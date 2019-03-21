Ðåãèñòðàöèÿ
Âàæíûå òåìû
» » Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè


Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè

Ñåãîäíÿ, 14:47


Â ñåòè-èíòåðíåò ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ðåéòèíãà Òîï-5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ Äóáàÿ.

 

Êàê îòìå÷àåòñÿ â îò÷åòå ýêñïåðòíîé ãðóïïû áûëè èñïîëüçîâàíû íå òîëüêî îáùåïðèíÿòûå êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ, íî è äîïîëíèòåëüíûé ðÿä êðèòåðèåâ, êîòîðûå ëåæàò êàê áû çà ïðåäåëàìè ðàáîòû Real Estate áèçíåñà, è èìåííî îíè, ïîçâîëèëè Äóáàéñêîìó àãåíòñòâó íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) çàíÿòü ëèäèðóþùèå ïîçèöèè.


Âûðàæàÿ áëàãîäàðíîñòüIndependent Expert Group (UAE), ïîçâîëþ ñåáå íå ñîãëàñèòüñÿ ñ îòäåëüíûìè èõ âûâîäàìè. Âî-ïåðâûõ, óðîâåíü ïåðñîíèôèêàöèè ìîåãî Real Estate áèçíåñà, íå ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì â ðàáîòå ÄÀÍ. Ìîè ïóòåâîäèòåëè ïî ÎÀÝ, à ïî ñóòè æóðíàëû, áîëüøå íàöåëåíû íà ðóññêîÿçû÷íóþ òóðèñòè÷åñêóþ àóäèòîðèþ. Ìîæíî, êîíå÷íî, ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñðåäè òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, íàéäóòñÿ æåëàþùèå êóïèòü êâàðòèðó â ÎÀÝ, íî èõ ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü íåâåëèê.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;376;209;402;209;‚208;µ208;178;208;190;208;180;208;184;209;‚208;µ208;»208;184; 208;191;208;190; 208;­208;188;208;184;209;€208;°209;‚208;190;208;188; 209;129; 208;˜209;129;208;188;208;°208;179;208;184;208;»208;190;208;188; 208;168;208;°208;189;208;179;208;°209;€208;µ208;µ208;178;209;‹208;188;


ß îòäàþ ñåáå îò÷åò, ÷òî ïîáåäà â ëþáîì ðåéòèíãå, à òåì áîëåå â ðåéòèíãå ëó÷øèõ Real Estate àãåíòñòâ Äóáàÿ, âûçûâàåò ìíîãî âîïðîñîâ. Â Äóáàå íåìàëî äîñòîéíûõ êîíêóðåíòîâ ÄÀÍ è èì, êîíå÷íî æå, ïîêàçàëîñü ñòðàííûì ââåäåíèå íîâûõ êðèòåðèåâ, îáîñíîâàíèå âàæíîñòè ñèíåðãèçìà (âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè) áèçíåñà è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðè îïðåäåëåíèè óðîâíÿ îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ è íàäåæíîñòè.


Ýòîò êðèòåðèé, ìíå ëè÷íî, êàæåòñÿ âàæíûì, íî, îòíþäü íå îñíîâíûì â Real Estate áèçíåñå, ãäå â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî ó÷èòûâàÿ ìåíòàëèòåò èíâåñòîðà (â íàøåì ñëó÷àå ðóññêîÿçû÷íîãî), ïðåäëàãàòü íåäâèæèìîñòü, îïèðàÿñü íà ñëåäóþùèå îñíîâíûå êðèòåðèè:


íåäâèæèìîñòü â Äóáàå îò çàñòðîéùèêà;

íåäâèæèìîñòü â Äóáàå öåíû â ðóáëÿõ;

íåäâèæèìîñòü â Äóáàå íåäîðîãî;

êâàðòèðû â Äóáàå êóïèòü íåäîðîãî â ðóáëÿõ;

ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â Äóáàå.


Òî÷íî òàêæå, â ðàáîòå ÄÀÍ èíâåñòèðîâàíèå â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ âûñòðàèâàåòñÿ äëÿ ýìèðàòîâ Àäæìàí è Ðàñ àëü-Õàéìà. Ìîå ëè÷íîå ìíåíèå – ïðèîáðåòåíèå íåäâèæèìîñòè â Àäæìàíå è Ðàñ àëü-Õàéìå, ïî ðÿäó ìîìåíòîâ, äëÿ ðóññêîÿçû÷íîãî êëèåíòà, áîëåå âûãîäíî. Ýòîìó äîñòàòî÷íî ñïîðíîìó âîïðîñó, ÿ íàäåþñü ïîñâÿòèòü îòäåëüíóþ ñòàòüþ.


Ïðè îïðåäåëåíèè ðåéòèíãà Òîï-5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå, ÿ áû âûäåëèë, âñå-òàêè ïðåèìóùåñòâà êîìàíäíîé ðàáîòû ÄÀÍ, âûñêàçàâ íåñîãëàñèå ñ óòâåðæäåíèåì À. Çèãàíøèíîé î òîì, ÷òî «Èñìàãèë Øàíãàðååâ èçíà÷àëüíî ïåðñîíèôèöèðîâàë ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ». È ïðèâåäåííîå åé ìíåíèå Ãåíðè Ôîðäà î òîì, ÷òî «Ñïåöèàëèñòû òàê óìíû èî ïûòíû, ÷òî â òî÷íîñòè çíàþò, ïî÷åìó íåëüçÿ ñäåëàòü òîãî-òî è,òîãî-òî, îíè âåçäå âèäÿò ïðåäåëû è ïðåïÿòñòâèÿ. Åñëè áû ÿ õîòåë óíè÷òîæèòü êîíêóðåíòîâ, òî ïðåäîñòàâèë áû èì ïîë÷èùà ñïåöèàëèñòîâ», ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìíå ñóãóáî ëè÷íîñòíûì, îòðàæàþùèì ïîäõîäû Ôîðäà íà ïîðîãå åãî ðåâîëþöèè â àâòîìîáèëåñòðîåíèè.

Òà îòíîñèòåëüíàÿ ïåðñîíèôèêàöèÿ, êîòîðóþ ÿ ïðèìåíÿþ â äåëîâîé ñôåðå: âî-ïåðâûõ, îñíîâàíà íà òîì, ÷òî óïðàâëåíèå áèçíåñîì, ÿ êàê îòåö 11 äåòåé, ñ÷èòàþ ñåìåéíûì äåëîì, è äàæå ìåõàíèçì âîñïèòàíèÿ äåëîâûõ êà÷åñòâ; âî- âòîðûõ, âûñòðàèâàÿ «êîëëåêòèâíûå äåéñòâèÿ» ñâîåé êîìàíäû, ÿ ÷åòêî îïðåäåëÿþ ðîëè, äëÿ êàæäîãî ñïåöèàëèñòà, êàê ðåæèññåð ïðè ñúåìêàõ ôèëüìà, ñîáûòèÿ êîòîðîãî ðàçâîðà÷èâàåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî êàæäûé ó÷àñòíèê ìîåãî àãåíòñòâà Real Estate ñòðîãî ñëåäóåò ñâîåìó ôóíêöèîíàëó.Åñëè «àêòåð» íå ñïðàâëÿåòñÿ, íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü âîïðåêè ìîåìó ñöåíàðèþ, îí, ëèáî ïîëó÷àåò äðóãóþ ðîëü, ëèáî óõîäèò ñî ñöåíû. Ïðè ýòîì âñÿ ðàáîòà íîñèò êîìàíäíûé õàðàêòåð è âñå ó÷àñòíèêè Real Estate áèçíåñà, ðàáîòàþò â óñëîâèÿõ äåìîêðàòè÷íîñòè è ñâîáîäû ïðèÿòèÿ ðåøåíèé â ðàìêàõ èõ ôóíêöèîíàëà.


Êîìïàíèÿ ÄÀÍ, êîòîðóþ ÿ îñíîâàë â äàëåêîì 2006 ãîäó, ìîæíî ñêàçàòü íà çàðå Real Estate áèçíåñà â ÎÀÝ, öåëèêîì è ïîëíîñòüþ îòâå÷àåò ìíîãèì êðèòåðèÿì ïðîâîäèìûõ â Äóáàå ðåéòèíãîâ, èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ, êîòîðûå, íà ìîé âçãëÿä, è ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûì çàëîãîì åå óñïåõà:


●ãàðàíòèÿ ñîõðàíåíèÿ èíâåñòèöèé;

●ðàññðî÷êà ïîä íîëü ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ;

●âûðó÷êà îò àðåíäû áîëåå 10%;

●ïîëíàÿ óêîìïëåêòîâàííîñòü êâàðòèðû (âèëëû);

●ãàðàíòèÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè.


 

Äîáàâüòå ê ýòîìó èíòåðíàöèîíàëüíóþ êîìàíäó, ó÷àñòíèêè êîòîðîé âëàäåþò 3-4 ÿçûêàìè, íî, ïðåæäå âñåãî, ðóññêèì ÿçûêîì, êîòîðûé ïîçâîëÿò âûñòðàèâàòü ðàáîòó â ìåíòàëüíîì ïîëå íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò:


- âûñòðàèâàòü ïðÿìûå è îáðàòíûå ñâÿçè, ðàáîòàòü â ðåæèìå îíëàéí, óòî÷íÿÿ äåòàëè ïî îñòàâëåííîé êëèåíòîì çàÿâêå,

- îïåðàòèâíî ôèêñèðîâàòü âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäïî÷òåíèÿ êëèåíòà, èñïîëüçóÿ ìíîãîâàðèàíòíûé ïàêåò ïðåäëîæåíèé;

- îñóùåñòâëÿòü çà ñ÷åò àãåíòñòâà ñîïðîâîæäåíèå ïðè îñìîòðå ïðåäëàãàåìûõ âàðèàíòîâ íåäâèæèìîñòè;

- îñóùåñòâëÿòü ïîëíîå þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå, âêëþ÷àÿ ïîäãîòîâêó Äîãîâîðà, è ïðîâåäåíèå âñåõ íåîáõîäèìûõ ïðîöåäóð ïîêóïêè íåäâèæèìîñòè, íîòàðèàëüíî ñêðåïëÿåì Äîãîâîð, ÷òîáû îí îáðåë þðèäè÷åñêóþ ñèëó â ÎÀÝ.


208;353;208;°209;€209;‚208;184;208;189;208;186;208;184; 208;191;208;190; 208;·208;°208;191;209;€208;190;209;129;209;402; 208;180;209;402;208;±208;°208;185;209;129;208;186;208;190;208;µ 208;°208;179;208;µ208;189;209;‚209;129;209;‚208;178;208;190; 208;189;208;µ208;180;208;178;208;184;208;¶208;184;208;188;208;190;209;129;209;‚208;184; 208;180;208;°208;189; 208;190;209;‚208;·209;‹208;178;209;‹


Èñìàãèë Øàíãàðååâ è åãî êîìàíäà


Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)– ýòî êîìàíäà ïðîôåññèîíàëîâ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû, êîòîðûå, ïî ìîåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, äîñòîéíû ñàìîé âûñîêîé îöåíêè â Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàè.


Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).




Ðàñïå÷àòàòü



Êîììåíòàðèè ê íîâîñòè0
Êîììåíòèðîâàòü
Âàø êîììåíòàðèé:
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Ââåäèòå äâà ñëîâà, ïîêàçàííûõ íà èçîáðàæåíèè:*
Ïîõîæèå íîâîñòè:
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèå

Îáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè Äóáàÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ âñåõ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: Ñòðàíà îòêðûòàÿ äëÿ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà âëîæåíèÿ êàïèòàëà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ: Çàðóáåæíàÿ íåäâèæèìîñòü - ñàìàÿ íàäåæíàÿ ñôåðà

Ãîðîä
Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ

Îáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß Ñ×ÀÑÒÜß ÄËß ÂÑÅÕ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÍÛÅ ÀÐÀÁÑÊÈÅ ÝÌÈÐÀÒÛ: ÑÒÐÀÒÅÃÈß

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Èñìàãèë Øàíãàðååâ Îáðàçîâàíèå: êëþ÷åâîé ïðèîðèòåò ðàçâèòèÿ ÎÀÝ

Ãîðîä
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðà

Ãëàâíîå
Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â Êðàñíîäàðñêîì êðàå

Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â Êðàñíîäàðñêîì

Ãîðîä
ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè

ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè

Îáùåñòâî
Çàíèìàòü äåíüãè ïî íîâûì ïðàâèëàì îáÿæóò æèòåëåé Êðàñíîäàðà

Çàíèìàòü äåíüãè ïî íîâûì ïðàâèëàì îáÿæóò æèòåëåé Êðàñíîäàðà

Ãîðîä
Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòû

Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòû

Îáùåñòâî
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòü

Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòü

Ãîðîä
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ìîãóò îòìåíèòü íàëîã íà íåäâèæèìîñòü

Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ìîãóò îòìåíèòü íàëîã íà íåäâèæèìîñòü

Ãîðîä
Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîì

Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîì

Ãëàâíîå
Âåðõîâíûé ñóä: â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðèýëòîðàì ìîæíî íå ïëàòèòü

Âåðõîâíûé ñóä: â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðèýëòîðàì ìîæíî íå ïëàòèòü

Ãîðîä
Ðîññèÿíàì ðàññêàçàëè êàê îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà ñ íîâûì íàëîãîì íà íåäâèæèìîñòü

Ðîññèÿíàì ðàññêàçàëè êàê îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà ñ íîâûì íàëîãîì íà

Îáùåñòâî
Ðûíîê íåäâèæèìîñòè: ïðàâèëà èãðû ìåíÿþòñÿ ñ 1 èþëÿ

Ðûíîê íåäâèæèìîñòè: ïðàâèëà èãðû ìåíÿþòñÿ ñ 1 èþëÿ

Èíôðàñòðóêòóðà
Íåäâèæèìîñòü æåíû íå ïóñêàåò Êàïóñòèíà ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå

Íåäâèæèìîñòü æåíû íå ïóñêàåò Êàïóñòèíà ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå

Ãëàâíîå
Íîâûé ñåðâèñ Àâòî.Ïðî â ïîìîùü àâòîëþáèòåëþ

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Ãëàâíîå
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðå

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Ãëàâíîå
Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðû

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Ñî÷è
Äîëæíèêîâ çà êîììóíàëêó íàâåñòÿò êîëëåêòîðû

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«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!

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Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãà

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Ãëàâíîå
Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíó

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Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâ

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Äåâóøêà âûæèëà, îïîçäàâ íà ñàìîëåò, ðàçáèâøèéñÿ â Ðîñòîâå

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Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ

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Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%

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Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33 ðàçà

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Æèòåëÿì Ðîññèè ïîñîâåòîâàëè ïîëó÷àòü ðàçðåøåíèå íà ïîåçäêó â Êðûì ó âëàñòåé Óêðàèíû

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Íî÷íûå ìàãàçèíû è àïòåêè íà ïåðâûõ ýòàæàõ íå çàêðîþò

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Â ÌÈÄ íàïîìíèëè î ïðàâå ÐÔ ðàçìåñòèòü â Êðûìó ÿäåðíîå îðóæèå

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