Èñìàãèë Øàíãàðååâ îòâå÷àåò íà âîïðîñû
1. Èñìәãûéëü Êàëәìåòäèíîâè÷, Âàøå èìÿ ñðåäè òàòàðñêîé îáùåñòâåííîñòè, â ïåðâóþ î÷åðåäü, èçâåñòíî êàê òàòàðñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, êîòîðûé æèâåò â Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ è ïîääåðæèâàåò òàì ñâîé íàöèîíàëüíûé êîëîðèò. Êîãäà óåçæàëè èç ñòðàíû, ïî÷åìó âûáðàëè èìåííî Àðàáñêèå Ýìèðàòû? È êàêîâî ýòî ñîõðàíèòü è ïðèäåðæèâàòüñÿ íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé, æèâÿ íà ÷óæáèíå? Íàâåðíÿêà, åñòü è ïëþñû, è ìèíóñû...
- Â ïåðâóþ î÷åðåäü íàäî ñêàçàòü, ÷òî ÎÀÝ óíèêàëüíûé ïðîåêò îòöà – îñíîâàòåëÿ ýòîãî ãîñóäàðñòâà Øåéõà Çàéäàèáí Ñóëòàíà Àëü Íàõàéÿíà, ñî÷åòàþùèé â ñåáå êóëüòóðíóþ ñàìîáûòíîñòü ìóñóëüìàíñêîãî Âîñòîêà è àíãëîñàêñîíñêèé ïîäõîä ê êîíñòðóèðîâàíèþ ãîñóäàðñòâà è îáùåñòâà. Ðåçóëüòàò òàêîãî ñèíòåçà áóêâàëüíî ïîðàçèë ìåíÿ, ÿ óâèäåë â íåì îáðàçåö ãîñóäàðñòâà áóäóùåãî, ãäå îáùå÷åëîâå÷åñêîå ãàðìîíè÷íî ñî÷åòàåòñÿ ñ íàöèîíàëüíûì.
Êàê ãîâîðÿò ó íàñ: «ßçûêè ó ëþäåé ìîãóò áûòü ðàçíûå, áûëè áû åäèíû ñåðäöà». Äëÿ ìåíÿ, êàê ìóñóëüìàíèíà, ÎÀÝ – ìèð àáñîëþòíî ïîíÿòíûé ñ òî÷êè çðåíèÿ äóõîâíîé êóëüòóðû. Äóìàþ, ÷òî íà ïëàíåòå ñåãîäíÿ íåò òàêîé ñòðàíû, ãäå áû âû ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ òàê êîìôîðòíî, òàê ñâîáîäíî ïðîÿâëÿëè ñâîþ íàöèîíàëüíóþ ïðèíàäëåæíîñòü, íîñèëè òðàäèöèîííóþ îäåæäó, ïîçèöèîíèðîâàëè ñâîþ íàöèîíàëüíóþ êóõíþ.
Ñëîâîì, ÷òîáû âû íå äåëàëè, ê ïðèìåðó, êàê òàòàðèí, âñå áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ íà óðà. Âàì íèêîãäà íå ñêàæóò – äåëàéòå êàê ïðèíÿòî ó íàñ, ñîãëàñíî íàøèì îáû÷àÿì. Íàïðîòèâ, âî âñåì âàñ ïîääåðæàò, ïîñòàðàþòñÿ ïîíÿòü è ïðèíÿòü âàøó òî÷êó çðåíèÿ, âàøè òðàäèöèè, âàøó êóëüòóðó.
Ýòî ìèð òîëåðàíòíîãî èñëàìà, ÿ áû ñêàçàë ïðîñâåùåííîãî èñëàìà, ãäå êàæäûé ÷åëîâåê íåçàâèñèìî îò íàöèîíàëüíîñòè è âåðîèñïîâåäàíèÿ íàõîäèò ïîíèìàíèå è ïîääåðæêó îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà.
Âìåñòå ñ òåì, ïðèíèìàÿ ýòó óäèâèòåëüíóþ ñòðàíó êàê ïðîñòðàíñòâî ñâîåé ìå÷òû, ÿ âñå æå ñåðäöåì è äóøîé âñåãäà îñòàâàëñÿ ðîññèÿíèíîì.
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ è Èñìàãèë Øàíãåðåâ.
Â òå÷åíèè âñåõ ëåò, êîòîðûå ìíå Âñåâûøíèé äàðîâàë ïðîæèòü íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, ÿ íè íà ìèíóòó íå çàáûâàë, ÷òî ãëàâíîå – ýòî áûòü ïîëåçíûì è íóæíûì ñâîåé ñòðàíå. Òàê ÿ âîñïèòûâàþ äåòåé. Òàê ÿ ðàáîòàþ, ñòàâÿ ñâîé áèçíåñ íà ñëóæåíèå îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèì èíòåðåñàì Ðîññèè.
2. Âû ðîäîì èç Àñàêååâî Îðåíáóðãñêîé îáëàñòè, æèëè â Ìîñêâå. Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, â Ýìèðàòàõ ñåòü ðåñòîðàíîâ, ïðèíàäëåæàâøàÿ Âàì, íàçûâàåòñÿ "Êàçàíü”. Êàçàíü äëÿ Âàñ ýòî ãîðîä ìå÷òû? Èëè ÷òî-òî åùå äðóãîå? (Íàïðèìåð, ìåñòî âñòðå÷è òàòàðñêîé äèàñïîðû â Ýìèðàòàõ...)
- «Âñå äîðîãè âåäóò â Êàçàíü» - ïèñàë ÿ êîãäà-òî â ñâîåé êíèãå «Èñëàì è ìèð: Âîñòîê ãëàçàìè êëàññèêîâ», â ÷àñòíîñòè îòìå÷àÿ, ÷òî ëþáèìûì ìåñòîì îòäûõà Ëüâà Òîëñòîãî â Êàçàíè áûë ×åðíîîçåðñêèé ñàä, ãäå çèìîé, çàëèâàëñÿ áåñïëàòíûé îáùåñòâåííûé êàòîê è ìóçûêàíòû èãðàëè äàæå â ìîðîçû.
Äëÿ ìåíÿ Êàçàíü ãîðîä ìîåé ìîëîäîñòè, íàäåæä, ñàìîðåàëèçàöèè â áèçíåñå â äàëåêèå 80-å ãîäû.
Âïðî÷åì, è ñåé÷àñ ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ ðîññèéñêàÿ äèàñïîðàâ ÎÀÝ, ìíîãèå êòî ïðèåõàë èç ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ, çíàþò, ÷òî íà áåðåãó Ïåðñèäñêîãî çàëèâà âñå äîðîãè âåäóò â ðåñòîðàí «Êàçàíü», êîòîðûé óæå ïî÷òè 10 ëåò ÿâëÿåòñÿ ëþáèìûì ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ òâîð÷åñêèõ âå÷åðîâ è âñòðå÷ èçâåñòíûõ ïîëèòèêîâ, ïðåäñòàâèòåëåé êóëüòóðû è ñïîðòà.
Ýòîò ìîé áèçíåñ-ïðîåêò ìîæåò ïî ïðàâó ñ÷èòàòüñÿ ñîöèîêóëüòóðíûì, òàêêàê îòâå÷àåò ëó÷øèì òðàäèöèÿì ýëèòíûõ òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé.
Â ýòîì çíàêîâîì äëÿ Ðóññêîãî ìèðà â ÎÀÝ ìåñòå ñîñòîÿëèñü òâîð÷åñêèå âñòðå÷è ñ âèäíûìè ðîññèéñêèìè ïîëèòèêàìè Àíäðååì Áåëüÿíèíîâûì, Ñâåòëàíîé Ñìèðíîâîé, Âëàäèìèðîì Çîðèíûì, ïåðåâîä÷èêàìè íà ðóññêèé ÿçûê è êîììåíòàòîðàìè Êîðàíà Èìàí Âàëåðèåé Ïîðîõîâîé è ä-ðîì Ìóõàììàäîì Ñàèäîì àëü Ðîøäîì, ñ îäíèì èç ñàìûõ ÿðêèõ èíòåëëåêòóàëîâ íàøåãî âðåìåíè Íóðàëè Ëàòûïîâûì, àêòåðàìè Âëàäèìèðîì Ýòóøåì, Ìàðàòîì Áàøàðîâûì, Àëåêñàíäðîì Ìèõàéëîâûì, Åëåíîé Ïðîêëîâîé, Âëàäèìèðîì Êîðåíåâûì, Äìèòðèåì Ïåâöîâûì, Ìàðèåé Øóêøèíîé, èçâåñòíûìè òåëåâåäóùèìè Íàòàëüåé Áàðáüå è Ðîçîé Ñÿáèòîâîé, ðîññèéñêèì ïåâöîì Ðåíàòîì Èáðàãèìîâûì, çàñëóæåííûì àðòèñòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Áàðè Àëèáàñîâûì, âèäíûì äåÿòåëåì ðîññèéñêîãî ñïîðòà Ìàðàòîì Êàáàåâûì è ìíîãèìè äðóãèìè ÿðêèìè òâîð÷åñêèìè ëþäüìè.
Ìàðèÿ Øóêøèíà â ðåñòîðàíå «Êàçàíü» â Ýìèðàòå Øàðäæà.
3. Ê ñëîâó, êàê âîñïðèíèìàþò òàòàðñêóþ êóõíþ â îðòîäîêñàëüíîé ìóñóëüìàíñêîé ñòðàíå?
Êàê óæå áûëî îòìå÷åíî ÎÀÝ - îòêðûòàÿ ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ è ìíîãîêîíôåññèîíàëüíàÿ ñòðàíà, ñîçäàííàÿ ñ àêòèâíîì ó÷àñòèåì àíãëîñàêñîíñêèõ ñïåöèàëèñòîâ. Äà, ýòî ñòðàíà ìóñóëüìàíñêàÿ ïî êóëüòóðå, íî îðòîäîêñàëüíîñòè çäåñü íåò è íèêîãäà íå áûëî. Áîëüøå òîãî, äîëæåí âàì ñêàçàòü, ÷òî åñëè áû çäåñü áûëà õîòü òåíü îðäîêñàëüíîñòè, ýòî ñòðàíà íèêîãäà íå äîñòèãëà áû òàêèõ âûñîò öèâèëèçàöèè è, ïðåæäå âñåãî, òåõíîãåííîãî öèâèëèçàöèîííîãî ïðîðûâà, êàêîé çäåñü íàáëþäàåòñÿ â XXI âåêå.
Â ðåñòîðàí «Êàçàíü» íåðåäêî çàãëÿäûâàþò àðàáû èç âñåõ ñòðàí Àðàâèéñêîãî ïîëóîñòðîâà è íè ðàçó íèêòî äàæå íàìåêîì íå ïîêàçàë, ÷òî òàòàðñêàÿ èëè ðóññêàÿ êóõíÿ åìó íå ïî äóøå. Çäåñü â ïðèíöèïå òàê íå ïðèíÿòî, îðòîäîêñàëüíîñòü, î êîòîðîé âû óïîìèíàëè ÷àùå íàáëþäàåòñÿ ó íàñ, ãäå äî ñèõ ïîð ïðèíÿòî ãîâîðèòü «íàøè, íå íàøè».
Çäåñü ïåðåä Âñåâûøíèì âñå ðàâíû è âñå ñòðåìÿòñÿ æèòü ñîãëàñíî óòâåðæäåííûì Øåéõîì Çàéäîì ïðèíöèïàì òåðïèìîñòè è âçàèìîóâàæåíèÿ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: êòî îòêàæåòñÿ îò òðàäèöèîííîé òàòàðñêîé êóõíè?
4. Ïîìèìî ðåñòîðàííîãî áèçíåñà, Âû åùå çàíèìàåòåñü ïðîäàæåé íåäâèæèìîñòè, òóðèçìîì. Íàñêîëüêî ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ âåäåíèå áèçíåñà â Àðàáñêèõ ñòðàíàõ?
- Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) – ìîé ïåðâûé è ñàìûé óñïåøíûé îïûò âåäåíèÿ áèçíåñà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ.
Íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ: «Îäèí çà âñåõ è âñå çà îäíîãî».
Â 2006 ãîäó â ÎÀÝ âûøëè çàêîíû, ïîçâîëÿþùèå èíîñòðàíöàì èíâåñòèðîâàòü â íåäâèæèìîñòü, è ÿ âçÿëñÿ çà äåëî, êîòîðîå òðåáîâàëî íå òîëüêî áîëüøèõ ñîáñòâåííûõ óñèëèé, íî è íåìàëûõ óñèëèé êîìàíäû, áåç êîòîðîé Real Estate áèçíåñ íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ïî îïðåäåëåíèþ.
È, âîçìîæíî çàêîíîìåðíî, ÷òî ïðè ïðîâåäåíèè ðåéòèíãà Òîï-5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ Äóáàÿ, â îò÷åòå Independent Expert Group (UAE),
ïî ìåíüøåé ìåðå, ïî äåñÿòêó êðèòåðèåâ, âêëþ÷àÿ êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ óðîâíÿ íàäåæíîñòè è îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ, ïîáåäèòåëåì ñòàëî Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ).
5. Ãîâîðÿò, êîãäà íàáèðàåòå ñâîþ áèçíåñ-êîìàíäó, Âû îòäàåòå ïðåäïî÷òåíèå ìîëîäûì ëþäÿì è äåâóøêàì èç Òàòàðñòàíà. Ýòî ñâîåãî ðîäà ïîääåðæêà?
Íåò, ÿ áû íå ñêàçàë, ÷òî ýòî ïîääåðæêà. ß îòäàþ ïðåäïî÷òåíèå ìîëîäåæè ïîòîìó, ÷òî àáñîëþòíî ñîãëàñåí ñ ìíåíèåì êðóïíåéøåãî â èñòîðèè êóëüòóðû ó÷åíîãî-ýíöèêëîïåäèñòà Àáó Àëè Èáí Ñèíû, êîòîðûé ãîâîðèë, ÷òî ãëàâíîå â ëþáîì äåëå çíàòü ñðîê, êîãäà íàäî «óñòóïèòü ìåñòî ëþäÿì ìîëîæå ñåáÿ».
Ñêàæó ïðÿìî, ÿ íå ðàçäåëÿþ ÷ëåíîâ ñâîåé êîìàíäû ïî ãåíäåðíîìó ïðèíöèïó, äëÿ ìåíÿ âàæíåå íàñêîëüêî ÷åëîâåê ìîæåò ðàñêðûòüñÿ â ïîðó÷åííîì åìó äåëå.
Ïîíèìàåòå, «óñòóïèòü ìåñòî ëþäÿì ìîëîæå ñåáÿ» îäèí èç ñàìûõ íåïðîñòûõ øàãîâ äëÿ ëþáîãî ðóêîâîäèòåëÿ. Îá ýòîì ëåãêî ãîâîðèòü, íî, îáðàçíî ãîâîðÿ, òðóäíî óéòè ñ êàïèòàíñêîãî ìîñòèêà ñóäíà, êîòîðîå ñîçäàâàë ñâîèìè ðóêàìè, ãäå òåáå áëèçêî âñå, êàæäàÿ ìåëî÷ü. Íî ÿ âåðþ â ñâîþ ìîëîäåæü. ×òîáû íå áûòü ãîëîñëîâíûì ïðèâåäó òîëüêî îäèí ïðèìåð.
Áîëåå 10 ëåò ÿ ôîðìèðîâàë â ÎÀÝ (âêëàäûâàÿ íå ìàëûå ëè÷íûå ñðåäñòâà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîâìåñòíûõ ìåðîïðèÿòèé), Àññîöèàöèþ òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð, è, êîãäà íàñòàë ìîìåíò åå ìåæäóíàðîäíîé ïðåçåíòàöèè, ðåêîìåíäîâàë Ïðåäñåäàòåëåì Àññîöèàöèè ñâîåãî ñòàðøåãî ñûíà – Èñëàìà Èñìàãèëîâè÷à Øàíãàðååâà.
Ïîäïèñàíèå Ìåìîðàíäóìà ìåæäó Àññàìáëåé íàðîäîâ Ðîññèè, â ëèöå Ïðåäñåäàòåëÿ Ñìèðíîâîé Ñâåòëàíû Êîíñòàíòèíîâíû è Àññîöèàöèåé òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ, â ëèöå Ïðåäñåäàòåëÿ Øàíãàðååâà Èñëàìà Èñìàãèëîâè÷à.
6. Ñåãîäíÿ ìíîãî ãîâîðÿò î òîì, ÷òî òàòàðñêàÿ êóëüòóðà íóæäàåòñÿ â áëàãîòâîðèòåëÿõ, ìåöåíàòàõ. Êàê Âû äóìàåòå, â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ êàêîå ñîäåðæàíèå ìîæåò èìåòü áëàãîòâîðèòåëüíîñòü è îêàçàíèå ìåöåíàòñêîé ïîìîùè?
- ß ñòîðîííèê âëîæåíèÿ ñðåäñòâ â ïðîåêòû è ïðîãðàììû. Ñåãîäíÿ ÿ è ìîè ïàðòíåðû âíåäðÿåì ñèñòåìíûå ðåøåíèÿ äëÿ ñîçäàíèÿ è ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîåêòîâ ïî ðàçâèòèþ ìåæêóëüòóðíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî äèàëîãà, çàùèòû ïðàâ íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ, ñîõðàíåíèÿ íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé è îáû÷àåâ, ÿçûêà.
Ìû ñòðîèì áóäóùåå íà îñíîâå ïðîåêòîâ, â êîòîðûõ îáùå÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè íàõîäÿòñÿ â ñîãëàñèè ñ öåííîñòÿìè íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ.
Ïðàçäíè÷íûé âå÷åð òàòàðî-áàøêèðñêèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ â ÷åñòü Óðàçà-áàéðàì â ÎÀÝ.
Òàê, íàïðèìåð, ñîçäàííàÿ ìíîþ Àññîöèàöèÿ òàòàðî-áàøêèðñêèõ äèàñïîð â ÎÀÝ – ýòî ïðåæäå âñåãî, îòêðûòàÿ ñèñòåìà ñîöèîêóëüòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ èç Òàòàðñòàíà è Áàøêèðèè, êîòîðûå ïðîæèâàþò â ýìèðàòàõ Àáó-Äàáè, Àäæìàí, Äóáàé, Ðàñ àëü-Õàéìà, Óìì-àëü-Êóâåéí, Ôóäæåéðà, Øàðäæà. Àññîöèàöèÿ íàöåëåíà íà ðåøåíèå çàäà÷ îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ â îáëàñòè îñâîåíèÿ îñíîâ òðàäèöèîííîé êóëüòóðû, ïðèîáùåíèÿ ê íàðîäíûì îáû÷àÿì, ó÷àñòèþ â íàöèîíàëüíûõ è äóõîâíî-ðåëèãèîçíûõ ïðàçäíèêàõ.
Äà, ÿ âêëàäûâàþ â ýòî ñâîè äåíüãè. Íàçîâèòå ýòî ìåöåíàòñòâîì. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ýòî ïðîñòî ìîé äîëã ïåðåä íàðîäîì, ïåðåä çåìëåé Òàòàðñòàíà.
7. Åùå îäíà îñîáåííîñòü, êîòîðàÿ ïðèâëåêàåò âíèìàíèå ê Âàøåé ïåðñîíå – ýòî òî, ÷òî Âû ñ æåíîé Ìàðüÿì – ðîäèòåëè 11 äåòåé. ×åñòíî ñêàçàòü, â ñåãîäíÿøíèõ ðåàëèÿõ íå òàê ÷àñòî âñòðåòèøü òàêóþ áîëüøóþ ñåìüþ. Êàêèõ ïðèíöèïîâ Âû ïðèäåðæèâàåòåñü â âîñïèòàíèè äåòåé?
- Äà, ÿ äîëæåí ÷åñòíî ïðèçíàòüñÿ, ÷òî ó ìåíÿ 11 äåòåé è 10 âíóêîâ, è ÿ äîëãî èñêàë ñâîþ ìîäåëü îðãàíèçàöèè ïðîöåññà ñåìåéíîãî âîñïèòàíèÿ, èáî Ïîñëàííèê Àëëàõà ﷺ ñêàçàë: «Íè îäèí îòåö íå ìîæåò ïîäàðèòü ñâîåìó ðåáåíêó íè÷åãî áîëåå öåííîãî, ÷åì õîðîøåå âîñïèòàíèå».
Ìîè äåòè è âíóêè ãîâîðÿò ñâîáîäíî íà ÷åòûðåõ ÿçûêàõ – òàòàðñêîì, ðóññêîì, àðàáñêîì è àíãëèéñêîì. Äëÿ èçó÷åíèÿ ðîäíîãî òàòàðñêîãî ÿçûêà ÿ ïðèãëàñèë ïðåïîäàâàòåëÿ èç Òàòàðñòàíà.
Èç âñåõ ôîðì âîñïèòàíèÿ, ÿ îñòàíîâèëñÿ íà ïðèîðèòåòå ñîâìåñòíîãî òðóäà ïî òèïó ôåðìåðñêîãî, êîãäà âñå ÷ëåíû ñåìüè âîâëåêàåòñÿ â îáùèé òðóäîâîé ïðîöåññ. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî ñåìåéíûé áèçíåñ ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ñôåðà äåÿòåëüíîñòè â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ, òàê êàê îí, îòâå÷àåò êóëüòóðíûì òðàäèöèÿì àðàáñêîãî ìèðà, îñîáûì ìåæëè÷íîñòíûì îòíîøåíèÿì, ïîñòðîåííûì íà íîðìàõ Øàðèàòà.
Èñòîðè÷åñêèé îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî êîìïàíèè, ñîçäàííûå èç ÷ëåíîâ ñåìüè, áûñòðåå ðåàãèðóþò íà ñèñòåìíûå âûçîâû ðûíêà, ïðîÿâëÿþò áîëüøóþ ãèáêîñòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé, âåäóò áîëåå âçâåøåííóþ è ýôôåêòèâíóþ êàäðîâóþ ïîëèòèêó.
Êîíñòàíòèí Äàâëàòîâ â ñâîåé çíàìåíèòîé êíèãå «Áèçíåñ. Çàêîíû, êîòîðûå âèäíû òîëüêî ñ âûñîòû óñïåõà», ïèñàë: «Êòî òàêîé õîðîøèé îòåö? Ýòî ëèáî òîò, êòî îñòàâèò áîëüøîé çàäåë – òî åñòü äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî äåíåã, êîòîðîå äâà ïîêîëåíèÿ ïîòîìêîâ íå ñìîãóò ðàñòðàíæèðèòü, ëèáî òîò, êòî ñîçäàñò ñåìåéíûé áèçíåñ, òàêóþ êîðïîðàöèþ, â êîòîðîé îíè ñìîãóò ðàáîòàòü, ðàçâèâàòü áèçíåñ è ðåàëèçîâàòü ñåáÿ». ß âûáðàë äëÿ ñåáÿ âòîðîé ïóòü ñîçäàâ ñåìåéíûé áèçíåñ è íå æàëåþ îá ýòîì. Õîòÿ, ñêàæó ïðÿìî, ýòî íå ïðîñòî, êîãäà ñ òîáîé ðàáîòàþò òâîè äåòè.
Øêîëà áèçíåñà â ñòèëå Èñìàãèëà Øàíãàðååâà.
ß èäó ïî ýòîìó ïóòè óæå ìíîãî ëåò âûñòðàèâàÿ ñâîé ñåìåéíûé áèçíåñ, êàê øêîëó íðàâñòâåííîñòè, ãäå âûðîñøèå ñûíîâüÿ íå òîëüêî ïîñòèãàþò íàâûêè òîãî, êàê çàðàáàòûâàòü äåíüãè, íî, íà ëè÷íîì ïðèìåðå îòöà, ó÷àòñÿ áëàãîðîäñòâó è âåëèêîäóøèþ, ùåäðîñòè è ñîñòðàäàíèþ, âñòàþò íà ïóòü íåèçáåæíîãî äóõîâíîãî ðîñòà.
Äàòü ñâîèì äåòÿì õîðîøåå âîñïèòàíèå – çàäà÷à, êîòîðóþ íàäî ðåøàòü êàæäûé äåíü, ñíîâà è ñíîâà íàõîäÿ íóæíûå ñëîâà è ñîâåðøàÿ ïîñòóïêè, êîòîðûå ñëóæàò ïðèìåðîì. Ìîè äåòè è âíóêè, â ñâîþ î÷åðåäü, ñîçäàþò äëÿ ìåíÿ ïðîñòðàíñòâî ñåìåéíûõ öåííîñòåé, â êîòîðîì ÿ ñòðåìëþñü áûòü íå òîëüêî ÷åëîâåêîì äåëà, íî, è ÷åëîâåêîì äóõà.
8. Êàêèå ìîòèâàöèîííûå ñîâåòû è íàïóòñòâåííûå ñëîâà áóäóò îò îïûòíîãî ÷åëîâåêà äëÿ ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðîìó õîòåëîñü áû äîñòè÷ü óñïåõîâ è â áèçíåñå, è â ñåìåéíîé æèçíè?
- Ñðàçó ñêàæó, ÷òî â ñâîèõ ãëàâíûõ ïðèíöèïàõ ðàçâèòèÿ ÿ ïðèâûê ïîëàãàòüñÿ íà îïûò òåõ, ÷üè ðåêîìåíäàöèè íå òðåáóþò êîììåíòàðèåâ.
«Íîâûé ôóíäàìåíòàëüíûé çàêîí áèçíåñà íà ðóáåæå äâàäöàòü ïåðâîãî âåêà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî Èíòåðíåò ìåíÿåò âñå» - óòâåðæäàåò Áèëë Ãåéòñ.
Êàæäàÿ êîìïàíèÿ ñåãîäíÿ âíå çàâèñèìîñòè îò ïðåñòèæíîãî îôèñà è ïðî÷èõ âíåøíèõ àòðèáóòîâ, áëàãîäàðÿ èíòåðíåòó ìîæåò íà ðàâíûõ êîíêóðèðîâàòü ñ ñàìèìè êðóïíûìè «àêóëàìè áèçíåñà».
Äàëåå, ÿ õîòåë áû ïîñîâåòîâàòü ìîëîäûì ïîáîëüøå ÷èòàòü. È õî÷ó ïîðåêîìåíäîâàòü êíèãè îäíîãî èç ñàìûõ óñïåøíûõ ìàðêåòîëîãîâ Äæåêà Òðàóòà, à èìåííî òàêèå åãî áåñòñåëëåðû, êàê «Ìàðêåòèíãîâûå âîéíû», «Äèôôåðåíöèðóéñÿ èëè óìèðàé!», «Ïîçèöèîíèðîâàíèå», «Ñèëà ïðîñòîòû».
È åùå, êòî äåéñòâèòåëüíî õî÷åò äîáèòüñÿ óñïåõà, äîëæåí äëÿ ñåáÿ óñâîèòü îäíó ïðîñòóþ èñòèíó, ñôîðìóëèðîâàííóþ Äæåêîì Òðàóòîì: «Ìàðêåòèíã - ýòî èãðà, ãäå ïðîñòàÿ èäåÿ ïîáåæäàåò ñëîæíóþ».
È ïîñëåäíåå, ÷òî íàäî çíàòü íà÷èíàþùåìó ñâîå äåëî, òàê ýòî îïðåäåëåíèå áèçíåñà, êîòîðîå äàë ëåãåíäàðíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Ìàéêë Ãåðáåð: «Áèçíåñ åñòü èñêóññòâî óãàäûâàòü áóäóùåå è èçâëåêàòü èç ýòîãî ïîëüçó». Åñëè ãîâîðèòü î áèçíåñå â ÎÀÝ, ê ýòîìó íàäî äîáàâèòü åùå îäèí ïðîñòîé æèçíåííûé ïîñòóëàò: àäàïòàöèÿ – îñíîâà óñïåõà âåçäå, íà ìóñóëüìàíñêîì Âîñòîêå – îñíîâà óñïåõà âäâîéíå, è äàæå âòðîéíå.
Óñïåõ â ñåìåéíîé æèçíè äàþò òâåðäûå íðàâñòâåííûå ïðèíöèïû, îñíîâàííûå íà âåðå è ëþáâè.
Ìîé äåâèç, êîòîðûé ÿ ñòàâëþ â îñíîâó ðîäà Øàíãàðååâûõ: «Âåðà è ñåìüÿ – îñíîâà áûòèÿ».
Èíòåðâüþ âçÿëà
Ëàíäûø ÀÁÓÄÀÐÎÂÀ.
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