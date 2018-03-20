Новый закон позволит россиянам не платить за ЖКХ управляющим компаниям

Нововведения вступят в силу 1 апреля.

Закон, разрешающий платить за услуги ЖКХ на прямую, приняли в Госдуме в третьем чтении. Отныне жильцы многоэтажек могут заключать прямые договора на наотопление, водоснабжение идругие ресурсы. То есть оплаты за все эти услуги будут проходить мимо управляющих компаний, таким образом можно будет избежать махинаций.

- Закон предполагает, что ресурсоснабжающие организации смогут водностороннем порядке расторгать договор сУК. Обязательное условие— долг пооплате вразмере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств пооплате услуг. Прямойже договор будет заключаться автоматически, без необходимости воформлении документов,- сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

Источник:Privet-Rostov.ru