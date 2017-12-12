Жители Краснодара станут оплачивать коммунальные услуги напрямую, минуя управляющие компании

Прямые расчеты позволят уменьшить риски махинаций со стороны компаний по управлению многоквартирными домами,пишетPrivet-Rostov.ru





Законопроект, позволяющий жильцам многоэтажек напрямую рассчитываться с ресурсоснабжающими компаниями приняли в первом чтении депутаты Госдумы. По мнению народных избранников, такой закон позволит сократить количество махинаций и растрат со стороны управляющих компаний.

- Договоры будут заключаться ресурсоснабжающими организациями непосредственно ссобственниками помещений домов, если такое решение примет общее собрание собственников, либо если РСО водностороннем порядке откажется отдоговора суправляющей компанией,- сообщают «РИА Новости».