Жители Краснодара станут оплачивать коммунальные услуги напрямую, минуя управляющие компании
Прямые расчеты позволят уменьшить риски махинаций со стороны компаний по управлению многоквартирными домами,пишетPrivet-Rostov.ru
Законопроект, позволяющий жильцам многоэтажек напрямую рассчитываться с ресурсоснабжающими компаниями приняли в первом чтении депутаты Госдумы. По мнению народных избранников, такой закон позволит сократить количество махинаций и растрат со стороны управляющих компаний.
- Договоры будут заключаться ресурсоснабжающими организациями непосредственно ссобственниками помещений домов, если такое решение примет общее собрание собственников, либо если РСО водностороннем порядке откажется отдоговора суправляющей компанией,- сообщают «РИА Новости».
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