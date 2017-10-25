В России появится новый закон о ЖКХ
Новый закон о заключении прямых договоров между поставщиками тепла и электроэнергии и потребителями жилищно-коммунальных услуг собираются внести на рассмотрение в кабмин.
Об этом сегодня сообщают "Известия".
Как отмечают авторы предполагаемого новшества, на данный момент управляющие компании расходуют полученные от граждан деньги нецелевым образом.
Документ подразумевает прямое перечисление средств, чтобы УК не имели возможности ими распоряжаться. Владельцы жилья смогут оформить договор непосредственно с поставщиками коммунальных ресурсов, минуя УК и ТСЖ.
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