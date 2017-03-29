Российским предпринимателям разрешат оказывать услуги без регистрации ИП

24 марта Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект, позволяющий оказывать некоторые виды услуг без регистрации ИП. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.

Проект закона предполагает, что при ведении некоторых видов предпринимательской деятельности люди смогут работать без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, пишет newsnn.ru.

«Эта норма распространяется на всех, кто оказывает услуги физическим лицам на индивидуальной основе по найму», - пояснил депутат.

По его словам, принятие этого закона позволит «снизить уровень неформальной занятости экономически активного населения, особенно, в сферах преподавания и ведения домашнего хозяйства».

На сегодняшний день любую деятельность, которая приносит доход, надо обязательно регистрировать, пишет SU. Без госрегистрации многие, на первый взгляд безобидные способы заработать, можно схлопотать штраф. Услуги репетитора, например, могут быть расценены как незаконное предпринимательство.