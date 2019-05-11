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Исмагил Шангареев. Минеральные воды Рас аль-Хаймы: отдых достойный лучших российских традиций

11-05-2019, 09:28


Одной из самых экзотических традиций русского дворянства было «ездить на минеральные воды». Это был своеобразный выход в свет и, одновременно, паломничество к целебным источникам, которое достопочтенная публика периодически совершала в надежде поправить пошатнувшееся в процессе светской жизни здоровье.


В моем творчестве большое внимание уделено жизни и творчеству Михаила Лермонтова и Льва Толстого (см. книгу «Ислам и мир: Восток глазами классиков»), которые часто пользовались целительными дарами природы. Лермонтов, «был верен» кавказским минеральным водам, а Толстой предпочитал кумыс и целебные ветра башкирских степей. Но я абсолютно убежден, что оба классика русской литературы сегодня отдали бы предпочтение природным термальным источникам Рас аль-Хаймы.


Вы спросите почему? В первую очередь, уникальное сочетание морской стихии, горного воздуха и ласкающего дыхание пустыни. Приезжая на «арабские воды» вы окунаетесь в мир, где можно погонять на джипе по песчаным дюнам, сделать барбекю в горах, окунуться в теплые, насыщенные целительными солями воды Персидского залива. И все это делать, находясь в оздоровительном комплексеKhattSprings, где из самых глубин земли понимаются горячие целебные источники.


В практике оздоровительного комплексаKhattSprings, используются редкие по составу термальные минеральные воды, содержащие в своем составе растворённые соли, множество микроэлементов и умеренное количество биологически активных компонентов.


Каждый, кто сделал выбор в пользу лечения термальными водами, должен четко представлять, что их формирование - это сложный биохимический процесс, происходящий в самой толще земной коры, где они проходят естественную обработку, преодолевая путь через горные породы с разнообразными геотермическими, гидрогеологическими и геохимическими условиями, от которых и зависит химический состав минеральных вод, их насыщенность микроэлементами.


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Хаджарские горы.


Хаджарские горы, где находятся целебные источники Рас аль-Хаймы сформировались в эпоху альпийского горообразования. Геологические исследования показали, что существующие там горные породы образовались около 200 млн. лет назад в результате извержений подводных вулканов, выплеснувших мощные потоки лавы. Затвердев, лава превратилась в скалистую породу уникальной слоистой структуры.


Дороги, которые ведут вKhattSpringsизвестны с давних времен, когда путешественники, среди которых было много тех, кто приплыл сюда по морю, приходили к источникам термальных вод, в надежде избавится от недугов, залечить раны, полученные в морских сражениях. Когда-то вокруг этих мест кипели нешуточные страсти, пираты всех мастей заходили в порт Джульфар, от которого до целебных источников было рукой подать.


В наши дни термальные водыKhattSpringsв эмирате Рас-аль-Хайма ежегодно привлекают тысячи иностранных туристов. В комплекс входит 3 горячих источника, температура воды в них достигает +40°С.Врачи считают, что минеральные воды источника KhattSprings особенно полезны людям с кожными и ревматическими заболеваниями. Однако, согласно многочисленным отзывам посетивших минеральные источникиKhattSprings, отмечается их благотворное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы.


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KhattSprings


Как это принято везде в Объединенных Арабских эмиратах, все естественные водоемы курортаKhattSpringsоснащены поручнями, ступеньками и другими приспособлениями, обеспечивающими безопасность и доступность процедур для людей с ограниченными физическими возможностями. В санитарных целях, резервуары с лечебной водой оснащены современной системой очистки.


В районе, где находятся целебные источникиKhattSpringsсоздана отвечающая всем современным требованиям инфраструктура и сервис. Для туристов, совершающих разовое посещение целебных источников работают бассейны и купальни, помещения для спа-процедур, уютные кафе.


Одним из самых оптимальных вариантов провести время на «арабских водах», является отельGoldenTulipKhattSpringsResort, который я бы назвал – отель здоровья.


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Golden Tulip Khatt Springs Resort –отель здоровья.


Отель здоровья не только находится рядом с естественными термальными источниками, но и позволяет получать процедуры, связанные с водолечением, как говорится на месте. Гостям отеля представляется целый ряд бесплатных спа- услуг и 50% скидки на горячие источникиKhatt.


Гидро-бассейны с нежными массажными струями и температурой воды в 38 градусов, 14 процедурных кабинетов, сауны (паровые и финские), кровать в виде подогреваемого камня.


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Harmony Ayurveda Centre.


 

В отеле здоровья Golden Tulip Khatt Springs ResortуспешноработаетАюрведическийцентр— Harmony Ayurveda Centre.


В Аюрведическом центре гостей ждет широкий спектр травяных и минеральных лекарств, лечебные процедуры для улучшения здоровья и лечения болезней.


 

Центр состоит из:


 

- горячих термальных бассейнов, обогащенных минералами и натуральными средствами;

-VIPкомнаты для массажа и лечения;

- частный бассейнHotSpring.


 

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Harmony Ayurveda Centre.


Возглавляемая мною компания «Шан Турс» разрабатывает свою методику, которая основана на поэтапном воздействии оздоровительной экосистемы Рас аль-Хаймы на организм человека. Мы применяем индивидуальный подход в нашем курортологическом комплексе действий, в зависимости от состояния здоровья человека, хронических патологий, возраста, климатических особенностей региона, где он постоянно проживает и т.д.


Главное в нашем подходе – это смена режимов оздоровления, но в основе всей системы принцип «конька горбунка» – погружение в целебные воды, что достигается достаточно длительные пребыванием в морской воде Персидского залива, утром до восхода солнца вечером на закате, и обязательно санаторно-курортное оздоровление на минеральных водах комплексаKhatt Springs.


В нашем арсенале консультативная помощь лучших специалистов из различных стран. Мы учитываем, что к питьевому режиму минеральной воды врачи-курортологи относятся крайне ответственно, так как каждое заболевание требует четкой дозировки определенного типа лечебной воды.


Последовательность и длительность режимов пребывания в морской и термальной воде, формируется индивидуально, после консультаций с ведущими курортологами. После оптимального пребывания на «водах», люди, как правило, запускают процесс оздоровления всех систем организма, что значительно затормаживает процессы старения организма, продлевают активный период жизни и деятельности человека.


Отправляться в поездку лучше всего по старой российской традиции - большой компанией.Рассказывая о лермонтовских поездках на «Кавказские минеральные воды» историк литературы Павел Висковатов сообщает: «В 1825 году поехали туда многочисленным обществом: бабушка, кузины Столыпины, доктор Андельм Левис, Михаил Пожогин (двоюродный брат Лермонтова по отцовской линии), учитель Иван Капе и гувернантка Христина Ремер – все это сопровождало Мишу. Приехали в Пятигорск в начале лета и здесь съехались с Екатериною Алексеевною Хастатовой, прибывшей из своего имения».


Вот как надо ездить на минеральные воды, и мы ждем всех, кто, помня хорошую российскую традицию, отправится с семьей и друзьями к древним целительным источникам Рас аль-Хаймы и, одновременно к самому ласковому и теплому морю в мире.


Думаю, не выдам большого секрета, если скажу, что многие кто хоть раз посетил Рас аль-Хайму как турист, долго не могут забыть этот удивительный край. И не редко происходит так, что турист превращается в покупателя недвижимости. В этом случае вас всегда ждут в Дубайском агенстве недвижимости (ДАН), офисы которого имеются в Аджмане и Рас аль-Хайме.


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Исмагил Шангареев и главный герой фильма «Любовь и голуби» Александр Михайлов в офисе Дубайского агентства недвижимости (ДАН).


В начале 2019 года экспертыIndependentExpertGroup(UAE) выделили Дубайскоеагентство недвижимости (ДАН) как Топ – 1, абсолютного лидера по надежности и уровню общественного доверия среди Топ- 5Real Estateагентств Дубая, подчеркнув успешность его работы на рынке недвижимости Рас аль-Хаймы.


Дубайское агентство недвижимости (ДАН) располагает широким спектром предложений по основным кодам спроса:


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Рас аль-Хайма – «вершина шатра» вашей мечты обрести жилье на берегу океана, бродить по песчаным пляжам, находя морские раковины и чувствовать, как прибой нежно омывает ваши ноги. Кто-то очень правильно сказал, что только через ворота мечты, можно попасть в желаемую реальность. Дубайское агентство недвижимости (ДАН) и туристическая компания «Шан Турс» могут широко отрыть для вас ворота мечты, и стать вашим надежными проводниками в мире новых возможностей в Объединенных Арабских Эмиратах.


 

Исмагил Шангареев - Генеральный директор Дубайского агентства недвижимости (ДАН-DAN Real Estate) и туристической Компании «Шан Турс».




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