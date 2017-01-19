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Новый сервис Авто.Про в помощь автолюбителю

Вчера, 12:28

Развитие глобальной сети позволяет покупать в онлайн режиме любые товары. В том числе и детали для автомобиля теперь можно купить, не выходя из дома. Рынок автозапчастей динамично развивается, появляются новые ресурсы, предоставляющие широкий выбор деталей.

 

 

Цены в сети ниже и это привлекает автолюбителей. Сложность состоит лишь в правильном подборе деталей, но эта задача легко решается с помощью электронного каталога, предоставляющего всю нужную информацию.

 

Электронный каталог avto.pro устроен так, что позволяет практически безошибочно подбирать нужные автозапчасти. Сервис для пользователей постоянно совершенствуется. Одним из последних заметных изменений можно назвать принципиально новый вид поиска по каталогам, который различает слова во введенном запросе. Поиск делит информацию на важную и второстепенную. Это позволяет читать совершенно идентично такие запросы как:

 

  • Alfa-romeo 147 2002 стойка амортизатора передняя;
  • стойка амортизатора передняя для Alfa-romeo 147 2002;
  • купить стойка амортизатора передняя Alfa-romeo 147 2002

 

Тем автолюбителям, что точно не знают, как называется искомая ими автозапчасть, поиск предоставит полезную помощь. Уже с первых символов введенного запроса, сервис показывает информацию, что будет полезной в дальнейшем.

 

Работа над совершенствованием интерфейса ведется непрерывно

 

В настоящее время усилиями разработчиков удается обеспечить более высокий уровень обслуживания клиентов сайта. Уже не требуется тратить много времени на идентификацию автомобиля, так как система стала интуитивной, а сортировка брендов более качественной.

 

Поиск 2.0 способен полностью повторять действия продавца магазина автозапчастей, который находит детали по запросу покупателя. Поиск делает ту же работу и даже различает, каким образом нужно искать автозапчасть: по марке автомобиля или по коду. Если в базе находится код, исходя из данных введенных пользователем, то поиск «понимает», что клиент искал деталь именно по коду, а не по марке авто. Кроме этого сервис способен различать детали в соответствии с синонимами, что тоже большой плюс.

 

Преимущества нового сервиса очевидны

 

  • Это ускоренный поиск;
  • Возможность искать детали в контексте названия марки автомобиля;
  • Более качественная статистика позволяет сохранять название модели, в рамках которой идет поиск;
  • Поиск по коду улучшен, с учетом префиксов и постфиксов;
  • В результате ведения точного названия детали появляется иконка с надписью;
  • Для точности поиска разработаны окончания существительных и прилагательных с учетом типичных изменений;
  • Для брендов и моделей обеспечены подсказки на английском языке;
  • При неудачном поиске подается сигнал в виде сообщения на экране.

 

Писк 2.0 уже работает на основном сайте и доступен пользователям. Дальнейшие изменения будут направлены на интерфейс и поисковую программу. Доработка сервисов ведется разработчиками непрерывно.



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