýòî åãî îñîáûé ñòèëü ðóêîâîäñòâà, êîòîðûé âûâåë Ðåñïóáëèêó Òàòàðñòàíà â ëèäåðû ñðåäè âñåõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ.
Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà - æèâàÿ èñòîðèÿ îáùåíèÿ, êîãäà òàòàðñêîñòü ïðîÿâëÿëàñü êàê íåêîå ðîäñòâî äóø, âîñõîäÿùèå ê èñòîðèè íàøåãî íàðîäà, ãëóáèíàì íàöèîíàëüíîãî äóõà. Ìû òàòàðû, è ýòèì âñå ñêàçàíî.
Èñìàèë Øàíãàðååâ. Áðþññåëü, 2019 ã.
Òàòàðñêèå âñòðå÷è íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî Çàëèâà: «Äîðîãè, êîòîðûå ìûÎáùåñòâî
Èñìàèë Øàíãàðååâ. Äèàëîã áðàòñêèõ íàðîäîâÎáùåñòâî
Èñìàèë Øàíãàðååâ. Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà: èç ïðîøëîãî â áóäóùååÎáùåñòâî
Òàòàð÷à äèêòàíò — 2019: â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ è ØâåöèèÎáùåñòâî
Èñìàèë Øàíãàðååâ. Øëåì Àëåêñàíäðà ÍåâñêîãîÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎãíåäåðæàòåëüÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðîäîëæåíèå «÷åðíîé ëåãåíäû»Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàòðèîò Åâðàçèè: îòçûâûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: óñïåõ íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ – îòçûâû èÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïàññèîíàðíîñòü è ëèäåðñòâî: îòçûâû è êîììåíòàðèèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – âàæíåéøåå ñîáûòèå â òàòàðñêîìÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – Ñëóæó Ðîññèè: îòçûâû è íàãðàäûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ñàáàíòóé â Òóðöèè – çíàêîâîå ñîáûòèå ÒàòàðñêîãîÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ìèðîòâîðåö: îòçûâû î÷åâèäöåâÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñûÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ – ïðèíöèïèàëüíàÿ ïîçèöèÿ: îòçûâû è ðåàêöèèÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Îòçûâû è íàïóòñòâèÿ êîëëåã ïî Åâðàçèéñêîé ÀêàäåìèèÃîðîä
Èñòîðèÿ Óñïåõà. Èíòåðâüþ ñ Èñìàãèëîì Øàíãàðååâûì î òîì, êàê ñòðîèòüÎáùåñòâî
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