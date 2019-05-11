Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
» » Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ: Àðàáñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû â Ðàñ àëü-Õàéìå


Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ: Àðàáñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû â Ðàñ àëü-Õàéìå

Ñåãîäíÿ, 12:27

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;184;209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 209;710;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 209;710;208;°208;189; 209;‚209;402;209;€209;129;


Ìàðàò Áàøàðîâ âûáèðàåò «Øàí Òóðñ»


Â íàøè äíè ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îñîáóþ òåõíîëîãèþ ïóòåøåñòâèÿ, ïðåäóñìàòðèâàþùóþ ôîðìèðîâàíèå òóðèñòè÷åñêîãî ïðîäóêòà, îñíîâó êîòîðîãî ñîñòàâëÿþò ïðèíöèïû è ïîäõîäû, ðàçðàáîòàííûå åùå â ïåðèîä àíòè÷íîñòè:äðåâíåãðå÷åñêèì ôèëîñîôîì è âðà÷îì Àñêëåïèàäîì Âèôèíñêèì– «íàòóðàëüíàÿ òåðàïèÿ» è ðèìñêèì âðà÷îì Àâëîì Êîðíåëèåì Öåëüñîì «ìåäèöèíà, ëå÷àùàÿ îáðàçîì æèçíè».


Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ: Àðàáñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû â Ðàñ àëü-Õàéìå.


Ñîãëàñíî ñòàòèñòè÷åñêèì äàííûì ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â ÎÀÝ ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå âîñòðåáîâàííûì è ýòî íåóäèâèòåëüíî â ñòðàíå, ãäå êàæäûé ìîæåò âûáðàòü äëÿ ñåáÿ òó ïðèðîäíóþ çîíó, êîòîðàÿ îòâå÷àåò åãî ëàíäøàôòíûì ïðåäïî÷òåíèÿì è ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûå ïðîöåäóðû ëèáî ãîðàõ, ëèáî â ïðèáðåæíûõ ðàéîíàõ, èëè â óñëîâèÿõ ïóñòûíü è ïîëóïóñòûíü. Îäíàêî, ãëàâíîå íà ìîé âçãëÿä ýòî òî, ÷òî â ÎÀÝ ñîñðåäîòî÷åíî áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ìèíåðàëüíûõ òåðìàëüíûõ èñòî÷íèêîâ, êîòîðûå îáëàäàþò îçäîðîâèòåëüíûìè ñâîéñòâàìè è èìåþò âûðàæåííûé ëå÷åáíûé ýôôåêò.


Îïèðàÿñü íà îïûò ïðîøëîãî è ñîâðåìåííûå ìåòîäèêè áèîõàêèíãà, íàøà êîìïàíèÿ «Øàí Òóðñ» ðàçðàáîòàëà ñâîè ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíîãî òóðèçìà â ÎÀÝ ñ ó÷åòîì âîçäåéñòâèÿ íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà áàëüíåîòåðàïèè(îò ëàò.balneum– èñöåëÿòü áîëü, áîëåå ïîçäíåå çíà÷åíèå - âàííà, therapia- ëå÷åíèå) – ïðèìåíåíèå ìèíåðàëüíûõ âîä â âèäå âàíí, êóïàíèé, äóøåé, îðîøåíèé ñ ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûìè öåëÿìè.


Â ìîèõ íàó÷íî-ïóáëèöèñòè÷åñêèõ ðàáîòàõ áîëüøîå âíèìàíèå óäåëåíî æèçíè è òâîð÷åñòâó Ìèõàèëà Ëåðìîíòîâà è Ëüâà Òîëñòîãî (ñì. êíèãó «Èñëàì è ìèð: Âîñòîê ãëàçàìè êëàññèêîâ»), êîòîðûå ÷àñòî ïîëüçîâàëèñü öåëèòåëüíûìè äàðàìè ïðèðîäû. Ëåðìîíòîâ, «áûë âåðåí» êàâêàçñêèì ìèíåðàëüíûì âîäàì, à Òîëñòîé ïðåäïî÷èòàë êóìûñ è öåëåáíûå âåòðà áàøêèðñêèõ ñòåïåé. Íî ÿ àáñîëþòíî óáåæäåí, ÷òî îáà êëàññèêà ðóññêîé ëèòåðàòóðû ñåãîäíÿ îòäàëè áû ïðåäïî÷òåíèå ïðèðîäíûì òåðìàëüíûì èñòî÷íèêàì ýìèðàòà Ðàñ àëü-Õàéìà.


Âû ñïðîñèòå ïî÷åìó? Â ïåðâóþ î÷åðåäü, óíèêàëüíîå ñî÷åòàíèå ìîðñêîé ñòèõèè, ãîðíîãî âîçäóõà è ëàñêàþùåãî äûõàíèå ïóñòûíè. Ïîëåçíûå ñâîéñòâà îò ïðåáûâàíèÿ â ãàðìîíè÷íûõ ëàíäøàôòàõ èçâåñòíû èçäðåâëåÅùå Àáó Àëè Èáí Ñèíà ïèñàë, ÷òî, ñîçåðöàÿ ïðåêðàñíîå ìû èñöåëÿåìñÿ îò ìíîãèõ íåäóãîâ. Íàõîäÿñü íà ìîðñêîì áåðåãó, â ëåñó èëè ãîðàõ÷óâñòâóåò åäèíåíèå ñ ïðèðîäîéíàïîëíÿåòñÿ å¸ ýíåðãèåé.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;208;°209;129; 208;°208;»209;338;-208;165;208;°208;185;208;188;208;° 208;191;208;µ208;185;208;·208;°208;¶208;184;


Ðàñ àëü-Õàéìà – ïåéçàæè, êîòîðûå ëå÷àò.


Àíàëîãè÷íûå áëàãîòâîðíûå âëèÿíèÿ èñïûòûâàåò ÷åëîâåê íàõîäÿùèéñÿ â êðàñèâîì êóëüòóðíîì ëàíäøàôòå,îñîáåííî ñî÷åòàþùèìñÿ ñïðèðîäíûìè ôàêòîðàìè: âåëè÷åñòâåííûå î÷åðòàíèÿ ìå÷åòè, ïàðêîâûé àðõèòåêòóðíûé àíñàìáëü è ìíîãîå äðóãîå.


Ïðèåçæàÿ íà «àðàáñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû» â Ðàñ àëü-Õàéìó âû îêóíàåòåñü â ìèð, ãäå ìîæíî ïîãîíÿòü íà äæèïå ïî ïåñ÷àíûì äþíàì, ñäåëàòü áàðáåêþ â ãîðàõ, îêóíóòüñÿ â òåïëûå, íàñûùåííûå öåëèòåëüíûìè ñîëÿìè âîäû Ïåðñèäñêîãî çàëèâà. È âñå ýòî äåëàòü, íàõîäÿñü â îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå Khatt Springs, ãäå èç ñàìûõ ãëóáèí çåìëè ïîíèìàþòñÿ ãîðÿ÷èå öåëåáíûå èñòî÷íèêè.


Ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûé òóðèçì â Ðàñ àëü-Õàéìå ïî ñïåöèàëüíîé ìåòîäèêå «Øàí Òóðñ».


Âîçãëàâëÿåìàÿ ìíîþ êîìïàíèÿ «Øàí Òóðñ» ðàçðàáàòûâàåò ñâîþ ìåòîäèêó, êîòîðàÿ îñíîâàíà íà ïîýòàïíîì âîçäåéñòâèè îçäîðîâèòåëüíîé ýêîñèñòåìû Ðàñ àëü-Õàéìû íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà. Ìû ïðèìåíÿåì èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä â íàøåì êóðîðòîëîãè÷åñêîì êîìïëåêñå äåéñòâèé, â çàâèñèìîñòè îò ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, õðîíè÷åñêèõ ïàòîëîãèé, âîçðàñòà, êëèìàòè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ðåãèîíà, ãäå îí ïîñòîÿííî ïðîæèâàåò è ò.ä.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;184;209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 209;710;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;


«Øàí Òóðñ»: êîìàíäà ïðîôåññèîíàëîâ.


Ãëàâíîå â íàøåì ïîäõîäå – ýòî ñìåíà ðåæèìîâ îçäîðîâëåíèÿ, íî â îñíîâå âñåé ñèñòåìû ïðèíöèï «êîíüêà ãîðáóíêà» – ïîãðóæåíèå â öåëåáíûå âîäû, ÷òî äîñòèãàåòñÿ äîñòàòî÷íî äëèòåëüíûå ïðåáûâàíèåì â ìîðñêîé âîäå Ïåðñèäñêîãî çàëèâà, óòðîì äî âîñõîäà ñîëíöà âå÷åðîì íà çàêàòå, è îáÿçàòåëüíî ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå îçäîðîâëåíèå íà ìèíåðàëüíûõ âîäàõ êîìïëåêñà Khatt Springs.


Â íàøåì àðñåíàëå êîíñóëüòàòèâíàÿ ïîìîùü ëó÷øèõ ñïåöèàëèñòîâ èç ðàçëè÷íûõ ñòðàí. Ìû ó÷èòûâàåì, ÷òî ê ïèòüåâîìó ðåæèìó ìèíåðàëüíîé âîäû âðà÷è-êóðîðòîëîãè îòíîñÿòñÿ êðàéíå îòâåòñòâåííî, òàê êàê êàæäîå çàáîëåâàíèå òðåáóåò ÷åòêîé äîçèðîâêè îïðåäåëåííîãî òèïà ëå÷åáíîé âîäû.


Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü è äëèòåëüíîñòü ðåæèìîâ ïðåáûâàíèÿ â ìîðñêîé è òåðìàëüíîé âîäå, ôîðìèðóåòñÿ èíäèâèäóàëüíî, ïîñëå êîíñóëüòàöèé ñ âåäóùèìè êóðîðòîëîãàìè. Ïîñëå îïòèìàëüíîãî ïðåáûâàíèÿ íà «âîäàõ», ëþäè, êàê ïðàâèëî, çàïóñêàþò ïðîöåññ îçäîðîâëåíèÿ âñåõ ñèñòåì îðãàíèçìà, ÷òî çíà÷èòåëüíî çàòîðìàæèâàåò ïðîöåññû ñòàðåíèÿ îðãàíèçìà, ïðîäëåâàþò àêòèâíûé ïåðèîä æèçíè è äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà.


Â ïðàêòèêå îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà Khatt Springs, èñïîëüçóþòñÿ ðåäêèå ïî ñîñòàâó òåðìàëüíûå ìèíåðàëüíûå âîäû, ñîäåðæàùèå â ñâîåì ñîñòàâå ðàñòâîð¸ííûå ñîëè, ìíîæåñòâî ìèêðîýëåìåíòîâ è óìåðåííîå êîëè÷åñòâî áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ êîìïîíåíòîâ.


Êàæäûé, êòî ñäåëàë âûáîð â ïîëüçó ëå÷åíèÿ òåðìàëüíûìè âîäàìè, äîëæåí ÷åòêî ïðåäñòàâëÿòü, ÷òî èõ ôîðìèðîâàíèå - ýòî ñëîæíûé áèîõèìè÷åñêèé ïðîöåññ, ïðîèñõîäÿùèé â ñàìîé òîëùå çåìíîé êîðû, ãäå îíè ïðîõîäÿò åñòåñòâåííóþ îáðàáîòêó, ïðåîäîëåâàÿ ïóòü ÷åðåç ãîðíûå ïîðîäû ñ ðàçíîîáðàçíûìè ãåîòåðìè÷åñêèìè, ãèäðîãåîëîãè÷åñêèìè è ãåîõèìè÷åñêèìè óñëîâèÿìè, îò êîòîðûõ è çàâèñèò õèìè÷åñêèé ñîñòàâ ìèíåðàëüíûõ âîä, èõ íàñûùåííîñòü ìèêðîýëåìåíòàìè.


208;376;208;190;209;…208;190;208;¶208;µ208;µ 208;184;208;·208;190;208;±209;€208;°208;¶208;µ208;189;208;184;208;µ

 

Õàäæàðñêèå ãîðû.


Õàäæàðñêèå ãîðû, ãäå íàõîäÿòñÿ öåëåáíûå èñòî÷íèêè Ðàñ àëü-Õàéìû ñôîðìèðîâàëèñü â ýïîõó àëüïèéñêîãî ãîðîîáðàçîâàíèÿ. Ãåîëîãè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî ñóùåñòâóþùèå òàì ãîðíûå ïîðîäû îáðàçîâàëèñü îêîëî 200 ìëí. ëåò íàçàä â ðåçóëüòàòå èçâåðæåíèé ïîäâîäíûõ âóëêàíîâ, âûïëåñíóâøèõ ìîùíûå ïîòîêè ëàâû. Çàòâåðäåâ, ëàâà ïðåâðàòèëàñü â ñêàëèñòóþ ïîðîäó óíèêàëüíîé ñëîèñòîé ñòðóêòóðû.


Äîðîãè, êîòîðûå âåäóò â Khatt Springs èçâåñòíû ñ äàâíèõ âðåìåí, êîãäà ïóòåøåñòâåííèêè, ñðåäè êîòîðûõ áûëî ìíîãî òåõ, êòî ïðèïëûë ñþäà ïî ìîðþ, ïðèõîäèëè ê èñòî÷íèêàì òåðìàëüíûõ âîä, â íàäåæäå èçáàâèòñÿ îò íåäóãîâ, çàëå÷èòü ðàíû, ïîëó÷åííûå â ìîðñêèõ ñðàæåíèÿõ. Êîãäà-òî âîêðóã ýòèõ ìåñò êèïåëè íåøóòî÷íûå ñòðàñòè, ïèðàòû âñåõ ìàñòåé çàõîäèëè â ïîðò Äæóëüôàð, îò êîòîðîãî äî öåëåáíûõ èñòî÷íèêîâ áûëî ðóêîé ïîäàòü. Íàèáîëåå èíòåðåñíûì ñòàëà åãî ðàáîòà ïî èçó÷åíèþ ðàçâàëèí äâîðöà öàðèöû Â íàøè äíè òåðìàëüíûå âîäû Khatt Springs â ýìèðàòå Ðàñ-àëü-Õàéìà åæåãîäíî ïðèâëåêàþò òûñÿ÷è èíîñòðàííûõ òóðèñòîâ. Â êîìïëåêñ âõîäèò 3 ãîðÿ÷èõ èñòî÷íèêà, òåìïåðàòóðà âîäû â íèõ äîñòèãàåò +40°Ñ.


Ñïåöèàëèñòû ñ÷èòàþò, ÷òî ìèíåðàëüíûå âîäû èñòî÷íèêà Khatt Springs îñîáåííî ïîëåçíû ëþäÿì ñ êîæíûìè è ðåâìàòè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. Îäíàêî, ñîãëàñíî ìíîãî÷èñëåííûì îòçûâàì ïîñåòèâøèõ ìèíåðàëüíûå èñòî÷íèêè Khatt Springs, îòìå÷àåòñÿ èõ áëàãîòâîðíîå âëèÿíèå íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ, äûõàòåëüíóþ è íåðâíóþ ñèñòåìû.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 209;129; 208;180;208;µ209;‚209;338;208;188;208;184; 208;189;208;° 208;±208;µ209;€208;µ208;179;209;402; 208;·208;°208;»208;184;208;178;208;°


KhattSprings.


Êàê ýòî ïðèíÿòî âåçäå â ÎÀÝ, âñå åñòåñòâåííûå âîäîåìû êóðîðòà Khatt Springs îñíàùåíû ïîðó÷íÿìè, ñòóïåíüêàìè è äðóãèìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü è äîñòóïíîñòü ïðîöåäóð äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè. Â ñàíèòàðíûõ öåëÿõ, ðåçåðâóàðû ñ ëå÷åáíîé âîäîé îñíàùåíû ñîâðåìåííîé ñèñòåìîé î÷èñòêè.


Â ðàéîíå, ãäå íàõîäÿòñÿ öåëåáíûå èñòî÷íèêè Khatt Springs ñîçäàíà îòâå÷àþùàÿ âñåì ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì èíôðàñòðóêòóðà è ñåðâèñ. Äëÿ òóðèñòîâ, ñîâåðøàþùèõ ðàçîâîå ïîñåùåíèå öåëåáíûõ èñòî÷íèêîâ ðàáîòàþò áàññåéíû è êóïàëüíè, ïîìåùåíèÿ äëÿ ñïà-ïðîöåäóð, óþòíûå êàôå.


Îäíèì èç ñàìûõ îïòèìàëüíûõ âàðèàíòîâ ïðîâåñòè âðåìÿ íà «àðàáñêèõ ìèíåðàëüíûõ âîäàõ», ÿâëÿåòñÿ îòåëü Golden Tulip Khatt Springs Resort, êîòîðûé ÿ áû íàçâàë – «Îòåëü çäîðîâüÿ».


208;376;208;190;209;…208;190;208;¶208;µ208;µ 208;184;208;·208;190;208;±209;€208;°208;¶208;µ208;189;208;184;208;µ


Golden Tulip Khatt Springs Resort –îòåëü çäîðîâüÿ.


«Îòåëü çäîðîâüÿ» íå òîëüêî íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ åñòåñòâåííûìè òåðìàëüíûìè èñòî÷íèêàìè, íî è ïîçâîëÿåò ïîëó÷àòü ïðîöåäóðû, ñâÿçàííûå ñ âîäîëå÷åíèåì, êàê ãîâîðèòñÿ íà ìåñòå. Ãîñòÿì îòåëÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ öåëûé ðÿä áåñïëàòíûõ ñïà- óñëóã è 50% ñêèäêè íà ãîðÿ÷èå èñòî÷íèêè Khatt.


Ãèäðî-áàññåéíû ñ íåæíûìè ìàññàæíûìè ñòðóÿìè è òåìïåðàòóðîé âîäû â 38 ãðàäóñîâ, 14 ïðîöåäóðíûõ êàáèíåòîâ, ñàóíû (ïàðîâûå è ôèíñêèå), êðîâàòü â âèäå ïîäîãðåâàåìîãî êàìíÿ.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;376;208;190;209;‚209;€209;143;209;129;208;°209;381;209;‰208;184;208;µ 209;€208;°208;180;208;190;208;189;208;190;208;178;209;‹208;µ 208;184;209;129;209;‚208;190;209;‡208;189;208;184;208;186;208;184; 208;190;209;‚208;µ208;»209;143; Golden Tulip.


Harmony Ayurveda Centre.


Â îòåëå çäîðîâüÿ Golden Tulip Khatt Springs Resort óñïåøíî ðàáîòàåò Àþðâåäè÷åñêèé öåíòð — Harmony Ayurveda Centre. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ñàìî ñëîâî «àþðâåäà» ñ ñàíñêðèòà ïåðåâîäèòñÿ êàê «çíàíèå î æèçíè è äîëãîëåòèè».


Â èñòîðèè ìåäèöèíû Àþðâåäà ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê îäíà èç äðåâíåéøèõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ñèñòåì, â îñíîâå êîòîðîé ëåæèò âåðà â öåëèòåëüíóþ ñèëó òîëüêî íàòóðàëüíûõ, ïðîèçâåäåííûõ ñàìîé ïðèðîäîé ñðåäñòâ: ìåòàëëîâ, ðàñòåíèé, êàìíåé, ìèíåðàëîâ è ïðî÷åãî.

 

Ãëàâíûé ïîñòóëàò Àþðâåäû: âñå, ÷òî íåîáõîäèìî íàøåìó îðãàíèçìó äëÿ ïîääåðæàíèÿ è âîññòàíîâëåíèÿ çäîðîâüÿ, åñòü â îêðóæàþùåé íàñ ïðèðîäå. Â Àþðâåäè÷åñêîì öåíòðå «Îòåëÿ çäîðîâüÿ» ãîñòåé æäåò øèðîêèé ñïåêòð òðàâÿíûõ è ìèíåðàëüíûõ ëåêàðñòâ, ëå÷åáíûå ïðîöåäóðû äëÿ óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ è ëå÷åíèÿ áîëåçíåé.

 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;161;208;190;209;129;209;‚208;°208;178; 208;»208;µ209;‡208;µ208;±208;189;209;‹209;… 208;178;208;190;208;180; 208;208;°209;129; 208;°208;»209;338;-208;165;208;°208;185;208;188;209;‹


HarmonyAyurvedaCentre.

Îòå÷åñòâåííàÿ èñòîðè÷åñêàÿ òðàäèöèÿ


Â XVIII âåêå Ïåòð I, âåðíóâøèñü ïîñëå ëå÷åíèÿ íà çàãðàíè÷íûõ êóðîðòàõ, ïðèêàçàë ïðèäâîðíûì ìåäèêàì "èñêàòü â íàøåì ãîñóäàðñòâå êëþ÷åâûõ âîä, êîòîðûìè ìîæíî ïîëüçîâàòüñÿ îò ðàçëè÷íûõ áîëåçíåé".


Òàê âîçíèêëà îäíà èç ñàìûõ ýêçîòè÷åñêèõ òðàäèöèé ðóññêîãî äâîðÿíñòâà - «åçäèòü íà ìèíåðàëüíûå âîäû». Ýòî áûë ñâîåîáðàçíûé âûõîä â ñâåò è, îäíîâðåìåííî, ïàëîìíè÷åñòâî ê öåëåáíûì èñòî÷íèêàì, êîòîðîå äîñòîïî÷òåííàÿ ïóáëèêà ïåðèîäè÷åñêè ñîâåðøàëà â íàäåæäå ïîïðàâèòü ïîøàòíóâøååñÿ â ïðîöåññå ñâåòñêîé æèçíè çäîðîâüå.


Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî, è â íàøè äíè îòïðàâëÿòüñÿ â ïîåçäêó ëó÷øå âñåãî ïî ñòàðîé ðîññèéñêîé òðàäèöèè - áîëüøîé êîìïàíèåé. Ðàññêàçûâàÿ î ëåðìîíòîâñêèõ ïîåçäêàõ íà «Êàâêàçñêèå ìèíåðàëüíûå âîäû» èñòîðèê ëèòåðàòóðû Ïàâåë Âèñêîâàòîâ ñîîáùàåò: «Â 1825 ãîäó ïîåõàëè òóäà ìíîãî÷èñëåííûì îáùåñòâîì: áàáóøêà, êóçèíû Ñòîëûïèíû, äîêòîð Àíäåëüì Ëåâèñ, Ìèõàèë Ïîæîãèí (äâîþðîäíûé áðàò Ëåðìîíòîâà ïî îòöîâñêîé ëèíèè), ó÷èòåëü Èâàí Êàïå è ãóâåðíàíòêà Õðèñòèíà Ðåìåð – âñå îíè ñîïðîâîæäàëè Ìèøó».


Âîò êàê íàäî åçäèòü íà ìèíåðàëüíûå âîäû, è ìû æäåì âñåõ, êòî, ïîìíÿ õîðîøóþ ðîññèéñêóþ òðàäèöèþ, îòïðàâèòñÿ ñ ñåìüåé è äðóçüÿìè ê äðåâíèì öåëèòåëüíûì èñòî÷íèêàì Ðàñ àëü-Õàéìû è, îäíîâðåìåííî, ê ñàìîìó ëàñêîâîìó è òåïëîìó ìîðþ â ìèðå.

 

Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

 

Êîìïàíèÿ «Øàí Òóðñ» íå òîëüêî øèðîêî ïîïóëÿðèçèðóåò èñòîðè÷åñêèå ïàìÿòíèêè ÎÀÝ, íî è îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â èõ èçó÷åíèè. Òàê ìîé êîëëåãà ïî Àññàìáëåå íàðîäîâ Åâðàçèè ïðîôåññîð èñòîðèè Â.È. Èñõàêîâ ñîïîñòàâèâ ïèñüìåííûå èñòî÷íèêè, ïðîâåäÿ ïîëåâûå ýòíîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, íàøåë öåëûé ðÿä ïîäòâåðæäåíèé, ÷òî íà òåððèòîðèè Ðàñ àëü-Õàéìû, ïðåäïîëîæèòåëüíî áûë îäèí èç äâîðöîâ öàðèöû Ñàâñêîé, êîòîðóþ ìåñòíîå íàñåëåíèå íàçûâàåò öàðèöà Áèëêèñ.


Ñîãëàñíî ïîëåâûì èññëåäîâàíèÿ àðõåîëîãîâ èç Ãàìáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà åñòü ìíîãî ñâèäåòåëüñòâ, ÷òî öàðèöà Ñàâñêàÿ áûëà ðåàëüíîé ïðàâèòåëüíèöåé Ñàáåéñêîãî öàðñòâà èëè ãîñóäàðñòâà Ñàáû, êîòîðîå ñóùåñòâîâàëî ïðèáëèçèòåëüíî ñ êîíöà II òûñ. äî í.ý. ïî êîíåö III â. í.ý. íà ìåñòå ñîâðåìåííîãî Éåìåíà.


Îäíàêî, àðõåîëîãè÷åñêèå íàõîäêè â Îìàíå è Ðàñ àëü-Õàéìå äàþò îñíîâàíèå ïîëàãàòü, ÷òî Ñàáåéñêîå öàðñòâî áûëî ãîðàçäî áîëüøå, è ïðàêòè÷åñêè çàíèìàëî âåñü þã Àðàâèéñêîãî ïîëóîñòðîâà è ÷àñòü àôðèêàíñêîãî êîíòèíåíòà.


Îòìå÷àÿ, ÷òî ïîäîáíûå ãèïîòåçû è ïðåäâàðèòåëüíûå âûâîäû èìåþò íåñîìíåííûé íàó÷íûé èíòåðåñ, õîòåë áû êàê ðóêîâîäèòåëü êîìïàíèè «Øàí Òóðñ», îáðàòèòü âíèìàíèå íà óíèêàëüíûé òóðèñòè÷åñêèé ðåñóðñ ðàñêîïîê äâîðöà öàðèöû Ñàâñêîé, êîòîðûé, óâû äî ñèõ îñòàåòñÿ â çàïóñòåíèè.


Âûáîð ìåñòà äëÿ äâîðöà öàðèöû Ñàâñêîé íà òåððèòîðèè Ðàñ àëü-Õàìû, âïîëíå îáúÿñíèì óíèêàëüíîñòüþ ãåîãðàôè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ è ðåäêèì äëÿ ýòèõ ìåñò ëàíäøàôòîì. Îäíàêî, ïîçâîëþ ñåáå ïðåäïîëîæèòü, ÷òî íåìàëî âàæíóþ ðîëü â âûáîðå Öàðèöû Ñàâñêîé èãðàëè òåðìàëüíûå èñòî÷íèêè, êîòîðûå ñîãëàñíî àðõåîëîãè÷åñêèì ðàñêîïêàì áûëè ïîïóëÿðíû çàäîëãî äî âðåìåí åå ëåãåíäàðíîãî ïðàâëåíèÿ.

Äóìàþ, íå âûäàì áîëüøîãî ñåêðåòà, åñëè ñêàæó, ÷òî ìíîãèå êòî õîòü ðàç ïîñåòèë Ðàñ àëü-Õàéìó êàê òóðèñò, äîëãî íå ìîãóò çàáûòü ýòîò óäèâèòåëüíûé êðàé. È íå ðåäêî ïðîèñõîäèò òàê, ÷òî òóðèñò ïðåâðàùàåòñÿ â ïîêóïàòåëÿ íåäâèæèìîñòè. Â ýòîì ñëó÷àå âàñ âñåãäà æäóò â Äóáàéñêîì àãåíòñòâå íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), îôèñû êîòîðîãî èìåþòñÿ â Àäæìàíå è Ðàñ àëü-Õàéìå.

 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;382;209;„208;184;209;129;209;‹ 208;”209;402;208;±208;°208;185;209;129;208;186;208;190;208;179;208;190; 208;144;208;179;208;µ208;189;209;‚209;129;209;‚208;178;208;° 208;189;208;µ208;180;208;178;208;184;208;¶208;184;208;188;208;190;209;129;209;‚208;184;

 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ è ãëàâíûé ãåðîé ôèëüìà «Ëþáîâü è ãîëóáè» Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâ â îôèñå Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ).


Â íà÷àëå 2019 ãîäà ýêñïåðòû Independent Expert Group(UAE) âûäåëèëè Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)êàê Òîï – 1, àáñîëþòíîãî ëèäåðà ïî íàäåæíîñòè è óðîâíþ îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ñðåäè Òîï- 5 Real Estate àãåíòñòâ Äóáàÿ, ïîä÷åðêíóâ óñïåøíîñòü åãî ðàáîòû íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè Ðàñ àëü-Õàéìû.


Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) ðàñïîëàãàåò øèðîêèì ñïåêòðîì ïðåäëîæåíèé ïî îñíîâíûì êîäàì ñïðîñà:


·èíâåñòèöèè â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ;

·íåäâèæèìîñòü â Ðàñ àëü-Õàéìå îò çàñòðîéùèêà;

·íåäâèæèìîñòü â Ðàñ àëü-Õàéìå öåíû â ðóáëÿõ;

·íåäâèæèìîñòü â Ðàñ àëü-Õàéìå íåäîðîãî;

·êâàðòèðû â Ðàñ àëü-Õàéìå êóïèòü íåäîðîãî â ðóáëÿõ;

·ïîêóïêà êâàðòèðû â Ðàñ Àëü-Õàéìå;

·ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â Ðàñ àëü-Õàéìå.


Ðàñ àëü-Õàéìà – «âåðøèíà øàòðà» âàøåé ìå÷òû îáðåñòè æèëüå íà áåðåãó îêåàíà, áðîäèòü ïî ïåñ÷àíûì ïëÿæàì, íàõîäÿ ìîðñêèå ðàêîâèíû è ÷óâñòâîâàòü, êàê ïðèáîé íåæíî îìûâàåò âàøè íîãè.


Êòî-òî î÷åíü ïðàâèëüíî ñêàçàë, ÷òî òîëüêî ÷åðåç âîðîòà ìå÷òû, ìîæíî ïîïàñòü â æåëàåìóþ ðåàëüíîñòü. Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) è òóðèñòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «Øàí Òóðñ» ìîãóò øèðîêî îòðûòü äëÿ âàñ âîðîòà ìå÷òû, è ñòàòü âàøèì íàäåæíûìè ïðîâîäíèêàìè â ìèðå íîâûõ âîçìîæíîñòåé â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ.


Öàðèöà Ñàâñêàÿ êîãäà-òî ïîâåëåëà ïîñòðîèòü ñåáå äâîðåö â Ðàñ àëü-Õàìå, êîòîðûé ñòîÿë íà âûñîêîì õîëìå, è èç åãî îêîí áûë õîðîøî âèäåí Ïåðñèäñêèé çàëèâ âî âñåì åãî íåïåðåäàâàåìîì ñëîâàìè âåëèêîëåïèè.


Â ïðîøëîì ãîäó ÿ âûáðàë Ðàñ àëü-Õàéìó ñðåäè âñåõ ýìèðàòîâ, êàê ìåñòî ïðîæèâàíèÿ äëÿ ñâîèõ äåòåé è âíóêîâ. Çäåñü ïðîõîäèò èõ äåòñòâî, çäåñü îíè ïîëó÷àþò îáðàçîâàíèå, çäåñü ÿ îòêðûâàþ äëÿ íèõ ìèð ëåãåíä è ñêàçîê, íàïîëíåííûé ðàäîñòüþ è ñâåòîì ìóñóëüìàíñêîãî Âîñòîêà.

 

208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;» 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178; 208;180;208;190;208;188;208;° 208;178; 208;208;°209;129; 208;144;208;»209;338;-208;165;208;°208;185;208;188;208;µ

 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Ìû æèâåì â Ðàñ àëü-Õàéìå.

 

Ìû âñåãäà æäåì Âàñ â Ðàñ àëü-Õàéìå.

Äîáðî ïîæàëîâàòü â ñêàçêó!

 

Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate) è òóðèñòè÷åñêîé Êîìïàíèè «Øàí Òóðñ».




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
Ïîëóæèðíûé Íàêëîííûé òåêñò Ïîä÷¸ðêíóòûé òåêñò Çà÷¸ðêíóòûé òåêñò | Âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ Ïî öåíòðó Âûðàâíèâàíèå ïî ïðàâîìó êðàþ | Âñòàâêà ñìàéëèêîâ Âûáîð öâåòà | Ñêðûòûé òåêñò Âñòàâêà öèòàòû Ïðåîáðàçîâàòü âûáðàííûé òåêñò èç òðàíñëèòåðàöèè â êèðèëëèöó Âñòàâêà ñïîéëåðà
Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè ñòðåìÿòñÿ êóïèòü íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Âûáîð Ðåíàòà Èáðàãèìîâà: Ïî÷åìó òâîð÷åñêèå ëþäè

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ëàòûïîâñêèå ìåñòà â ÎÀÝ

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Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó Çîðèíó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ìèíåðàëüíûå âîäû Ðàñ àëü-Õàéìû: îòäûõ äîñòîéíûé ëó÷øèõ ðîññèéñêèõ òðàäèöèé

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ìèíåðàëüíûå âîäû Ðàñ àëü-Õàéìû: îòäûõ äîñòîéíûé

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë âëàäåëüöåì íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Â ïîèñêàõ âíóòðåííåé ñâîáîäû: Áàðè Àëèáàñîâ ñòàë

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîé àêòèâíîñòè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÝÊÑÏÎ – 2020 â Äóáàå: Êàòàëèçàòîð äåëîâîé

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Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

Ôîðìóëà óñïåõà Èñìàãèëà Øàíãàðååâà

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî â ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Öàðèöà Ñàâñêàÿ âûáðàëà Ðàñ àëü-Õàéìó

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñåìåéíûé áèçíåñ â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íàñòóïàòåëüíàÿ ñòðàòåãèÿ â áèçíåñå: «Ìû ïîéäåì äðóãèì ïóòåì»

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ Âûáîð íåäâèæèìîñòè â ÎÀÝ Ñîãëàñíî êðèòåðèÿì Àâèöåííû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Êîììàíäîñ: Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ïðàâèëà èãðû

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Èìàí Âàëåðèÿ Ïîðîõîâà â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñëóæó Ðîññèè

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Íîâûå òåíäåíöèè ðàñøèðåíèÿ ñåêòîðà òþðêîÿçû÷íûõ èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ×åëîâåê Àìôèáèÿ â ÎÀÝ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü

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Èñëàì Øàíãàðååâ. Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ãðàíè äèàëîãà ÐÔ è ÎÀÝ

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Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè

Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà

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Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

Çàãàäêè èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà: Êàâêàçñêèå òàòàðû

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Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

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Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà

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Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

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Ãëàâíîå
Â Ðîññèè îïðåäåëèëèñü ñ ðàçìåðîì «íàëîãà íà âîçäóõ»

Â Ðîññèè îïðåäåëèëèñü ñ ðàçìåðîì «íàëîãà íà âîçäóõ»

Èíôðàñòðóêòóðà
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

Ãëàâíîå
ÂÎÇ ïðèçíàëà ãîðÿ÷èå êîôå è ÷àé èñòî÷íèêîì ðàêà

ÂÎÇ ïðèçíàëà ãîðÿ÷èå êîôå è ÷àé èñòî÷íèêîì ðàêà

Çäîðîâüå
Íà ïåðåëåòû â Ñî÷è ìîãóò óñòàíîâèòü ëüãîòíûå öåíû

Íà ïåðåëåòû â Ñî÷è ìîãóò óñòàíîâèòü ëüãîòíûå öåíû

Òðàíñïîðò
Ñòîèìîñòü âîäû óâåëè÷èòñÿ äëÿ ðîññèÿí â 5 ðàç

Ñòîèìîñòü âîäû óâåëè÷èòñÿ äëÿ ðîññèÿí â 5 ðàç

Ãîðîä
Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

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Ïî÷åìó óòîíóë Ñî÷è (ÔÎÒÎ)

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Ïðîèñøåñòâèÿ
Â Êðàñíîäàðå óëó÷øèëîñü êà÷åñòâî ïèòüåâîé âîäû

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