Жителей Краснодара предупреждают о новом виде мошенничества при оформлении займов и кредитов
На российском рынке кредитования появился новый вид мошенничества.
Нелегальные кредиторы, маскирующиеся под микрофинансовые организации и не имеющие лицензии Центробанка, вместе с договорами займа обманным путем заставляют клиентов подписывать договор о купле-продаже квартиры.
Мошенники рассчитывают на невнимательность своих жертв. При этом шансы заемщиков доказать в суде, что их ввели в заблуждение, невелики, пишет Privet-Rostov.ru.
Выглядит новая схема мошенничества так. Человек звонит по объявлению, предлагающему быстрый займ на значительную сумму, например, «миллион рублей каждому в кредит». При встрече преступники описывают будущей жертве условия «кредитования» — процент оказывается вполне приемлемым. Оформление займа предполагает подписание огромного количества документов, разобраться в которых при отсутствии юридических знаний практически невозможно. Спустя некоторое время «кредиторы» начинают торопить гражданина под предлогом нехватки времени, и в итоге он подписывает всё, что ему дали. Впоследствии оказывается, что среди этих бумаг были и документы о продаже его квартиры.
— При выдаче займа заемщику предлагают подписать различные справки и согласия на обработку данных; договор купли-продажи жилья оказывается в этой кипе документов, — пояснил «Известиям» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов. — Кредитный договор, как правило, кладется сверху, далее идут справки, договор на продажу квартиры и уже потом оставшиеся документы, сообщает Privet-Rostov.ru.
После подписания бумаг гражданин теряет квартиру фактически на месте. Уже спустя пару дней к нему приходят представители кредитора и начинают требовать покинуть жилплощадь. Чаще всего жертвами преступников становятся пенсионеры: пожилым проще подсунуть нужную бумагу и отвлечь от ее содержания, сообщают Известия.
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