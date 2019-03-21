Òîï – 5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå: ðåàëüíûå îñíîâû óñïåõà è íàäåæíîñòè
Â ñåòè-èíòåðíåò ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ðåéòèíãà Òîï-5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ Äóáàÿ.
Êàê îòìå÷àåòñÿ â îò÷åòå ýêñïåðòíîé ãðóïïû áûëè èñïîëüçîâàíû íå òîëüêî îáùåïðèíÿòûå êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ, íî è äîïîëíèòåëüíûé ðÿä êðèòåðèåâ, êîòîðûå ëåæàò êàê áû çà ïðåäåëàìè ðàáîòû Real Estate áèçíåñà, è èìåííî îíè, ïîçâîëèëè Äóáàéñêîìó àãåíòñòâó íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ) çàíÿòü ëèäèðóþùèå ïîçèöèè.
Âûðàæàÿ áëàãîäàðíîñòüIndependent Expert Group (UAE), ïîçâîëþ ñåáå íå ñîãëàñèòüñÿ ñ îòäåëüíûìè èõ âûâîäàìè. Âî-ïåðâûõ, óðîâåíü ïåðñîíèôèêàöèè ìîåãî Real Estate áèçíåñà, íå ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì â ðàáîòå ÄÀÍ. Ìîè ïóòåâîäèòåëè ïî ÎÀÝ, à ïî ñóòè æóðíàëû, áîëüøå íàöåëåíû íà ðóññêîÿçû÷íóþ òóðèñòè÷åñêóþ àóäèòîðèþ. Ìîæíî, êîíå÷íî, ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñðåäè òóðèñòè÷åñêîãî ïîòîêà íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, íàéäóòñÿ æåëàþùèå êóïèòü êâàðòèðó â ÎÀÝ, íî èõ ïðîöåíò îò îáùåãî ÷èñëà èíâåñòîðîâ â íåäâèæèìîñòü íåâåëèê.
ß îòäàþ ñåáå îò÷åò, ÷òî ïîáåäà â ëþáîì ðåéòèíãå, à òåì áîëåå â ðåéòèíãå ëó÷øèõ Real Estate àãåíòñòâ Äóáàÿ, âûçûâàåò ìíîãî âîïðîñîâ. Â Äóáàå íåìàëî äîñòîéíûõ êîíêóðåíòîâ ÄÀÍ è èì, êîíå÷íî æå, ïîêàçàëîñü ñòðàííûì ââåäåíèå íîâûõ êðèòåðèåâ, îáîñíîâàíèå âàæíîñòè ñèíåðãèçìà (âçàèìîîáóñëîâëåííîñòè) áèçíåñà è îáùåñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðè îïðåäåëåíèè óðîâíÿ îáùåñòâåííîãî äîâåðèÿ è íàäåæíîñòè.
Ýòîò êðèòåðèé, ìíå ëè÷íî, êàæåòñÿ âàæíûì, íî, îòíþäü íå îñíîâíûì â Real Estate áèçíåñå, ãäå â ïåðâóþ î÷åðåäü íåîáõîäèìî ó÷èòûâàÿ ìåíòàëèòåò èíâåñòîðà (â íàøåì ñëó÷àå ðóññêîÿçû÷íîãî), ïðåäëàãàòü íåäâèæèìîñòü, îïèðàÿñü íà ñëåäóþùèå îñíîâíûå êðèòåðèè:
●íåäâèæèìîñòü â Äóáàå îò çàñòðîéùèêà;
●íåäâèæèìîñòü â Äóáàå öåíû â ðóáëÿõ;
●íåäâèæèìîñòü â Äóáàå íåäîðîãî;
●êâàðòèðû â Äóáàå êóïèòü íåäîðîãî â ðóáëÿõ;
●ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â Äóáàå.
Òî÷íî òàêæå, â ðàáîòå ÄÀÍ èíâåñòèðîâàíèå â íåäâèæèìîñòü ÎÀÝ âûñòðàèâàåòñÿ äëÿ ýìèðàòîâ Àäæìàí è Ðàñ àëü-Õàéìà. Ìîå ëè÷íîå ìíåíèå – ïðèîáðåòåíèå íåäâèæèìîñòè â Àäæìàíå è Ðàñ àëü-Õàéìå, ïî ðÿäó ìîìåíòîâ, äëÿ ðóññêîÿçû÷íîãî êëèåíòà, áîëåå âûãîäíî. Ýòîìó äîñòàòî÷íî ñïîðíîìó âîïðîñó, ÿ íàäåþñü ïîñâÿòèòü îòäåëüíóþ ñòàòüþ.
Ïðè îïðåäåëåíèè ðåéòèíãà Òîï-5 ëó÷øèõ àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàå, ÿ áû âûäåëèë, âñå-òàêè ïðåèìóùåñòâà êîìàíäíîé ðàáîòû ÄÀÍ, âûñêàçàâ íåñîãëàñèå ñ óòâåðæäåíèåì À. Çèãàíøèíîé î òîì, ÷òî «Èñìàãèë Øàíãàðååâ èçíà÷àëüíî ïåðñîíèôèöèðîâàë ñâîé áèçíåñ â ÎÀÝ». È ïðèâåäåííîå åé ìíåíèå Ãåíðè Ôîðäà î òîì, ÷òî «Ñïåöèàëèñòû òàê óìíû èî ïûòíû, ÷òî â òî÷íîñòè çíàþò, ïî÷åìó íåëüçÿ ñäåëàòü òîãî-òî è,òîãî-òî, îíè âåçäå âèäÿò ïðåäåëû è ïðåïÿòñòâèÿ. Åñëè áû ÿ õîòåë óíè÷òîæèòü êîíêóðåíòîâ, òî ïðåäîñòàâèë áû èì ïîë÷èùà ñïåöèàëèñòîâ», ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìíå ñóãóáî ëè÷íîñòíûì, îòðàæàþùèì ïîäõîäû Ôîðäà íà ïîðîãå åãî ðåâîëþöèè â àâòîìîáèëåñòðîåíèè.
Òà îòíîñèòåëüíàÿ ïåðñîíèôèêàöèÿ, êîòîðóþ ÿ ïðèìåíÿþ â äåëîâîé ñôåðå: âî-ïåðâûõ, îñíîâàíà íà òîì, ÷òî óïðàâëåíèå áèçíåñîì, ÿ êàê îòåö 11 äåòåé, ñ÷èòàþ ñåìåéíûì äåëîì, è äàæå ìåõàíèçì âîñïèòàíèÿ äåëîâûõ êà÷åñòâ; âî- âòîðûõ, âûñòðàèâàÿ «êîëëåêòèâíûå äåéñòâèÿ» ñâîåé êîìàíäû, ÿ ÷åòêî îïðåäåëÿþ ðîëè, äëÿ êàæäîãî ñïåöèàëèñòà, êàê ðåæèññåð ïðè ñúåìêàõ ôèëüìà, ñîáûòèÿ êîòîðîãî ðàçâîðà÷èâàåòñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òî êàæäûé ó÷àñòíèê ìîåãî àãåíòñòâà Real Estate ñòðîãî ñëåäóåò ñâîåìó ôóíêöèîíàëó.Åñëè «àêòåð» íå ñïðàâëÿåòñÿ, íà÷èíàåò äåéñòâîâàòü âîïðåêè ìîåìó ñöåíàðèþ, îí, ëèáî ïîëó÷àåò äðóãóþ ðîëü, ëèáî óõîäèò ñî ñöåíû. Ïðè ýòîì âñÿ ðàáîòà íîñèò êîìàíäíûé õàðàêòåð è âñå ó÷àñòíèêè Real Estate áèçíåñà, ðàáîòàþò â óñëîâèÿõ äåìîêðàòè÷íîñòè è ñâîáîäû ïðèÿòèÿ ðåøåíèé â ðàìêàõ èõ ôóíêöèîíàëà.
Êîìïàíèÿ ÄÀÍ, êîòîðóþ ÿ îñíîâàë â äàëåêîì 2006 ãîäó, ìîæíî ñêàçàòü íà çàðå Real Estate áèçíåñà â ÎÀÝ, öåëèêîì è ïîëíîñòüþ îòâå÷àåò ìíîãèì êðèòåðèÿì ïðîâîäèìûõ â Äóáàå ðåéòèíãîâ, èìååò ðÿä ïðåèìóùåñòâ, êîòîðûå, íà ìîé âçãëÿä, è ÿâëÿþòñÿ ãëàâíûì çàëîãîì åå óñïåõà:
●ãàðàíòèÿ ñîõðàíåíèÿ èíâåñòèöèé;
●ðàññðî÷êà ïîä íîëü ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ;
●âûðó÷êà îò àðåíäû áîëåå 10%;
●ïîëíàÿ óêîìïëåêòîâàííîñòü êâàðòèðû (âèëëû);
●ãàðàíòèÿ êîíôèäåíöèàëüíîñòè.
Äîáàâüòå ê ýòîìó èíòåðíàöèîíàëüíóþ êîìàíäó, ó÷àñòíèêè êîòîðîé âëàäåþò 3-4 ÿçûêàìè, íî, ïðåæäå âñåãî, ðóññêèì ÿçûêîì, êîòîðûé ïîçâîëÿò âûñòðàèâàòü ðàáîòó â ìåíòàëüíîì ïîëå íàøèõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ÷òî ïîçâîëÿåò:
- âûñòðàèâàòü ïðÿìûå è îáðàòíûå ñâÿçè, ðàáîòàòü â ðåæèìå îíëàéí, óòî÷íÿÿ äåòàëè ïî îñòàâëåííîé êëèåíòîì çàÿâêå,
- îïåðàòèâíî ôèêñèðîâàòü âñå çàìå÷àíèÿ è ïðåäïî÷òåíèÿ êëèåíòà, èñïîëüçóÿ ìíîãîâàðèàíòíûé ïàêåò ïðåäëîæåíèé;
- îñóùåñòâëÿòü çà ñ÷åò àãåíòñòâà ñîïðîâîæäåíèå ïðè îñìîòðå ïðåäëàãàåìûõ âàðèàíòîâ íåäâèæèìîñòè;
- îñóùåñòâëÿòü ïîëíîå þðèäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå, âêëþ÷àÿ ïîäãîòîâêó Äîãîâîðà, è ïðîâåäåíèå âñåõ íåîáõîäèìûõ ïðîöåäóð ïîêóïêè íåäâèæèìîñòè, íîòàðèàëüíî ñêðåïëÿåì Äîãîâîð, ÷òîáû îí îáðåë þðèäè÷åñêóþ ñèëó â ÎÀÝ.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ è åãî êîìàíäà
Äóáàéñêîå àãåíòñòâî íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ)– ýòî êîìàíäà ïðîôåññèîíàëîâ ñ ìíîãîëåòíèì îïûòîì ðàáîòû, êîòîðûå, ïî ìîåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, äîñòîéíû ñàìîé âûñîêîé îöåíêè â Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â Äóáàè.
Èñìàãèë Øàíãàðååâ - Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Äóáàéñêîãî àãåíòñòâà íåäâèæèìîñòè (ÄÀÍ-DAN Real Estate).
Îáúåäèíåííûå Àðàáñêèå Ýìèðàòû: ÁÈÇÍÅÑ È ÎÁÙÅÑÒÂÎÎáùåñòâî
Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ýëèòíàÿ íåäâèæèìîñòü â ÎÀÝ – ëó÷øåå âëîæåíèåÎáùåñòâî
Êðèòåðèè óñïåõà è íàäåæíîñòè: Òîï-5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè ÄóáàÿÃîðîä
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Òîï 5 àãåíòñòâ íåäâèæèìîñòè â ÄóáàåÃîðîä
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Èñìàãèë Øàíãàðååâ. Ñèáèðü â êîíòåêñòå èñòîðèè Òàòàðñêîãî ìèðàÃëàâíîå
Âèêòîð Òóñèêîâ âîçãëàâèò îáúåäèíåííûé áèçíåñ ÂÒÁ â ÊðàñíîäàðñêîìÃîðîä
ÔÁÊ îïóáëèêîâàë äàííûå î íåäâèæèìîñòè ãëàâû Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐîññèèÎáùåñòâî
Çàíèìàòü äåíüãè ïî íîâûì ïðàâèëàì îáÿæóò æèòåëåé ÊðàñíîäàðàÃîðîä
Ðåâîëþöèþ â ñôåðå íåäâèæèìîñòè ïðîãíîçèðóþò ýêñïåðòûÎáùåñòâî
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ñíèçÿòñÿ íàëîãè íà íåäâèæèìîñòüÃîðîä
Äëÿ íåêîòîðûõ æèòåëåé Êðàñíîäàðà ìîãóò îòìåíèòü íàëîã íà íåäâèæèìîñòüÃîðîä
Ðîññèÿí îáëîæàò íîâûì íàëîãîìÃëàâíîå
Âåðõîâíûé ñóä: â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ðèýëòîðàì ìîæíî íå ïëàòèòüÃîðîä
Ðîññèÿíàì ðàññêàçàëè êàê îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà ñ íîâûì íàëîãîì íàÎáùåñòâî
Ðûíîê íåäâèæèìîñòè: ïðàâèëà èãðû ìåíÿþòñÿ ñ 1 èþëÿÈíôðàñòðóêòóðà
Íåäâèæèìîñòü æåíû íå ïóñêàåò Êàïóñòèíà ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöåÃëàâíîå
Íîâûé ñåðâèñ Àâòî.Ïðî â ïîìîùü àâòîëþáèòåëþÃëàâíîå
×òî èçìåíèòñÿ â æèçíè ðîññèÿí â íîÿáðåÃëàâíîå
Â íåçàêîííûõ íîâîñòðîéêàõ Ñî÷è ïðîäîëæàþò ïðîäàâàòü êâàðòèðûÑî÷è
Äîëæíèêîâ çà êîììóíàëêó íàâåñòÿò êîëëåêòîðûÃîðîä
«Äîìà íà þãå» ïðàçäíóåò 9 ëåò!Ãëàâíîå
Ðîññèÿíå îáåäíåþò îò íîâîãî íàëîãàÃëàâíîå
Íåäâèæèìîñòü áóäóò ñòðàõîâàòü îò ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî çàêîíóÈíôðàñòðóêòóðà
Ðîññèÿíå â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñìîãóò íàñëåäîâàòü êâàðòèðû ðîäñòâåííèêîâÃîðîä
Äåâóøêà âûæèëà, îïîçäàâ íà ñàìîëåò, ðàçáèâøèéñÿ â ÐîñòîâåÎáùåñòâî
Êâàðòèðû â Ñî÷è ðÿäîì ñ ìîðåì ÆÊ "Ìèäãàðä"Ãîðîä
Â Êðàñíîäàðå ñïðîñ íà æèëüå óïàë íà 30%Ãîðîä
Áèçíåñ ñåìüè ýêñ-ãóáåðíàòîðà Êóáàíè Òêà÷åâà óâåëè÷èë âûðó÷êó â 33Ãëàâíîå
Æèòåëÿì Ðîññèè ïîñîâåòîâàëè ïîëó÷àòü ðàçðåøåíèå íà ïîåçäêó â Êðûì óÃîðîä
Â Ðîññèè ïîäîðîæàþò ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþÏðîèñøåñòâèÿ
Â Ãîñäóìå ïðåäëîæèëè çàïðåòèòü ìåëêèé øðèôò â äîãîâîðàõÃîðîä
Íî÷íûå ìàãàçèíû è àïòåêè íà ïåðâûõ ýòàæàõ íå çàêðîþòÃîðîä
Â ÌÈÄ íàïîìíèëè î ïðàâå ÐÔ ðàçìåñòèòü â Êðûìó ÿäåðíîå îðóæèåÏðîèñøåñòâèÿ
Öåíû íà 50 ëåêàðñòâ çàùèòèëè îò êîëåáàíèé âàëþòûÇäîðîâüå
Ïðèâàòèçèðîâàííûå êâàðòèðû ðàçðåøàò âîçâðàùàòü ãîñóäàðñòâóÃîðîä