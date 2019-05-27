Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÀÝ - îáðàçåö òîëåðàíòíîñòè: Îòâåòû Âëàäèìèðó Çîðèíó
Îäíà èç ñàìûõ ÿðêèõ ôèãóð ðîññèéñêîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèé, Âëàäèìèð Þðüåâè÷ Çîðèí çíàêîì ìíå ïî ñîâìåñòíîé ðàáîòå â Ðîññèè è âûñòóïàÿ ïðèíèìàþùåé ñòîðîíîé âûåçäíîãî çàñåäàíèÿ Ïðåçèäèóìà Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ), ÷ëåíîì êîòîðîãî, ÿ èìåþ ÷åñòü áûòü, ìíå áûëî îñîáî ðàäîñòíî âñòðåòèòü åãî â Îáúåäèíåííûõ Àðàáñêèõ Ýìèðàòàõ.
Â íåïðîñòûå 90-å ãîäû Çîðèí î÷åíü ìíîãî ñäåëàë äëÿ íàëàæèâàíèÿ ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî äèàëîãà â âíóòðè Ðîññèè, ãäå â óñëîâèÿõ äèêîãî êàïèòàëèçìà, ìû ðàáîòàëè, êàê ïðèíÿòî ãîâîðèòü, «íå ùàäÿ æèâîòà ñâîåãî. Ìíå îñîáî âñïîìèíàþòñÿ âûáîðû â ×å÷íå, êîäà ÿ ïî ïîðó÷åíèþ Àëåêñàíäðà Âåøíÿêîâà (ñ ìàðòà 1994 ãîäà â Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 21 ìàðòà 1995 ãîäà Ñåêðåòàð¸ì Öåíòðàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûëåòàë êàê «íàáëþäàòåëü»).
È â êà÷åñòâå — ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå (1995—1996), è â êà÷åñòâå Ìèíèñòðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (2001—2004) ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé,Âëàäèìèð Çîðèí âñåãäà íàõîäèëñÿ â öåíòðå ñîáûòèé, òðåáóþùèõ âûâåðåííûõ è ïðîäóìàííûõ ðåøåíèé. Íàøè äîðîãè íå ðàç ïåðåñåêàëèñü â òå äàëåêèå ëèõèå 90-å ãîäû.
È âîò, òåïåðü ÷ëåí Ïðåçèäèóìà Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ìåæíàöèîíàëüíûì îòíîøåíèÿì Âëàäèìèð Çîðèí, ñèäèò ó ìåíÿ â îôèñå Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ), è êàê âñåãäà æåñòêî ñòàâèò âîïðîñû: «Â ÷åì òâîé áèçíåñ Èñìàãèë, êîãäà òû çàíèìàåøüñÿ ñîöèàëüíûìè ïðîåêòàìè? Êàê èñëàìñêàÿ ñòðàíà ìîæåò áûòü ïðèìåðîì òîëåðàíòíîñòè? ×òî òû ñäåëàë çà ýòè ãîäû, ÷òîáû äî íåñòè äî ëþäåé âûñîêèå ñìûñëû èñëàìà?»
Íà ïåðâûé âîïðîñ ìíå áûëî òðóäíî âîò òàê ñðàçó îòâåòèòü, íî ñåé÷àñ â ñòàòüå, ÿ ïîñòàðàþñü ñäåëàòü ýòî êàê ìîæíî ÷åòêî è ÿñíî.
Îòâåò íà ïåðâûé âîïðîñ.
Íà÷àâ ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ â 2006 ãîäó,ÿ íè íà ìèíóòó íå ñîìíåâàëñÿ â ïðèíöèïàõ «ñèñòåìû îáìåíîâ» (õîòÿ â òàêîé ôîðìóëèðîâêå ýòîãî ïîíÿòèÿ åùå íå ñóùåñòâîâàëî), ÿ ñòðåìèëñÿ ê ñèíåðãèçìó (âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè) ñâîåãî áèçíåñà è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.
Ìîé æèçíåííûé îïûò, êîòîðûé ÿ ïðèîáðåë â Ðîññèè, ñîçäàâàÿ ñâîé áèçíåñ, ó÷àñòâóÿ â ãóìàíèòàðíûõ ïðîåêòàõ, ñâÿçàííûõ ñ âîçðîæäåíèåì äóõîâíîñòè è ïðîñâåùåíèÿ, ïîçâîëèëè ìíå åùå â äàëåêèõ 80-õ, íàõîäèòü ìîñòû ìåæäó áèçíåñîì è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòüþ. Åùå òîãäà â óñëîâèÿõ ñîâåòñêîé äåéñòâèòåëüíîñòè ÿ îò÷åòëèâî ïîíèìàë, ÷òî îñíîâíûì ôàêòîðîì, îòëè÷àþùèì ñîöèàëüíîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî,ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ñîöèàëüíûõ âîçìîæíîñòåé, êîòîðûå äàþò áèçíåñó ïðåèìóùåñòâà â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè. Â ÷åì êîíêðåòíîå ïðåèìóùåñòâî?
Ëèäåð íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè ÎÀÝ – Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)
Ïðèâåäó òîëüêî îäèí ôàêò. Â íà÷àëå 2019 ãîäà ýêñïåðòû IndependentExpertGroup(UAE) âûäåëèëè âîçãëàâëÿåìîå ìíîþ Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)êàê Òîï – 1, àáñîëþòíîãî ëèäåðà ïî íàäåæíîñòè è óðîâíþ îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ ñðåäè Òîï- 5 Real Estate àãåíòñòâ Äóáàÿ. ×òî ýòî îçíà÷àåò äëÿ ðàñøèðåíèÿ êëèåíòñêîé áàçû, äóìàþ îáúÿñíÿòü íå íàäî.
ÎÀÝ – ñòðàíà, ãäå çàâåäîìî îïðàâäàí âûáîð ñîöèàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îñíîâàííîãî íà ïðèîðèòåòå äóõîâíîñòè, ñåìåéíûõ öåííîñòåé, ãëóáîêî îñîçíàííîì ñòðåìëåíèè îöåíèâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íå òîëüêî ïî ôèíàíñîâûì ïîêàçàòåëÿì, íî, è ñ òî÷êè çðåíèÿ òîãî, êàêîé âêëàä âíîñèòñÿ â ñîçäàíèå è ïîääåðæàíèå ñîöèàëüíîãî áëàãà, è êàê ìîè îáùåñòâåííûå èíèöèàòèâû ñïîñîáñòâóþò ñîöèîêóëüòóðíûì óñòðåìëåíèÿì íàðîäîâ ê âçàèìîïîíèìàíèþ – äèàëîãó êóëüòóð è öèâèëèçàöèé.
Îòâåò íà âòîðîé âîïðîñ.
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû – ñòðàíà îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ íà ïëàíåòå. Ñåãîäíÿ ýòî ïðèçíàåò è Çàïàä, è Âîñòîê.
Ðåäüÿðä Êèïëèíã, êîãäà-òî ïèñàë:
Î, Çàïàä åñòü Çàïàä, Âîñòîê åñòü Âîñòîê, è ñ ìåñò îíè íå ñîéäóò,
Ïîêà íå ïðåäñòàíåò Íåáî ñ Çåìëåé íà Ñòðàøíûé ãîñïîäåíü ñóä.
Ìíîãèå èñòîðèêè îïèðàþòñÿ íà ýòè ñëîâà êàê íà æåëåçîáåòîííóþ èñòèíó, óòâåðæäàÿ, ÷òî «âîéíà öèâèëèçàöèé» - íåèçáåæíàÿ çàêîíîìåðíîñòü.
Îïûò ÎÀÝ îïðîâåðãàåò âñå ýòè æàëêèå ïîïûòêè îïðàâäàòü ðàçîáùåííîñòü ñîâðåìåííîãî ìèðà, ïîäòâåðæäàÿ äðóãóþ èñòèíó, âûñêàçàííóþ Êèïëèíãîì â ñëåäóþùèõ äâóõ ñòðî÷êàõ ýòîãî æå ñòèõîòâîðåíèÿ:
Íî íåò Âîñòîêà, è Çàïàäà íåò, ÷òî ïëåìÿ, ðîäèíà, ðîä,
Åñëè ñèëüíûé ñ ñèëüíûì ëèöîì ê ëèöó ó êðàÿ çåìëè âñòàåò?
Âîò îêàçûâàåòñÿ, êàê ìîæåò áûòü – «ñèëüíûé ñ ñèëüíûì» èëè, â äàííîì ñëó÷àå, ëó÷øå ñêàçàòü «ðàâíûé ñ ðàâíûì».
Â «Çàïàäíî-âîñòî÷íîì äèâàíå» Ãåòå, ïðîÿâëÿåòñÿ èìåííî ýòà òåíäåíöèÿ – «ðàâíûé ñ ðàâíûì», êîòîðàÿ ïîçâîëÿåò «çàïàäíîìó óìó» Ãåòå ðàñêðûòü ñêðûòûå ñìûñëû âîñòî÷íîé ïîýçèè Õàôèçà. Òîëüêî òàêîé ïîäõîä, èñêëþ÷àþùèé âñÿêóþ ðàçîáùåííîñòü, è îñíîâàííûé íà ïðèçíàíèè ðàâåíñòâà âñåõ êóëüòóð, ñïîñîáåí ñòàòü îñíîâîé ïîäëèííîé òîëåðàíòíîñòè.
Ñåãîäíÿ â ÎÀÝ åñòü òâåðäîå óáåæäåíèå, ÷òî ïðîöåññîì òîëåðàíòíîñòè ìîæíî óïðàâëÿòü, ñîçäàâàÿ ðàâíûå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ êóëüòóð è ðåëèãèîçíûõ óáåæäåíèé. Áîëüøå òîãî, çäåñü íàïðî÷ü îòñóòñòâóåò èçáèðàòåëüíûé ïîäõîä â äåëîâîé ñôåðå, ìîíîïîëèçàöèÿ êàêèõ-òî íàïðàâëåíèé â ïðîèçâîäñòâå èëè ðåàëèçàöèè òîâàðîâ.Îòðûòü â áèçíåñ â ÎÀÝ ìîæåò êàæäûé æåëàþùèé, êóïèòü íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ ìîæíî òàêæå áåç îñîáûõ ñëîæíîñòåé.
Ãîñóäàðñòâî è îáùåñòâî íàöåëåíî íà ïîääåðæêó ìàêñèìàëüíîé ðåàëèçàöèè êàæäîãî ÷åëîâåêà, åãî ìàòåðèàëüíûõ è äóõîâíûõ çàïðîñîâ. Â ñòðàíå ñîçäàíî Ìèíèñòåðñòâî òîëåðàíòíîñòè, êîòîðîå ðåàëèçóåò çàäà÷è ïðàâèòåëüñòâà ïî ôîðìèðîâàíèþ íàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ, è, ïðåæäå âñåãî âåðîòåðïèìîñòè.
Ïðåäëîæåííàÿ Ìèíèñòåðñòâîì òîëåðàíòíîñòè ïðîãðàììà äåéñòâèé îêàçàëîñü îäíîé èç ñàìûõ ýôôåêòèâíûõ â ñîâðåìåííîì ìèðå, ïîêàçûâàÿ, êàê èñëàìñêàÿ êóëüòóðà ìîæåò òðàíñôîðìèðîâàòüñÿ â öèâèëèçàöèîííûå ïðîöåññû îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ, èíòåãðèðóÿ â ñåáå âñå ëó÷øèå äîñòèæåíèÿ â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà.
È ìîæíî áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ñêàçàòü, ÷òî ãëàâíûì ëîêîìîòèâîì ýòîãî ïðîöåññà - áûëà òîëåðàíòíîñòü, óìåíèå íàéòè áàëàíñ â ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ. Èñòîðè÷åñêèé îïûò, àêêóìóëèðîâàííûé øåéõîì Çàéäîì â öåëÿõ êîíñòðóèðîâàíèÿ íîâîãî ìèðà, ïîçâîëèë ñîçäàòü îòêðûòóþ ñèñòåìó ðàçâèòèÿ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ, Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÎÀÝ è øåéõ Äóáàÿ Ìóõàììåä Áåí Ðàøèä Àëü Ìàêòóìýìèð Äóáàÿ - Ìîõàììåä èáí Ðàøèä Àëü Ìàêòóì, íàñëåäíûé ïðèíö Äóáàÿ- Õàìäàí èáí Ìîõàììåä Àëü Ìàêòóì è ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ (ÎÀÝ, Äóáàé).
Êàê ïîä÷åðêèâàë Ìîõàììåä àëü-Ìàêòóì:«Êîãäà àðàáñêèé ìèð áûë òîëåðàíòíûì, êîãäà îí áûë òåðïèì ê èíûì ðåëèãèÿì è êóëüòóðàì, îí ÿâëÿëñÿ ìèðîâûì ëèäåðîì: îò Áàãäàäà è Äàìàñêà äî Àíäàëóçèè è äàëåå ìû èãðàëè ðîëü ìàÿêà íàóêè, çíàíèé è öèâèëèçàöèè, ïîñêîëüêó â îñíîâå íàøèõ îòíîøåíèé ñî âñåìè öèâèëèçàöèÿìè, êóëüòóðàìè è ðåëèãèÿìè ëåæàëè öåííîñòè ãóìàíèçìà».
Äåëåãàöèÿ Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî ïîñåòèâ ÎÀÝ êóäà ìû Âëàäèìèðîì Çîðèíûì âõîäèëè â êà÷åñòâå äåëåãàòîâ, áûëà ïîðàæåíà òåì, ñ êàêèì óâàæåíèåì è çàáîòîé â ýòîé ìóñóëüìàíñêîé ñòðàíå îòíîñÿòñÿ ê õðèñòèàíñêèì äóõîâíûì öåííîñòÿì.
Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî çäåñü áåðåæíî ñîõðàíÿþòñÿ êàê äðåâíèå ïàìÿòíèêè õðèñòèàíñòâà (îäíî èç ñâèäåòåëüñòâ ýòîãî — îñòàòêè äðåâíåãî õðèñòèàíñêîãî ìîíàñòûðÿ Öåðêâè Âîñòîêà (V–VII âåê) íà îñòðîâå Ñèð-Áàíè-ßñ â ýìèðàòå Àáó-Äàáè).
Ïî âñåé ñòðàíå âîçâîäÿòñÿ íîâûå õðèñòèàíñêèå õðàìû.
Ïðåäñåäàòåëü îòäåëà âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñâÿçåé Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà Ìèòðîïîëèò Ñìîëåíñêèé è Êàëèíèíãðàäñêèé Êèðèëë (íûíåøíèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è Âñåÿ Ðóñè) è Åãî Âûñî÷åñòâî íàñëåäíûé ïðèíö ýìèðàòà Øàðäæà øåéõ Èñàì áåí Ñàãð Àëü Êàñåìè.
Èç ïðàâîñëàâíûõ öåðêâåé â ñòðàíå ïðåäñòàâëåíû: ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü, ïîñòðîèâøàÿ â ãîðîäå Øàðäæå â ÷åñòü ñâ. àïîñòîëà Ôèëèïïà è Àíòèîõèéñêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ñ õðàìîì Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ â Àáó-Äàáè.
Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî â çàêëàäêó áóäóùåãî õðàìà ñâÿòîãî àïîñòîëà Ôèëèïïà ñîâåðøèë Ïðåäñåäàòåëü îòäåëà âíåøíèõ öåðêîâíûõ ñâÿçåé Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà Ìèòðîïîëèò Ñìîëåíñêèé è Êàëèíèíãðàäñêèé Êèðèëë (íûíåøíèé Ïàòðèàðõ Ìîñêîâñêèé è Âñåÿ Ðóñè), à â öåðåìîíèè çàêëàäêè ïåðâîãî êàìíÿ â îñíîâàíèè áóäóùåãî õðàìà ïðèíÿë ó÷àñòèå Åãî Âûñî÷åñòâî íàñëåäíûé ïðèíö ýìèðàòà Øàðäæà øåéõ Èñàì áåí Ñàãð Àëü Êàñåìè è ñïåöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ïðåçèäåíòà Ðîññèè íà Áëèæíåì Âîñòîêå, çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ Àëåêñàíäð Ñàëòàíîâ.
Ñëîâíî ïîä÷åðêèâàÿ èäåþ òîëåðàíòíîñòè â ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ îòíîøåíèÿõ ðÿäîì ñ ïðàâîñëàâíûì õðàìîì ðàñïîëîæåíû òðè ìå÷åòè, ýôèîïñêàÿ Öåðêîâü, íåñêîëüêî ïðîòåñòàíòñêèõ Õðàìîâ ðàçëè÷íûõ êîíôåññèé.
Ñðåäè êàòîëè÷åñêèõ õðàìîâ îñîáî âûäåëÿåòñÿ ñîáîð ñâ. Èîñèôà â Àáó-Äàáè, êîëè÷åñòâî ïðèõîæàí êîòîðîãî ïðåâûøàåò 100 òûñ. ÷åëîâåê. Íàøà äåëåãàöèÿ ïîñåòèëà òàêæå óíèêàëüíóþ óëèöó õðèñòèàíñêèõ öåðêâåé â Ðàñ àëü-Õàéìå, ãäå ñîçäàíû èäåàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ íåñåíèÿ ñëóæá äëÿ êîïòñêîé êàòîëè÷åñêîé öåðêâè, ñèðèéñêîé êàòîëè÷åñêîé öåðêâè, àíãëèêàíñêîé öåðêâè, àäâåíòèñòñêîé öåðêâè è äð.
Ïîäòâåðæäåíèåì ïîýòàïíîé ñòðàòåãèè òîëåðàíòíîñòè ðóêîâîäñòâà ÎÀÝ ÿâèëàñü íåäàâíÿÿ Ïîåçäêà Ôðàíöèñêà â Àáó-Äàáè, êîòîðàÿ ñòàëà ïåðâûì âèçèòîì ãëàâû Ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîé öåðêâè íà Àðàâèéñêèé ïîëóîñòðîâ.
Ïðåìüåð-ìèíèñòð ÎÀÝ è øåéõ ÄóáàÿÌóõàììåä Áåí Ðàøèä Àëü Ìàêòóì,Ïàïà Ðèìñêèé Ôðàíöèñê è íàñëåäíûé ïðèíö Àáó-Äàáè øåéõ Ìîõàììåäà áåí Çàéåäà àëü-Íàõüÿí
Âñå ýòî çðèìûå ïëîäû èäåé Øåéõà Çàéäà, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ÿðêèé ïðèìåð ìèðà, îïðîâåðãàþùåãî åâðîïîöåíòðèçì ñ åãî äóõîâíîé îãðàíè÷åííîñòüþ è áåçíðàâñòâåííîé òðàêòîâêè ñâîáîäû. Â ìèðå øåéõà Çàéäà òîëåðàíòíîñòü - ýòî íå ïóòü ê ìíèìûì çàïàäíûì öåííîñòÿì, íî äîðîãà âåëè÷àéøåé îòâåòñòâåííîñòè íàðîäîâ äðóã ïåðåä äðóãîì, óâàæåíèÿ è ñîçíàíèå îáùåé òåððèòîðèè ñ÷àñòüÿ.
Ìîè îòâåòû Âëàäèìèðó Çîðèíó, ïîñòðîåíû íå òîëüêî íà ñîáðàííûõ ìàòåðèàëàõ âñëåä åãî ðàáî÷åìó âèçèòó â ðàìêàõ çàäà÷ Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî (ÅÀÒÐ), íî â áîëüøåé ñòåïåíè, íà íàøèõ ñ íèõ ñ íèì áåñåäàõ âî âðåìÿ åãî ïðåáûâàíèÿ ÎÀÝ, òåõ âïå÷àòëåíèÿõ, êîòîðûå îñòàëèñü ó íàñ îáîèõ ïîñëå ïóòåøåñòâèé ïî ýìèðàòàì â ïîèñêàõ ïîäòâåðæäåíèé, òåõ èíèöèàòèâ â îáëàñòè òîëåðàíòíîñòè, êîòîðûå âûäâèãàåò ðóêîâîäñòâî ñòðàíû. Ìû íàøëè íå ïðîñòî ïîäòâåðæäåíèÿ, íî íå÷òî áîëüøå. Ïåðâóþ è ìîæåò ïîêà åäèíñòâåííóþ íà ïëàíåòå òåððèòîðèþ äóõîâíîé ðàâíîâåñíîñòè è ðåäêîé óñòîé÷èâîñòè ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé.
×ëåíû Äåëåãàöèè Åâðàçèéñêîé Àêàäåìèè Òåëåâèäåíèÿ è Ðàäèî – Âèöå-ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Çîðèí è ×ëåí Ïðåçèäèóìà Èñìàãèë Øàíãàðååâ.
Âîïðîñû Âëàäèìèðà Çîðèíà – ýòî òåñòû íà óìåíèå âèäåòü ãëóáèííûå îñíîâû æèçíè, åå ãóìàíèòàðíóþ ñóùíîñòü, êîòîðàÿ, ñîáñòâåííî è ïèòàåò öèâèëèçàöèþ ñìûñëàìè äóõîâíîñòè, áåç êîòîðîé ýòîò ìèð äàâíî áû ðóõíóë ïîä òÿæåñòüþ ìåæíàöèîíàëüíûõ è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ ïðîòèâîðå÷èé, ïðåäñòàâëÿÿ ñïëîøíóþ ïàóòèíó öèâèëèçàöèîííûõ ðàçëîìîâ. ÎÀÝ – çðèìîå äîêàçàòåëüñòâî âåðíîñòè äèàëîãîâûõ ðåøåíèé, îáúåäèíåíèÿ ëþäåé âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé è âåðîèñïîâåäàíèé âîêðóã çàäà÷ ñîçèäàíèÿ. Ýòî íîâûé îïûò èñëàìñêîé öèâèëèçàöèè, êîòîðûé äîëæåí èçó÷àòüñÿ è øèðîêî ïðèìåíÿòüñÿ âî âñåì ìèðå.
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