Российским предпринимателям разрешат оказывать услуги без регистрации ИП
24 марта Государственная дума России в первом чтении приняла законопроект, позволяющий оказывать некоторые виды услуг без регистрации ИП. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов.
Проект закона предполагает, что при ведении некоторых видов предпринимательской деятельности люди смогут работать без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, пишет newsnn.ru.
«Эта норма распространяется на всех, кто оказывает услуги физическим лицам на индивидуальной основе по найму», - пояснил депутат.
По его словам, принятие этого закона позволит «снизить уровень неформальной занятости экономически активного населения, особенно, в сферах преподавания и ведения домашнего хозяйства».
На сегодняшний день любую деятельность, которая приносит доход, надо обязательно регистрировать, пишет SU. Без госрегистрации многие, на первый взгляд безобидные способы заработать, можно схлопотать штраф. Услуги репетитора, например, могут быть расценены как незаконное предпринимательство.
В России собираются запретить суррогатное материнствоЗдоровье
Норма о сокращении сроков выдачи материнского капитала вступила в силуГород
Госдума одобрила запрет на «необычные» имена для детейИнфраструктура
Госдума изменила сроки бесплатной приватизации жильяИнфраструктура
ФАС хочет избавить россиян от национального роумингаИнфраструктура
Скандальный закон о шлепках: принято окончательное решениеКриминал
В Госдуме поддержали антинародные поправки в ОСАГОТранспорт
В обход пробок: на поезде «Ростов-Адлер» можно будет «прокатиться сТранспорт
Солдат-срочников начнут отправлять в СириюПроисшествия
Президент поддержал создание закона о российской нацииОбщество
За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат правТранспорт
Правительство готовит законопроект о налоге на тунеядствоОбщество
Должников за коммуналку навестят коллекторыГород
ШОК: Россиян призвали делать обрезание женщинам, за которое могутЗдоровье
Россияне смогут меньше платить за ЖКХИнфраструктура
Путин подписал «жесткие законы» ЯровойГород
В России хотят запретить аренду квартирГород
Россияне могут отказаться от навязанной страховкиОбщество
С пьяными водителями придумали новый способ борьбыТранспорт
Запись видеорегистратора станет доказательством в судеТранспорт
Как изменится жизнь россиян с 2016 года?Город
Госдума предложили избавить автомобильные номера от кода регионаТранспорт
В России за преступления средней тяжести предлагают отправлять в армиюГород
Материнский капитал можно будет тратить на частные детские садыГород
Стрижка в стиле ню: полиция проверит пикантную парикмахерскую вПроисшествия
10 главных изменений из нового закона об интернетеГлавное
Штрафы за долги по коммуналке вырастут почти вдвоеГород
Россияне смогут платить за ЖКХ по интернетуГород
Женщинам в России разрешат меньше работатьГород
Госдума уточнила правила эвакуации машинТранспорт
За что родители не должны платить в продленкеГород
Чиновникам хотят повысить пенсионный возрастГород
В Краснодаре продолжается борьба с незаконными перевозчикамиТранспорт
Государство передаст банкам информацию о неоплаченных коммунальныхГород
"Владельцев" брошенных могил предлагают штрафоватьГород
Правительству РФ могут разрешить ограничивать оптовые цены на продуктыГород
Неликвидная "вторичка" подешевеет до 50% в 2015 годуГород
В Думу внесён законопроект о запрете выращивания ГМО---
Депутаты "перекроют кислород" должникамГлавное
Депутаты смягчили наказание за взяткиКриминал