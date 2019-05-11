Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ: Àðàáñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû â Ðàñ àëü-Õàéìå
Ìàðàò Áàøàðîâ âûáèðàåò «Øàí Òóðñ»
Â íàøè äíè ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îñîáóþ òåõíîëîãèþ ïóòåøåñòâèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùóþ ôîðìèðîâàíèå òóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòà, îñíîâó êîòîðîãî ñîñòàâëÿþò ïðèíöèïû è ïîäõîäû, ðàçðàáîòàííûå åùå â ïåðèîä àíòè÷íîñòè:äðåâíåãðå÷åñêèì ôèëîñîôîì è âðà÷îì Àñêëåïèàäîì Âèôèíñêèì– «íàòóðàëüíàÿ òåðàïèÿ» è ðèìñêèì âðà÷îì Àâëîì Êîðíåëèåì Öåëüñîì «ìåäèöèíà, ëå÷àùàÿ îáðàçîì æèçíè».
Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ: Àðàáñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû â Ðàñ àëü-Õàéìå.
Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå âîñòðåáîâàííûì è ýòî íåóäèâèòåëüíî â ñòðàíå, ãäå êàæäûé ìîæåò âûáðàòü äëÿ ñåáÿ òó ïðèðîäíóþ çîíó, êîòîðàÿ îòâå÷àåò åãî ëàíäøàôòíûì ïðåäïî÷òåíèÿì è ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûå ïðîöåäóðû ëèáî ãîðàõ, ëèáî â ïðèáðåæíûõ ðàéîíàõ, èëè â óñëîâèÿõ ïóñòûíü è ïîëóïóñòûíü. Îäíàêî, ãëàâíîå íà ìîé âçãëÿä ýòî òî, ÷òî â ÎÀÝ ñîñðåäîòî÷åíî áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ìèíåðàëüíûõ òåðìàëüíûõ èñòî÷íèêîâ, êîòîðûå îáëàäàþò îçäîðîâèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè è èìåþò âûðàæåííûé ëå÷åáíûé ýôôåêò.
Îïèðàÿñü íà îïûò ïðîøëîãî è ñîâðåìåííûå ìåòîäèêè áèîõàêèíãà, íàøà êîìïàíèÿ «Øàí Òóðñ» ðàçðàáîòàëà ñâîè ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíîãî òóðèçìà â ÎÀÝ ñ ó÷åòîì âîçäåéñòâèÿ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà áàëüíåîòåðàïèè–(îò ëàò.balneum– èñöåëÿòü áîëü, áîëåå ïîçäíåå çíà÷åíèå - âàííà, therapia- ëå÷åíèå) – ïðèìåíåíèå ìèíåðàëüíûõ âîä â âèäå âàíí, êóïàíèé, äóøåé, îðîøåíèé ñ ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûìè öåëÿìè.
Â ìîèõ íàó÷íî-ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ðàáîòàõ áîëüøîå âíèìàíèå óäåëåíî æèçíè è òâîð÷åñòâó Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà è Ëüâà Òîëñòîãî (ñì. êíèãó «Èñëàì è ìèð: Âîñòîê ãëàçàìè êëàññèêîâ»), êîòîðûå ÷àñòî ïîëüçîâàëèñü öåëèòåëüíûìè äàðàìè ïðèðîäû. Ëåðìîíòîâ, «áûë âåðåí» êàâêàçñêèì ìèíåðàëüíûì âîäàì, à Òîëñòîé ïðåäïî÷èòàë êóìûñ è öåëåáíûå âåòðà áàøêèðñêèõ ñòåïåé. Íî ÿ àáñîëþòíî óáåæäåí, ÷òî îáà êëàññèêà ðóññêîé ëèòåðàòóðû ñåãîäíÿ îòäàëè áû ïðåäïî÷òåíèå ïðèðîäíûì òåðìàëüíûì èñòî÷íèêàì ýìèðàòà Ðàñ àëü-Õàéìà.
Âû ñïðîñèòå ïî÷åìó? Â ïåðâóþ î÷åðåäü, óíèêàëüíîå ñî÷åòàíèå ìîðñêîé ñòèõèè, ãîðíîãî âîçäóõà è ëàñêàþùåãî äûõàíèå ïóñòûíè. Ïîëåçíûå ñâîéñòâà îò ïðåáûâàíèÿ â ãàðìîíè÷íûõ ëàíäøàôòàõ èçâåñòíû èçäðåâëå. Åùå Àáó Àëè Èáí Ñèíà ïèñàë, ÷òî, ñîçåðöàÿ ïðåêðàñíîå ìû èñöåëÿåìñÿ îò ìíîãèõ íåäóãîâ. Íàõîäÿñü íà ìîðñêîì áåðåãó, â ëåñó èëè ãîðàõ—÷óâñòâóåò åäèíåíèå ñ ïðèðîäîé, íàïîëíÿåòñÿ å¸ ýíåðãèåé.
Ðàñ àëü-Õàéìà – ïåéçàæè, êîòîðûå ëå÷àò.
Àíàëîãè÷íûå áëàãîòâîðíûå âëèÿíèÿ èñïûòûâàåò ÷åëîâåê íàõîäÿùèéñÿ â êðàñèâîì êóëüòóðíîì ëàíäøàôòå,îñîáåííî ñî÷åòàþùèìñÿ ñïðèðîäíûìè ôàêòîðàìè: âåëè÷åñòâåííûå î÷åðòàíèÿ ìå÷åòè, ïàðêîâûé àðõèòåêòóðíûé àíñàìáëü è ìíîãîå äðóãîå.
Ïðèåçæàÿ íà «àðàáñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû» â Ðàñ àëü-Õàéìó âû îêóíàåòåñü â ìèð, ãäå ìîæíî ïîãîíÿòü íà äæèïå ïî ïåñ÷àíûì äþíàì, ñäåëàòü áàðáåêþ â ãîðàõ, îêóíóòüñÿ â òåïëûå, íàñûùåííûå öåëèòåëüíûìè ñîëÿìè âîäû Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. È âñå ýòî äåëàòü, íàõîäÿñü â îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå Khatt Springs, ãäå èç ñàìûõ ãëóáèí çåìëè ïîíèìàþòñÿ ãîðÿ÷èå öåëåáíûå èñòî÷íèêè.
Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â Ðàñ àëü-Õàéìå ïî ñïåöèàëüíîé ìåòîäèêå «Øàí Òóðñ».
Âîçãëàâëÿåìàÿ ìíîþ êîìïàíèÿ «Øàí Òóðñ» ðàçðàáàòûâàåò ñâîþ ìåòîäèêó, êîòîðàÿ îñíîâàíà íà ïîýòàïíîì âîçäåéñòâèè îçäîðîâèòåëüíîé ýêîñèñòåìû Ðàñ àëü-Õàéìû íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà. Ìû ïðèìåíÿåì èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä â íàøåì êóðîðòîëîãè÷åñêîì êîìïëåêñå äåéñòâèé, â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, õðîíè÷åñêèõ ïàòîëîãèé, âîçðàñòà, êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðåãèîíà, ãäå îí ïîñòîÿííî ïðîæèâàåò è ò.ä.
«Øàí Òóðñ»: êîìàíäà ïðîôåññèîíàëîâ.
Ãëàâíîå â íàøåì ïîäõîäå – ýòî ñìåíà ðåæèìîâ îçäîðîâëåíèÿ, íî â îñíîâå âñåé ñèñòåìû ïðèíöèï «êîíüêà ãîðáóíêà» – ïîãðóæåíèå â öåëåáíûå âîäû, ÷òî äîñòèãàåòñÿ äîñòàòî÷íî äëèòåëüíûå ïðåáûâàíèåì â ìîðñêîé âîäå Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, óòðîì äî âîñõîäà ñîëíöà âå÷åðîì íà çàêàòå, è îáÿçàòåëüíî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå îçäîðîâëåíèå íà ìèíåðàëüíûõ âîäàõ êîìïëåêñà Khatt Springs.
Â íàøåì àðñåíàëå êîíñóëüòàòèâíàÿ ïîìîùü ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ èç ðàçëè÷íûõ ñòðàí. Ìû ó÷èòûâàåì, ÷òî ê ïèòüåâîìó ðåæèìó ìèíåðàëüíîé âîäû âðà÷è-êóðîðòîëîãè îòíîñÿòñÿ êðàéíå îòâåòñòâåííî, òàê êàê êàæäîå çàáîëåâàíèå òðåáóåò ÷åòêîé äîçèðîâêè îïðåäåëåííîãî òèïà ëå÷åáíîé âîäû.
Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è äëèòåëüíîñòü ðåæèìîâ ïðåáûâàíèÿ â ìîðñêîé è òåðìàëüíîé âîäå, ôîðìèðóåòñÿ èíäèâèäóàëüíî, ïîñëå êîíñóëüòàöèé ñ âåäóùèìè êóðîðòîëîãàìè. Ïîñëå îïòèìàëüíîãî ïðåáûâàíèÿ íà «âîäàõ», ëþäè, êàê ïðàâèëî, çàïóñêàþò ïðîöåññ îçäîðîâëåíèÿ âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà, ÷òî çíà÷èòåëüíî çàòîðìàæèâàåò ïðîöåññû ñòàðåíèÿ îðãàíèçìà, ïðîäëåâàþò àêòèâíûé ïåðèîä æèçíè è äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.
Â ïðàêòèêå îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà Khatt Springs, èñïîëüçóþòñÿ ðåäêèå ïî ñîñòàâó òåðìàëüíûå ìèíåðàëüíûå âîäû, ñîäåðæàùèå â ñâîåì ñîñòàâå ðàñòâîð¸ííûå ñîëè, ìíîæåñòâî ìèêðîýëåìåíòîâ è óìåðåííîå êîëè÷åñòâî áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ.
Êàæäûé, êòî ñäåëàë âûáîð â ïîëüçó ëå÷åíèÿ òåðìàëüíûìè âîäàìè, äîëæåí ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü, ÷òî èõ ôîðìèðîâàíèå - ýòî ñëîæíûé áèîõèìè÷åñêèé ïðîöåññ, ïðîèñõîäÿùèé â ñàìîé òîëùå çåìíîé êîðû, ãäå îíè ïðîõîäÿò åñòåñòâåííóþ îáðàáîòêó, ïðåîäîëåâàÿ ïóòü ÷åðåç ãîðíûå ïîðîäû ñ ðàçíîîáðàçíûìè ãåîòåðìè÷åñêèìè, ãèäðîãåîëîãè÷åñêèìè è ãåîõèìè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, îò êîòîðûõ è çàâèñèò õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ìèíåðàëüíûõ âîä, èõ íàñûùåííîñòü ìèêðîýëåìåíòàìè.
Õàäæàðñêèå ãîðû.
Õàäæàðñêèå ãîðû, ãäå íàõîäÿòñÿ öåëåáíûå èñòî÷íèêè Ðàñ àëü-Õàéìû ñôîðìèðîâàëèñü â ýïîõó àëüïèéñêîãî ãîðîîáðàçîâàíèÿ. Ãåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ñóùåñòâóþùèå òàì ãîðíûå ïîðîäû îáðàçîâàëèñü îêîëî 200 ìëí. ëåò íàçàä â ðåçóëüòàòå èçâåðæåíèé ïîäâîäíûõ âóëêàíîâ, âûïëåñíóâøèõ ìîùíûå ïîòîêè ëàâû. Çàòâåðäåâ, ëàâà ïðåâðàòèëàñü â ñêàëèñòóþ ïîðîäó óíèêàëüíîé ñëîèñòîé ñòðóêòóðû.
Äîðîãè, êîòîðûå âåäóò â Khatt Springs èçâåñòíû ñ äàâíèõ âðåìåí, êîãäà ïóòåøåñòâåííèêè, ñðåäè êîòîðûõ áûëî ìíîãî òåõ, êòî ïðèïëûë ñþäà ïî ìîðþ, ïðèõîäèëè ê èñòî÷íèêàì òåðìàëüíûõ âîä, â íàäåæäå èçáàâèòñÿ îò íåäóãîâ, çàëå÷èòü ðàíû, ïîëó÷åííûå â ìîðñêèõ ñðàæåíèÿõ. Êîãäà-òî âîêðóã ýòèõ ìåñò êèïåëè íåøóòî÷íûå ñòðàñòè, ïèðàòû âñåõ ìàñòåé çàõîäèëè â ïîðò Äæóëüôàð, îò êîòîðîãî äî öåëåáíûõ èñòî÷íèêîâ áûëî ðóêîé ïîäàòü. Íàèáîëåå èíòåðåñíûì ñòàëà åãî ðàáîòà ïî èçó÷åíèþ ðàçâàëèí äâîðöà öàðèöû Â íàøè äíè òåðìàëüíûå âîäû Khatt Springs â ýìèðàòå Ðàñ-àëü-Õàéìà åæåãîäíî ïðèâëåêàþò òûñÿ÷è èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ. Â êîìïëåêñ âõîäèò 3 ãîðÿ÷èõ èñòî÷íèêà, òåìïåðàòóðà âîäû â íèõ äîñòèãàåò +40°Ñ.
Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ìèíåðàëüíûå âîäû èñòî÷íèêà Khatt Springs îñîáåííî ïîëåçíû ëþäÿì ñ êîæíûìè è ðåâìàòè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Îäíàêî, ñîãëàñíî ìíîãî÷èñëåííûì îòçûâàì ïîñåòèâøèõ ìèíåðàëüíûå èñòî÷íèêè Khatt Springs, îòìå÷àåòñÿ èõ áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ, äûõàòåëüíóþ è íåðâíóþ ñèñòåìû.
KhattSprings.
Êàê ýòî ïðèíÿòî âåçäå â ÎÀÝ, âñå åñòåñòâåííûå âîäîåìû êóðîðòà Khatt Springs îñíàùåíû ïîðó÷íÿìè, ñòóïåíüêàìè è äðóãèìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è äîñòóïíîñòü ïðîöåäóð äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè. Â ñàíèòàðíûõ öåëÿõ, ðåçåðâóàðû ñ ëå÷åáíîé âîäîé îñíàùåíû ñîâðåìåííîé ñèñòåìîé î÷èñòêè.
Â ðàéîíå, ãäå íàõîäÿòñÿ öåëåáíûå èñòî÷íèêè Khatt Springs ñîçäàíà îòâå÷àþùàÿ âñåì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì èíôðàñòðóêòóðà è ñåðâèñ. Äëÿ òóðèñòîâ, ñîâåðøàþùèõ ðàçîâîå ïîñåùåíèå öåëåáíûõ èñòî÷íèêîâ ðàáîòàþò áàññåéíû è êóïàëüíè, ïîìåùåíèÿ äëÿ ñïà-ïðîöåäóð, óþòíûå êàôå.
Îäíèì èç ñàìûõ îïòèìàëüíûõ âàðèàíòîâ ïðîâåñòè âðåìÿ íà «àðàáñêèõ ìèíåðàëüíûõ âîäàõ», ÿâëÿåòñÿ îòåëü Golden Tulip Khatt Springs Resort, êîòîðûé ÿ áû íàçâàë – «Îòåëü çäîðîâüÿ».
Golden Tulip Khatt Springs Resort –îòåëü çäîðîâüÿ.
«Îòåëü çäîðîâüÿ» íå òîëüêî íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ åñòåñòâåííûìè òåðìàëüíûìè èñòî÷íèêàìè, íî è ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü ïðîöåäóðû, ñâÿçàííûå ñ âîäîëå÷åíèåì, êàê ãîâîðèòñÿ íà ìåñòå. Ãîñòÿì îòåëÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëûé ðÿä áåñïëàòíûõ ñïà- óñëóã è 50% ñêèäêè íà ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè Khatt.
Ãèäðî-áàññåéíû ñ íåæíûìè ìàññàæíûìè ñòðóÿìè è òåìïåðàòóðîé âîäû â 38 ãðàäóñîâ, 14 ïðîöåäóðíûõ êàáèíåòîâ, ñàóíû (ïàðîâûå è ôèíñêèå), êðîâàòü â âèäå ïîäîãðåâàåìîãî êàìíÿ.
Harmony Ayurveda Centre.
Â îòåëå çäîðîâüÿ Golden Tulip Khatt Springs Resort óñïåøíî ðàáîòàåò Àþðâåäè÷åñêèé öåíòð — Harmony Ayurveda Centre. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñàìî ñëîâî «àþðâåäà» ñ ñàíñêðèòà ïåðåâîäèòñÿ êàê «çíàíèå î æèçíè è äîëãîëåòèè».
Â èñòîðèè ìåäèöèíû Àþðâåäà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îäíà èç äðåâíåéøèõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ñèñòåì, â îñíîâå êîòîðîé ëåæèò âåðà â öåëèòåëüíóþ ñèëó òîëüêî íàòóðàëüíûõ, ïðîèçâåäåííûõ ñàìîé ïðèðîäîé ñðåäñòâ: ìåòàëëîâ, ðàñòåíèé, êàìíåé, ìèíåðàëîâ è ïðî÷åãî.
Ãëàâíûé ïîñòóëàò Àþðâåäû: âñå, ÷òî íåîáõîäèìî íàøåìó îðãàíèçìó äëÿ ïîääåðæàíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ çäîðîâüÿ, åñòü â îêðóæàþùåé íàñ ïðèðîäå. Â Àþðâåäè÷åñêîì öåíòðå «Îòåëÿ çäîðîâüÿ» ãîñòåé æäåò øèðîêèé ñïåêòð òðàâÿíûõ è ìèíåðàëüíûõ ëåêàðñòâ, ëå÷åáíûå ïðîöåäóðû äëÿ óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ è ëå÷åíèÿ áîëåçíåé.
HarmonyAyurvedaCentre.
Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ
Â XVIII âåêå Ïåòð I, âåðíóâøèñü ïîñëå ëå÷åíèÿ íà çàãðàíè÷íûõ êóðîðòàõ, ïðèêàçàë ïðèäâîðíûì ìåäèêàì "èñêàòü â íàøåì ãîñóäàðñòâå êëþ÷åâûõ âîä, êîòîðûìè ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ îò ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé".
Òàê âîçíèêëà îäíà èç ñàìûõ ýêçîòè÷åñêèõ òðàäèöèé ðóññêîãî äâîðÿíñòâà - «åçäèòü íà ìèíåðàëüíûå âîäû». Ýòî áûë ñâîåîáðàçíûé âûõîä â ñâåò è, îäíîâðåìåííî, ïàëîìíè÷åñòâî ê öåëåáíûì èñòî÷íèêàì, êîòîðîå äîñòîïî÷òåííàÿ ïóáëèêà ïåðèîäè÷åñêè ñîâåðøàëà â íàäåæäå ïîïðàâèòü ïîøàòíóâøååñÿ â ïðîöåññå ñâåòñêîé æèçíè çäîðîâüå.
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî, è â íàøè äíè îòïðàâëÿòüñÿ â ïîåçäêó ëó÷øå âñåãî ïî ñòàðîé ðîññèéñêîé òðàäèöèè - áîëüøîé êîìïàíèåé. Ðàññêàçûâàÿ î ëåðìîíòîâñêèõ ïîåçäêàõ íà «Êàâêàçñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû» èñòîðèê ëèòåðàòóðû Ïàâåë Âèñêîâàòîâ ñîîáùàåò: «Â 1825 ãîäó ïîåõàëè òóäà ìíîãî÷èñëåííûì îáùåñòâîì: áàáóøêà, êóçèíû Ñòîëûïèíû, äîêòîð Àíäåëüì Ëåâèñ, Ìèõàèë Ïîæîãèí (äâîþðîäíûé áðàò Ëåðìîíòîâà ïî îòöîâñêîé ëèíèè), ó÷èòåëü Èâàí Êàïå è ãóâåðíàíòêà Õðèñòèíà Ðåìåð – âñå îíè ñîïðîâîæäàëè Ìèøó».
Âîò êàê íàäî åçäèòü íà ìèíåðàëüíûå âîäû, è ìû æäåì âñåõ, êòî, ïîìíÿ õîðîøóþ ðîññèéñêóþ òðàäèöèþ, îòïðàâèòñÿ ñ ñåìüåé è äðóçüÿìè ê äðåâíèì öåëèòåëüíûì èñòî÷íèêàì Ðàñ àëü-Õàéìû è, îäíîâðåìåííî, ê ñàìîìó ëàñêîâîìó è òåïëîìó ìîðþ â ìèðå.
Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó
Êîìïàíèÿ «Øàí Òóðñ» íå òîëüêî øèðîêî ïîïóëÿðèçèðóåò èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíèêè ÎÀÝ, íî è îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â èõ èçó÷åíèè. Òàê ìîé êîëëåãà ïî Àññàìáëåå íàðîäîâ Åâðàçèè ïðîôåññîð èñòîðèè Â.È. Èñõàêîâ ñîïîñòàâèâ ïèñüìåííûå èñòî÷íèêè, ïðîâåäÿ ïîëåâûå ýòíîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, íàøåë öåëûé ðÿä ïîäòâåðæäåíèé, ÷òî íà òåððèòîðèè Ðàñ àëü-Õàéìû, ïðåäïîëîæèòåëüíî áûë îäèí èç äâîðöîâ öàðèöû Ñàâñêîé, êîòîðóþ ìåñòíîå íàñåëåíèå íàçûâàåò öàðèöà Áèëêèñ.
Ñîãëàñíî ïîëåâûì èññëåäîâàíèÿ àðõåîëîãîâ èç Ãàìáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà åñòü ìíîãî ñâèäåòåëüñòâ, ÷òî öàðèöà Ñàâñêàÿ áûëà ðåàëüíîé ïðàâèòåëüíèöåé Ñàáåéñêîãî öàðñòâà èëè ãîñóäàðñòâà Ñàáû, êîòîðîå ñóùåñòâîâàëî ïðèáëèçèòåëüíî ñ êîíöà II òûñ. äî í.ý. ïî êîíåö III â. í.ý. íà ìåñòå ñîâðåìåííîãî Éåìåíà.
Îäíàêî, àðõåîëîãè÷åñêèå íàõîäêè â Îìàíå è Ðàñ àëü-Õàéìå äàþò îñíîâàíèå ïîëàãàòü, ÷òî Ñàáåéñêîå öàðñòâî áûëî ãîðàçäî áîëüøå, è ïðàêòè÷åñêè çàíèìàëî âåñü þã Àðàâèéñêîãî ïîëóîñòðîâà è ÷àñòü àôðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà.
Îòìå÷àÿ, ÷òî ïîäîáíûå ãèïîòåçû è ïðåäâàðèòåëüíûå âûâîäû èìåþò íåñîìíåííûé íàó÷íûé èíòåðåñ, õîòåë áû êàê ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè «Øàí Òóðñ», îáðàòèòü âíèìàíèå íà óíèêàëüíûé òóðèñòè÷åñêèé ðåñóðñ ðàñêîïîê äâîðöà öàðèöû Ñàâñêîé, êîòîðûé, óâû äî ñèõ îñòàåòñÿ â çàïóñòåíèè.
Âûáîð ìåñòà äëÿ äâîðöà öàðèöû Ñàâñêîé íà òåððèòîðèè Ðàñ àëü-Õàìû, âïîëíå îáúÿñíèì óíèêàëüíîñòüþ ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ è ðåäêèì äëÿ ýòèõ ìåñò ëàíäøàôòîì. Îäíàêî, ïîçâîëþ ñåáå ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íåìàëî âàæíóþ ðîëü â âûáîðå Öàðèöû Ñàâñêîé èãðàëè òåðìàëüíûå èñòî÷íèêè, êîòîðûå ñîãëàñíî àðõåîëîãè÷åñêèì ðàñêîïêàì áûëè ïîïóëÿðíû çàäîëãî äî âðåìåí åå ëåãåíäàðíîãî ïðàâëåíèÿ.
Äóìàþ, íå âûäàì áîëüøîãî ñåêðåòà, åñëè ñêàæó, ÷òî ìíîãèå êòî õîòü ðàç ïîñåòèë Ðàñ àëü-Õàéìó êàê òóðèñò, äîëãî íå ìîãóò çàáûòü ýòîò óäèâèòåëüíûé êðàé. È íå ðåäêî ïðîèñõîäèò òàê, ÷òî òóðèñò ïðåâðàùàåòñÿ â ïîêóïàòåëÿ íåäâèæèìîñòè. Â ýòîì ñëó÷àå âàñ âñåãäà æäóò â Äóáàéñêîì àãåíòñòâå íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), îôèñû êîòîðîãî èìåþòñÿ â Àäæìàíå è Ðàñ àëü-Õàéìå.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è ãëàâíûé ãåðîé ôèëüìà «Ëþáîâü è ãîëóáè» Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ â îôèñå Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ).
Â íà÷àëå 2019 ãîäà ýêñïåðòû Independent Expert Group(UAE) âûäåëèëè Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)êàê Òîï – 1, àáñîëþòíîãî ëèäåðà ïî íàäåæíîñòè è óðîâíþ îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ñðåäè Òîï- 5 Real Estate àãåíòñòâ Äóáàÿ, ïîä÷åðêíóâ óñïåøíîñòü åãî ðàáîòû íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè Ðàñ àëü-Õàéìû.
Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) ðàñïîëàãàåò øèðîêèì ñïåêòðîì ïðåäëîæåíèé ïî îñíîâíûì êîäàì ñïðîñà:
·èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ;
·íåäâèæèìîñòü â Ðàñ àëü-Õàéìå îò çàñòðîéùèêà;
·íåäâèæèìîñòü â Ðàñ àëü-Õàéìå öåíû â ðóáëÿõ;
·íåäâèæèìîñòü â Ðàñ àëü-Õàéìå íåäîðîãî;
·êâàðòèðû â Ðàñ àëü-Õàéìå êóïèòü íåäîðîãî â ðóáëÿõ;
·ïîêóïêà êâàðòèðû â Ðàñ Àëü-Õàéìå;
·ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â Ðàñ àëü-Õàéìå.
Ðàñ àëü-Õàéìà – «âåðøèíà øàòðà» âàøåé ìå÷òû îáðåñòè æèëüå íà áåðåãó îêåàíà, áðîäèòü ïî ïåñ÷àíûì ïëÿæàì, íàõîäÿ ìîðñêèå ðàêîâèíû è ÷óâñòâîâàòü, êàê ïðèáîé íåæíî îìûâàåò âàøè íîãè.
Êòî-òî î÷åíü ïðàâèëüíî ñêàçàë, ÷òî òîëüêî ÷åðåç âîðîòà ìå÷òû, ìîæíî ïîïàñòü â æåëàåìóþ ðåàëüíîñòü. Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) è òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Øàí Òóðñ» ìîãóò øèðîêî îòðûòü äëÿ âàñ âîðîòà ìå÷òû, è ñòàòü âàøèì íàäåæíûìè ïðîâîäíèêàìè â ìèðå íîâûõ âîçìîæíîñòåé â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ.
Öàðèöà Ñàâñêàÿ êîãäà-òî ïîâåëåëà ïîñòðîèòü ñåáå äâîðåö â Ðàñ àëü-Õàìå, êîòîðûé ñòîÿë íà âûñîêîì õîëìå, è èç åãî îêîí áûë õîðîøî âèäåí Ïåðñèäñêèé çàëèâ âî âñåì åãî íåïåðåäàâàåìîì ñëîâàìè âåëèêîëåïèè.
Â ïðîøëîì ãîäó ÿ âûáðàë Ðàñ àëü-Õàéìó ñðåäè âñåõ ýìèðàòîâ, êàê ìåñòî ïðîæèâàíèÿ äëÿ ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ. Çäåñü ïðîõîäèò èõ äåòñòâî, çäåñü îíè ïîëó÷àþò îáðàçîâàíèå, çäåñü ÿ îòêðûâàþ äëÿ íèõ ìèð ëåãåíä è ñêàçîê, íàïîëíåííûé ðàäîñòüþ è ñâåòîì ìóñóëüìàíñêîãî Âîñòîêà.
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Ìû âñåãäà æäåì Âàñ â Ðàñ àëü-Õàéìå.
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate) è òóðèñòè÷åñêîé Êîìïàíèè «Øàí Òóðñ».
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Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà ØàíãàðååâàÎáùåñòâî
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòüÎáùåñòâî
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Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõàÎáùåñòâî
Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðûÎáùåñòâî
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
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Â Ðîññèè îïðåäåëèëèñü ñ ðàçìåðîì «íàëîãà íà âîçäóõ»Èíôðàñòðóêòóðà
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!Ãëàâíîå
ÂÎÇ ïðèçíàëà ãîðÿ÷èå êîôå è ÷àé èñòî÷íèêîì ðàêàÇäîðîâüå
Íà ïåðåëåòû â Ñî÷è ìîãóò óñòàíîâèòü ëüãîòíûå öåíûÒðàíñïîðò
Ñòîèìîñòü âîäû óâåëè÷èòñÿ äëÿ ðîññèÿí â 5 ðàçÃîðîä
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