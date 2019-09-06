Исмагил Шангареев. Продолжение «черной легенды»

Никогда не думал, что придется об этом писать. Даже представить себе не мог, что все утверждения о "монголо-татарском иге", которые Лев Николаевич Гумилев называл «черной легендой»1, станут в наши дни предметом обсуждения в политическом поле России. Больше того, что политическими акторами, вступившими в «конкурентную борьбу» явятся Глава Калужской области Анатолий Артамонов и депутаты Госсовета Татарстана.





Прежде чем, говорить о сути предмета противостояния, хочу напомнить эпиграф к книге Расула Гамзатова «Мой Дагестан»: «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки»2.





Инициатор «выстрела в прошлое» Глава Калужской области Анатолий Артамонов, вышел с предложением отмечать 11 ноября на государственном уровне своеобразный «День победы», который в его формулировке звучит как "памятная дата, посвящённая окончанию Великого стояния на Угре”. Основание: историки предполагают, что в этот день в 1480 году на территории, занимаемой сегодня Калужской областью, окончился глобальный этап противостояние русских княжеств и золотой Орды.





Госсовет Республики Татарстан направил отрицательный отзыв на законопроект об «памятной дате в честь окончания Великого стояния на Угре».





Удивленный несговорчивостью депутатов Госсовета Татарстана, Глава Калужской области Анатолий Артамонов в интервью «Говорит Москва» предположил, что депутаты в Татарстане недостаточно информированы о проекте: «Те, кто дал депутатам Госсовета Татарстана информацию на рассмотрение, не удосужился её объяснить. Преподнесли её, вероятно, совсем в каком-то другом ключе. Раз они были введены в заблуждение. Ничего страшного, это мнение одного из субъектов.» Далее он уточнил: «Там же не говорится о победе над монголо-татарскими поработителями, там говорится "памятная дата, посвящённая окончанию Великого стояния на Угре”. Без указания национальностей, роли или чего-то ещё. А мы знаем, что после окончания Великого стояния на Угре Российское государство оформилось как единое целое… Там сперва было слово "победное”. Я говорю, уберите, чтобы ни у кого не было изжоги».





Сказанное напоминает лексикон Шарикова из «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Так и хочется сказать татарским депутатам: «Никогда не читайте перед обедом советских газет». Мне могут возразить, так нет их давно. Нет, батеньки мои, когда к Вам обращается выпускник Высшей партийной школы товарищ Артамонов все возвращается на круги своя, и будьте добры «забыть про изжогу».





Впрочем, политическое поле конфликта не ограничивается только Госсоветом Республики Татарстан. Артамонов также «схлеснулся» с главой комитета Госдумы по делам национальностей Ильдаром Гильмутдиновым, который не согласился с ним, напомнив, что в отечественных учебниках истории ничего не говорится о татаро-монгольском иге. О попытках Гильмутдинова обосновать свой взгляд на проблему, губернатор сказал с политической прямотой, что: «Это мнение человека, который по поручению парламента Татарстана тоже сейчас будет что-нибудь говорить. Есть же наука. Есть Академия наук, которая этот проект на ура поддержала. Пусть Гильмутдинов теперь спорит со всей Академией наук Российской Федерации. Если они себе это считают трагической страницей, пусть считают. Но не признавать этого, считать, что этого не было, – это глупость».





Читая такое так и хочется опять процитировать Михаила Афанасьевича: «Вы .., чепуху говорите, и возмутительней всего то, что безапелляционно и уверенно».





Не было никаких «трагических страниц». Не было ига как формы угнетения. Был симбиоз народов и сходство политических интересов. Мне сегодня даже трудно себе представить, кто сегодня в Академии наук Российской Федерации поддерживает инициативы Артамонова, направленные на раскол общества, на обострение межнациональных отношений, наконец, на возрождение в России «черной легенды» о татаро-монгольском иге, основанной на извращении исторических фактов.





Но обо всем по порядку. Сначала политическая сторона. Прежде всего давайте вспомним, что Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук разработать учебник по государственной национальной политике, словно предчувствуя, что именно в государственном политическом поле могут возникнуть риски обострения в межнациональных отношениях.





Есть старое заблуждение, что время все расставит на свои места.





Думаю, что всё на свои места время от времени расставляют люди, способные подняться над политическими соображениями ради исторической истины.





Таким, неожиданным для многих шагом навстречу исторической правде, стал подарок первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву, который на его 80-летие преподнес в Кремле Президент РФ Владимир Путин.









Владимир Путин, Дмитрий Медведев и Минтимер Шаймиев (20 января, 2017 г.).





Это была не привычная ваза или коврик с изображением юбиляра.





Это была карта Тартарии, отражающая факт длительного симбиоза тюрко-славянского этноса, «материкового мышления» и «общеазийского сознания» (Велимир Хлебников) наших предков.





В СМИ тогда гадали, в чем смысл подарка Путина Шаймиеву? Так, например, эксперты газеты «БИЗНЕС Online» высказывали мнение, что «древняя карта символизирует евразийский поворот: историю страны нельзя выводить только из Киева и Москвы».





Не буду комментировать этот вывод. Скажу только одно: подарок Путина, действительно, был не случайным, и за ним стоит намерение обозначить новый вектор в понимании отечественной истории.





Теперь научный аспект проблемы. Калужский губернатор призвал парламентариев Татарстана не спорить с Академией наук. Возможно в понимании Артамонова, Академия наук РФ функционирует по принципу «Партия сказала: надо!Комсомол ответил:есть!». Впрочем, сколько раз уже было:





Вернадского критиковал Деборин,

Вавилова Лысенко, удостоен

Был Чивилихина нападок Гумилев…3





В своем историко-психологическом этюде «Черная легенда», Лев Николаевич писал: «Неисчислимы беды, происходящие от предвзятых мнений и ошибок. Главная заслуга науки в том, что она, часто с мучительными усилиями, вскрывает застарелые предубеждения, никогда не доказанные и как будто не требующие доказательств. Каждая удача в этом направлении - подвиг, и очень трудный, потому что опровергнуть ложное суждение можно, лишь вскрыв его корни. А они, зачастую болезненные и застарелые, уходят в глубь веков»4.

Думаю, будет правильно, если мы не «будем спорить со всей Академией наук РФ» - как предлагает нам Артамонов, а научный аспект обсуждения проблемы с празднованием конца татаро-монгольского ига на Руси, вынесем за пределы сегодняшнего дня в недалекое прошлое.





Уверен, что Госсовет Татарстана будет не против, если мы «дадим слово» Льву Николаевичу Гумилеву.





Утверждение первое:





"Монголо-татарского ига не было"(на этом дискуссию о «памятной дате» можно было бы закончить).





Этот пример Гумилёв приводил в своих лекциях, - все доордынские церкви и соборы стоят, и существует даже туристический маршрут "Золотое кольцо России", в которое входят - Владимир, Суздаль, Кострома, Ярославль, Рязань, Муром. Известны и почитаемы иконы, якобы пожженные татарами. Где же русские памятники, перенесшие польские и немецкие вторжения, этих будущих "цивилизованных" европейцев? Если и встречаются, то перестроенные под костёлы, и переписанные в европейской, "фряжской" манере иконы.





Утверждение второе:





«Волжские татары оказались барьером для наступления с «Востока» на Россию, а в 1406 году одно появление Шадибека на помощь Москве заставило Витовта отступить, не принимая боя…Россия испытывала угрозу с Востока и с Запада, и от Тимура, и от Витовта. В обоих случаях Золотая Орда защитила Россию от вторжения и продолжала находится в союзе с Москвой, до своего распада в начале XV века»5.





Утверждение третье:





«Александр Невский действительно заключил союз с Батыем, а затем с его братом Берке только тогда, когда немцы начали наступление на Прибалтику, а затем на Псков и Новгород. Союз этот был военно-политический, чтобы бороться против нажима с Запада и остановить наступление тех немцев, которые стремились превратить остатки древних русичей в крепостное сословие. В итоге – там, где князья просили помощи у татар, там возникла великая держава Россия»6.





По поводу последнего утверждения в литературе высказывается не мало сомнений. Но, вещи порой говорят о своем хозяине больше, чем устные и письменные свидетельства современников. Шлем Александра Невского, который хранится в Оружейной палате Московского Кремля, относится к таким безмолвным свидетелем того, кем был легендарный князь7.





Шлем поражает своей редкой красотой и смысловой символикой. Поражает с каким изяществом расположены алмазы, рубины, изумруды, жемчуг. Но! Далее по всему периметру шлема идет арабский текст «Обрадуй верных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы» (Коран, 13-й стих 61-ой суры).









Шлем Александра Невского, хранящийся в Оружейной палате Московского Кремля.





В заключении, важно отметить, что «черная легенда» породившая много бед, связавшая в одну цепь нелюбовь и презрение европейцев к кочевникам, ненависть к людям Восточной Европы, исповедовавшим не католичество, а православие и несторианство, и воинственную враждебность к монголам и тюркам, которых отныне открыто можно было третировать вплоть до XX в. как неполноценную расу»8. Вот ведь как, по «черной легенде» не только монголы и тюрки, главным образом татары, но все славяне, не принявшие католичество должны считаться неполноценными.





Тот факт, что все народы, жившие в пределах Золотой Орды взяты «просвещенной Европой» за одни скобки, имеет свою историческую закономерность. «Начнем с того, - пишет Лев Николаевич, - что наши предки, жившие в Московском царстве XVI-XVII вв. и в Петербургской империи начала XVIII в., нисколько не сомневались в том, что их восточные соседи - татары, мордва, черемисы, остяки, тунгусы, казахи, якуты - такие же люди, как и тверичи, рязанцы, владимирцы, новгородцы и устюжане. Идея национальной исключительности была чужда русским людям, и их не шокировало, что, например, на патриаршем престоле сидел мордвин Никон, а русскими армиями руководили потомки черемисов - Шереметьев, или татар – Кутузов»9.





Что же сегодня собирается праздновать Артамонов, что за памятная дата не дает ему покоя?





Великий Князь Романов Владимир Кириллович незадолго до смерти в одном из интервью сказал: «Славянство и Туран, Русь и Степь – эти великие Космосы с их глубинными духовными геополитическими связями, - убежден, еще найдут в себе силы и энергию для нового взаимообогащающего синтеза»10. Вот еще один ответ Артамонову, почему важно думать не о разъединении народов России, а, о их синтезе.





Политическое поле, в котором сегодня мы наблюдаем конфликт по поводу нового «дня победы» - памятной даты, посвящённой «окончанию Великого стояния на Угре”, требует на мой взгляд функционального расширения за счет Совета приПрезидентеРФпомежнациональнымотношениям. Учитывая, что в состав Совета входят представители национально-культурных автономий народов РФ, деятели научного и экспертного сообщества, министры российского правительства, депутаты Государственной думы, есть высокая вероятность, что товарищу Артамонову объяснят особенности исторических событий не с позиций противостояния, которого в сущности не было, а с позиций сотрудничества, которое заложило основы государственности России.





Писатель-публицист Исмагил Шангареев.





Литературные источники