Занимать деньги по новым правилам обяжут жителей Краснодара

Изменения были внесены в гражданский кодекс.

Отныне займы между физическими лицами оформляются по новым правилам. Теперь в случае займа более чем 10000 рублей необходимо заключать письменный договор. В документе следует четко прописывать условия передачи ивозврата денег. Составлять договор можно в простой письменной форме, заверять у нотариуса нет необходимости. Обязательными пунктами являются: ФИО, паспортные данные сторон, дату иместо составления документа, сумму займа, дату, условия испособы возврата долга. Также следует указать как будет возвращаться сумма долга – целиком или частями, а также будут начисляться проценты или нет. Кроме того, передачу денег рекомендуют подтверждать распиской.

Инициаторы законопроекта отмечают, что чаще всего занимая деньги люди надеются на порядочность заемщика и не берут даже расписки. Договор в суде может помочь решить проблему, так как он имеет юридическую силу.

- Если выдаёте вдолг суммуменьше 10 тысяч, тозакон разрешает давать деньги без договора, ноюристы советуют всё-таки составлять его ипросить расписку. Однако даже без договора всуде можно будет доказать факт передачи— для этого понадобятся свидетельские показания или банковская выписка,- сообщает «Знак».

Составлять договор рекомендуется даже с близкими людьми.

Наказания зато, что договор незаключили, никакого нет. Однако вырискуете осложнить себе жизнь вслучае разбирательств. Кроме того, бумагу лучше иметь для налоговой службы, особенно если речь идёт обольших суммах.

Источник:Privet-Rostov.ru