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Ислам Шангареев. Общественно-политические грани диалога РФ и ОАЭ

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Члены делегации Ассамблеинародов Евразии и Члены Консультативного Совета Правительства эмирата Шарджа


Российско-арабский диалог - явление строго секторальное, поскольку арабский мир, как в прошлом, так и сейчас, это этноним, которым обозначены десятки народов, живущих в различных культурно-исторических ареалах.


 

Объединенные Арабские Эмираты – одно из самых молодых государств на планете, и среди стран арабского мира - это особая, я бы сказал, самостоятельная цивилизация, вобравшая в себя лучшие черты классической мусульманской культуры и энергетику англо-саксонского прорыва в техногенное будущее.


 

Диалог РФ и ОАЭ – это, в первую очередь, диалог цивилизационных процессов, от которого во многом зависит наполнение евразийской истории в XXI веке, формирование эффективных коммуникационных мостов в цифровое пространство будущего. Тот, кто сегодня утверждает, что ОАЭ лишь удачный нефтяной проект - глубоко заблуждается.


 

ОАЭ – это прежде всего пространство гуманитарного восприятия цивилизации, это общность людей, которые живут в ритмах кибергосударства. Если для нас в России министерство счастья - проект мечты, вызывающий скептическую улыбку, в ОАЭ это ежедневная практика жизни, система социальных поддержек и мотиваций, предмет научный теории и государственной практики развития.


 

Начало политического диалога между РФ и ОАЭ.


 

Дипломатические отношения с ОАЭ начались сравнительно недавно, в эпоху СССР 8 декабря 1971г. В декабре 1991 г. ОАЭ официально объявили о признании РФ в качестве правопреемницы бывшего СССР. С тех пор между РФ и ОАЭ поддерживается устойчивый, доверительный политический диалог, подкрепленный насыщенными многоплановыми контактами на различных уровнях.


 

Особое место в налаживании политических и социокультурных контактов РФ и ОАЭ принадлежит Республике Татарстан. С историко-культурной точки зрения это представляется закономерным, как, и, назначение Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова руководителем группы стратегического видения «Россия – исламский мир».


 

Вот, как это комментирует сам глава Татарстана: «Для работы с исламским миром президент Владимир Владимирович Путин определил меня координатором. Это говорит о том, что мы работаем не только в рамках своего субъекта, но и в интересах всего нашего российского государства. Я считаю, что это очень важный фактор, когда мы получаем поддержку, и в целом наша страна получает плюс от того, что Татарстан берет на себя инициативу».


 

Подчеркивая исключительную значимость политических диалогов между РФ и ОАЭ на государственном уровне, следует отметить важность налаживания контактов в пространстве общественно-политических инициатив, и в этой связи, ту особую роль, которую татарская диаспора в ОАЭ, играет в этом процессе.


 

В наши дни Татарский мир представляет собой глобальный цивилизационный феномен сетевой структуры, ядром которой является Республика Татарстан. Благодаря этому, для президента Татарстана доступны не только межправительственные контакты налаживания диалогов, но, и общественно-политические механизмы, которые формируются в недрах татарских диаспор по всему миру.


 

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и лидер Ассоциации татаро-башкирских диаспор Исмагил Шангареев


 

Общественно-политическая площадкадля диалога РФ и ОАЭ


 

Накануне 2019 г. состоялось событие, которое обозначило очень важный этап расширения горизонтов Татарского мира – объедения татаро-башкирских диаспор в ассоциацию в ОАЭ, которая актуализирует задачу налаживания прямых и обратных связей в российском социуме, границы которого простираются далеко за ореол пограничных столбов, расширяясь вместе с формированием диаспор, представляющих многонациональную палитру культур народов Российской Федерации.


 

Опираясь на богатый международный опыт создания национальных диаспор в дали от родины, в ОАЭ создана социокультурная площадка, объединяющая представителей татарского и башкирского народов, и, при этом, открытая для представителей всех народов Российской Федерации.


 

Ассоциация татаро-башкирских диаспор, в отличие от многих подобных структур – открытая система, нацеленная на объединение народов России вокруг задач культурного единства, содействие расширению и углублению российско-арабского диалога, конструктивной работы евразийских и российских общественных организаций в ОАЭ.


 

Общественно-политический уровень Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ был апробирован в процессе сотрудничества с Ассамблеей народов России, Ассамблеи народов Евразии и ряда общественных организаций РФ. Так, один из совместных документов, подтверждающих статус Ассоциации как равноправного общественно-политического партнера Ассамблеи народов России был подписан 14 декабря 2018 года. Меморандум о сотрудничестве между Ассамблей народов России и Ассоциацией татаро-башкирских диаспор в ОАЭ, подписали Председатель Совета ассамблеи Смирнова Светлана Константиновна и Председатель Ассоциации диаспор Шангареев Ислам Исмагилович.


 

208;208;°209;129;209;710;208;184;209;€208;µ208;189;208;184;208;µ 208;


 

Председатель Совета Ассамблеи народов России Смирнова Светлана Константиновна и Председатель Ассоциации татаро-банкирских диаспор в ОАЭ Шангареев Ислам Исмагилович


 

Важно подчеркнуть, что главным предметом подписанного Меморандума было определено осуществление сотрудничества в налаживании диалога РФ и ОАЭ в сферах общественно-политического взаимодействия, которое направлено на поддержку общественных, государственных, миротворческих инициатив, мероприятий и действий по развитию гуманитарных контактов между нашими народами.


 

 

Грани сотрудничества РФ и ОАЭ в общественно-политической сфере


 

На презентации Ассоциации татаро-башкирских диаспор было особо отмечено, что сторонами уже проделана большая работа по формированию конструктивного диалога с арабскими коллегами, а также по проведению в ОАЭ масштабных общественно-политических акций.


 

Достаточно сказать, что в апреле 2018 г. в ходе визита в ОАЭ расширенной делегации Ассамблеи народов Евразии (официально уполномоченная МИД РФ, принимающая сторона Дубайское агентство недвижимости (ДАН), возглавляемое Исмагилом и Исламом Шангареевыми достигнута договоренность о сотрудничестве и подписании Меморандума о сотрудничестве между Ассамблеей народов Евразии и Консультативным Советом Правительства эмирата Шарджа. В ходе двухсторонних переговоров, было отмечено, что многие направления в деятельности организаций совпадают.


 


Переговоры Генеральных секретарей Ассамблеи народов ЕвразииАндрея Бельянинова и Консультативного Совета Правительства эмирата Шарджа Ахмед Саид Аль Джарван


 

Генеральный секретарь Консультативного Совета Правительства эмирата Шарджа Ахмед Саид Аль Джарван, подводя итоги переговоров, сказал: Шарджа активно развивает культурные связи с разными странами мира, подтверждая готовность сотрудничать по различным направлениям в сфере бизнеса, по вопросам экологии, утверждения общественных связей. Руководство эмирата отдаёт приоритет культуре и знанию во всех областях жизни.


 

В Эмирате Аджман члены международной делегации приняли участие в работе Круглых столов «Опыт эффективных решений в области формирования межнациональных и межконфессиональных отношений»и«О гуманитарном сотрудничестве на евразийском пространстве»,оба мероприятия были посвящены«Году шейха Зайда» в ОАЭ.


 

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Выступление Исмагила Шангареева во время проведения круглого стола (Аджман, апрель 2018 г.), посвященного «Году Шейха Зайда» в ОАЭ (заседание Ассамблеи народов Евразии, во главе с генеральным секретарем Андреем Бельяниновым)


 

 

Одним из ключевых выступлений стал доклад Члена президиума Евразийской Академии Телевидения и Радио Исмагила Шангареева, который познакомил участников с историей образования ОАЭ, с созидательной деятельностью первого президента шейха Зайда, с уникальным опытом его этнокультурной национальной политики. В докладе Исмагила Шангареева было особо подчеркнуто, что в ОАЭ найден эффективный механизм решения межнациональных и межконфессиональных проблем.


 

В продолжение темы круглого стола«Бизнес диалог на Евразийском пространстве» состоялась встреча делегации Ассамблеи народов Евразии во главе с Генеральным секретарем Андреем Бельяниновым и одним из самых выдающихся бизнесменов и общественных деятелей ОАЭ Абдуллой Аль Гурейр.


 


 

Исмагил Шангареев, Ислам Шангареев и Джалиль Шангареев в составе делегации Ассамблеи народов Евразии во главе с Генеральным секретарем Андреем Бельяниновым на приеме в резиденцииАбдаллыбен Ахмед Аль Гурейр


 

В рамках встречи состоялся обмен мнениями о международной обстановке, общественных отношениях, развитии экономики и сферы образования в странах Евразии. По итогам встречи была достигнута договорённость о сотрудничестве в гуманитарной и банковской сферах.


 

Логическим продолжением «апрельских диалогов» стал визит делегации во главе Первого Заместителя Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии Светланы Константиновны Смирновой в декабре 2018 г. «Декабрьские диалоги» были нацелены на решение задач, связанных с деятельностью в ОАЭ - Ассамблеи народов Евразии, Ассамблеи народов России и Евразийской Академии Телевидения и Радио.


 

Одной из основных задач российской делегации было обсуждение содержание подготовленного российской стороной Меморандума о сотрудничестве между Ассамблеей народов Евразии и Консультативным Советом Правительства эмирата Шарджа.


 

При организационном содействии Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ состоялась рабочая встреча, в которой приняли участие:Светлана Константиновна Смирнова — Председатель Совета Ассамблеи народов России, Первый Заместитель Генерального секретаря Ассамблеи народов Евразии, Валерий Давыдович Рузин – Председатель Совета по кино- видеовизуализации культурно- исторического пространства Евразии,Сопредседатель Совета по кино- видеовизуализации культурно- исторического пространства Евразии Исмагил Калямович Шангареев, Председатель Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ Ислам Исмагилович Шангареев с одной стороны, и Председатель Консультативного совета Эмирата Шарджа госпожа Khawla Abdelrahman Almulla, с другой стороны.

 

Стороны обсудили вопросы налаживания российско-арабского диалога на постоянной основе между Ассамблеей народов Евразии, Ассамблеей народов России и Консультативным Советом эмирата Шарджа, который является одним из культурных центров ОАЭ.

 

Председатель Совета Ассамблеи России Светлана Константиновна Смирнова вручила Руководству Консультативного Совета эмирата Шарджа символический подарок и иллюстративные материалы, в которых были отражены основные цели и задачи в области сотрудничества на Евроазиатском континенте, дан подробный отчет о работе Ассамблеи народов России по налаживанию диалога культур во имя мира и всеобщего процветания.


 

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Вручение Светланой Константиновной Смирновой госпоже Khawla Abdelrahman Almulla символического подарка куклы – «Русская красавица»


 

Определив главной задачей миссии Ассоциации татаро-башкирских диаспор налаживание продуктивного общественно-политического диалога между РФ и ОАЭ, мы исходили из двух основных предпосылок: первая - это особая миссия Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, как руководителя группы стратегического видения «Россия – исламский мир»; вторая предпосылка – это несомненная схожесть миропонимания тюркских народов и представителей коренного арабского населения, владение довольно значительной частью татар и башкир арабским языком, участие в культурной и духовно-религиозной жизни ОАЭ.


 

В заключении хотелось бы отметить, что, развивая и совершенствуя Ассоциацию татаро-башкирских диаспор в ОАЭ, мы прокладываем Путь для всех народов России в пространство культуры Арабского мира, создаем реальные условия продуктивного цивилизационного диалога между РФ и ОАЭ.


 

 

Ислам Шангареев - Председатель Ассоциации татаро-башкирских диаспор в ОАЭ.




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