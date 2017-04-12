Студент сбил трех человек на остановке
ДТП произошло в центре Краснодара сегодня утром.
Как стало известно «Живой Кубани», авария произошла около девяти утра 12 апреля. По предварительным данным, 20-летний местный житель на ВАЗ 2115 выезжал из двора дома на улицу Северную. В этот момент неопытный водитель потерял управление авто. В течение нескольких секунд машина врезалась в рекламную опору, потом зацепила остановку общественно транспорта и сбила трех пешеходов на тротуаре.
В результате происшествия помощь медиков понадобилась пенсионерке, 26-летней женщине и ее 4-х летнему сыну.
- В настоящий момент по данному факту проводится проверка, устанавливаются все подробности, - как рассказал «Живой Кубани» руководитель пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артем Коноваленко.
Источник: www.livekuban.ru
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