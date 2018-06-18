Занимать деньги по новым правилам обяжут жителей Краснодара
Изменения были внесены в гражданский кодекс.
Отныне займы между физическими лицами оформляются по новым правилам. Теперь в случае займа более чем 10000 рублей необходимо заключать письменный договор. В документе следует четко прописывать условия передачи ивозврата денег. Составлять договор можно в простой письменной форме, заверять у нотариуса нет необходимости. Обязательными пунктами являются: ФИО, паспортные данные сторон, дату иместо составления документа, сумму займа, дату, условия испособы возврата долга. Также следует указать как будет возвращаться сумма долга – целиком или частями, а также будут начисляться проценты или нет. Кроме того, передачу денег рекомендуют подтверждать распиской.
Инициаторы законопроекта отмечают, что чаще всего занимая деньги люди надеются на порядочность заемщика и не берут даже расписки. Договор в суде может помочь решить проблему, так как он имеет юридическую силу.
- Если выдаёте вдолг суммуменьше 10 тысяч, тозакон разрешает давать деньги без договора, ноюристы советуют всё-таки составлять его ипросить расписку. Однако даже без договора всуде можно будет доказать факт передачи— для этого понадобятся свидетельские показания или банковская выписка,- сообщает «Знак».
Составлять договор рекомендуется даже с близкими людьми.
Наказания зато, что договор незаключили, никакого нет. Однако вырискуете осложнить себе жизнь вслучае разбирательств. Кроме того, бумагу лучше иметь для налоговой службы, особенно если речь идёт обольших суммах.
Источник:Privet-Rostov.ru
По новым правилам будут вступать в наследство жители КраснодараГород
Новый закон позволит россиянам не платить за ЖКХ управляющим компаниямСобытия
Для некоторых жителей Краснодара снизятся налоги на недвижимостьГород
Перед изнасилованием заставлял школьниц подписывать кровью договор,Главное
Россиян обложат новым налогомГлавное
Банки обяжут изменить ипотечные договорыОбщество
Как изменится жизнь россиян в сентябре 2017 годаГород
Верховный суд: в некоторых случаях риэлторам можно не платитьГород
Жителей Краснодара предупреждают о новом виде мошенничества приКриминал
Россиянам простят долги перед банками на 1 триллион рублейОбщество
Россиянам рассказали как отстоять свои права с новым налогом наОбщество
Что нового будет в жизни россиян с 1 июляГлавное
Минюст разъяснил в каких случаях у россиян будут отбиратьОбщество
Заведующая «кинула» на деньги родителей и воспитателей детского садаИнфраструктура
Россиянка сходила на бесплатный массаж и осталась должна 70 тысячКриминал
В Сочи запретили купание в чёрном море поздним вечером и ночьюСочи
Россияне могут отказаться от навязанной страховкиОбщество
Как в июне изменится жизнь россиянГлавное
Минтруд придумал способ, как решить проблему задержек зарплатыОбщество
В микрофинансовой компании объяснили, почему коллекторы подожглиГлавное
В микрофинансовой компании объяснили, почему коллекторы подожглиГлавное
ГИБДД планирует ввести новый тест на алкогольТранспорт
Как избежать обмана в автосервисе и что делать, если вас обманули?Транспорт
За брошенные окурки и мусор водителей ждет штрафТранспорт
Что изменится в России с 1 июляГлавное
РЖД и Минобороны подписали договор о строительстве дороги в обходГлавное
Простых россиян скоро начнут "банкротить"Город
В России подорожают сделки с недвижимостьюПроисшествия
США готовят ядерный удар по РоссииГлавное
Водителям разрешили приобретать ОСАГО через интернетТранспорт
Что можно и что нельзя делать коллекторам?Криминал
Банки ответят за неоправданно выданные кредитыГлавное
Вениамин Кондратьев проинспектировал социальную инфраструктуру одногоГород
В Госдуме предложили запретить мелкий шрифт в договорахГород
Как получить от государства 650 тысяч рублей?Главное
Допрос без адвоката запретятКриминал
В МИД напомнили о праве РФ разместить в Крыму ядерное оружиеПроисшествия
Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТПТранспорт
Эксперт: К весне автостраховки могут подорожать еще на 20%Транспорт
С 1 июля полис ОСАГО можно будет купить в электронном видеТранспорт