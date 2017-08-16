Мужчину, заступившегося за своих дочерей, сделали инвалидом

Жительница Краснодара рассказала, как ее мужа жестоко избили на глазах у всей их семьи.



Напомним, как сообщала ранее «Живая Кубань», мужчина впал в кому, заступившись за своих дочерей. Тот страшный день его жена Светлана Гобозова помнит буквально по минутам. Вместе со своим супругом Иналом, двумя дочерями Софией и Виолеттой, а также компанией друзей они отмечали семейное торжество в ресторане на улице Бершанской.







В конце праздника, когда большинство гостей уже разошлись, на танцполе появился незнакомец. Он стал оказывать навязчивые знаки внимания несовершеннолетней дочери Гобозовых. Девочка испугалась и подбежала к родителям, спрятавшись за отца. Тем временем неизвестный мужчина стал приставать и к другим гостьям. Глава семьи сделал незнакомцу замечание, чтобы тот не трогал детей и девушек. Это привело мужчину в ярость.



- Этот мужчина стал вести себя неадекватно и агрессивно. Он оскорблял моего мужа, пытался ударить, хватал за шею и кричал матом на весь ресторан, - с ужасом вспоминает Светлана Гобозова. - Я, гости и наши дети пытались успокоить его. Однако ни мольбы женщин, ни слезы детей на него не действовали.



Позже к дебоширу присоединился его товарищ. Мужчины вызвали главу семейства Инала «на разборки».



- Так как мой супруг настоящий мужчина, он естественно пошел разговаривать для того, чтобы увести весь этот конфликт от своей семьи. Перед тем, как выйти на улицу Инал повернулся и сказал нам: «Не переживайте, мои девочки, я выйду на 2 минуты, все будет хорошо»… Никто никогда не забудет этих слов.., - со слезами на глазах рассказывает Светлана.



На улице незнакомцы отвели Инала подальше от освещения и камер видеонаблюдения. Один из мужчин жестоко избил Гобозова. После расправы над главой семейства «победитель» переступил обездвиженное тело и пошел обниматься с напарником, празднуя победу.







Даже после этого, злоумышленники не успокоились, они продолжали угрожать и оскорблять нас. Один из них говорил, что работает в ГАИ и ему ничего не будет, - с ужасом вспоминает Светлана. - После всех этих издевательств, старшей дочери Виолетте стало плохо с сердцем и ее стали «откачивать».



Тем временем прибыли медики и увезли Гобозова, который находился на грани жизни и смерти, в больницу.



Потерпевший получил тяжелейшие травмы. Какое-то время был парализован, перенес две сложнейшие операции.



- Впереди нас ждет третья операция, дорогостоящие лекарства и бесконечные реабилитации. Мой муж получил инвалидность 2 группы и теперь заново учится ходить, говорить, думать, - говорит Светлана. Он никогда не будет таким, как прежде. Хотя был абсолютно здоровым, сильным, смелым мужчиной и кормильцем семьи.



Светлана обратилась в городскую полицию Карасунского округа. Там было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Однако главного подозреваемого, по словам Гобозой, следователь отпустила под подписку о невыезде.



- Почему он находится на свободе, несмотря на то, что скрылся с места преступления? Почему ему можно было сначала приставать к детям, а потом на их глазах так жестоко избить их отца? - возмущена Светлана.



Во время расследования, утверждает Гобозова, статья дела была переквалифицирована на ч. 1 ст. 118 УК РФ.



- То есть обвиняемый в умышленном тяжком преступлении практически ушел от ответственности и теперь обвиняется в неумышленном преступлении небольшой тяжести, а мой супруг между прочим инвалид 2 группы.- говорит Светлана.



Чем закончится борьба за справедливость семьи Гобозовых - пока не ясно. Редакция «Живой Кубани» будет следить за дальнейшим развитием событий.

Источник: www.livekuban.ru