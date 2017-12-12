Регистрация
Важные темы
» » Жители Краснодара станут оплачивать коммунальные услуги напрямую, минуя управляющие компании


Жители Краснодара станут оплачивать коммунальные услуги напрямую, минуя управляющие компании

12-12-2017, 13:27

Прямые расчеты позволят уменьшить риски махинаций со стороны компаний по управлению многоквартирными домами,пишетPrivet-Rostov.ru

 

 


 

Законопроект, позволяющий жильцам многоэтажек напрямую рассчитываться с ресурсоснабжающими компаниями приняли в первом чтении депутаты Госдумы. По мнению народных избранников, такой закон позволит сократить количество махинаций и растрат со стороны управляющих компаний.

 

- Договоры будут заключаться ресурсоснабжающими организациями непосредственно ссобственниками помещений домов, если такое решение примет общее собрание собственников, либо если РСО водностороннем порядке откажется отдоговора суправляющей компанией,- сообщают «РИА Новости».



Прочитали - 136
Распечатать



Комментарии к новости0
Комментировать
Ваш комментарий:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении:*
Похожие новости:
Власти нашли очередной способ лишить жителей Краснодара части семейного бюджета

Власти нашли очередной способ лишить жителей Краснодара части

Главное
Пенсионные накопления жителей Краснодара заморозят в очередной раз

Пенсионные накопления жителей Краснодара заморозят в очередной раз

Общество
В России появится новый закон о ЖКХ

В России появится новый закон о ЖКХ

Инфраструктура
Небрезгливые жители Краснодара смогут экономить на оплате услуг ЖКХ

Небрезгливые жители Краснодара смогут экономить на оплате услуг ЖКХ

Город
Банки обяжут изменить ипотечные договоры

Банки обяжут изменить ипотечные договоры

Общество
Депутаты готовят ограничение для безалкогольного пива

Депутаты готовят ограничение для безалкогольного пива

Общество
Самозанятых россиян освободили от регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей

Самозанятых россиян освободили от регистрации в качестве

Инфраструктура
Власти будут помогать оставшимся без жилья россиянам

Власти будут помогать оставшимся без жилья россиянам

Общество
Части россиян запретят продавать собственные квартиры

Части россиян запретят продавать собственные квартиры

Город
Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Как изменится жизнь россиян с 1 июня

Город
На 100 тысяч рублей хотят штрафовать россиян за ночной шум

На 100 тысяч рублей хотят штрафовать россиян за ночной шум

Инфраструктура
Работодателей будут штрафовать за низкие зарплаты

Работодателей будут штрафовать за низкие зарплаты

Главное
Законная возможность не платить за «коммуналку»появится у россиян

Законная возможность не платить за «коммуналку»появится у россиян

Главное
Госдума не стала запрещать продажу сигарет лицам младше 21 года

Госдума не стала запрещать продажу сигарет лицам младше 21 года

Город
Российским предпринимателям разрешат оказывать услуги без регистрации ИП

Российским предпринимателям разрешат оказывать услуги без регистрации

Общество
Следуя примеру Москвы, хрущёвки намерены снести по всей России

Следуя примеру Москвы, хрущёвки намерены снести по всей России

Инфраструктура
Россиянам готовят сюрприз в сфере ЖКХ

Россиянам готовят сюрприз в сфере ЖКХ

Общество
Власти хотят сделать платный въезд в города РФ

Власти хотят сделать платный въезд в города РФ

Главное
В Госдуме поддержали антинародные поправки в ОСАГО

В Госдуме поддержали антинародные поправки в ОСАГО

Транспорт
За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат прав

За трёхкратное нарушение ПДД автомобилистов лишат прав

Транспорт
Должников за коммуналку навестят коллекторы

Должников за коммуналку навестят коллекторы

Город
Россияне смогут меньше платить за ЖКХ

Россияне смогут меньше платить за ЖКХ

Инфраструктура
В России хотят запретить аренду квартир

В России хотят запретить аренду квартир

Город
В России приняли закон о повышении пенсионного возраста

В России приняли закон о повышении пенсионного возраста

Город
Неужели: зарплаты руководителей «привяжут» к зарплатам подчинённых

Неужели: зарплаты руководителей «привяжут» к зарплатам подчинённых

Общество
Беспределу коллекторов придет конец: Госдума приняла важное решение

Беспределу коллекторов придет конец: Госдума приняла важное решение

Криминал
Из Сочи в Краснодар теперь можно долететь прямым рейсом

Из Сочи в Краснодар теперь можно долететь прямым рейсом

Транспорт
ФСБ разрешили стрелять по толпе, женщинам и детям

ФСБ разрешили стрелять по толпе, женщинам и детям

Главное
Виктор Тепляков - школа для «Управдома»

Виктор Тепляков - школа для «Управдома»

Город
Госдума предложили избавить автомобильные номера от кода региона

Госдума предложили избавить автомобильные номера от кода региона

Транспорт
44 многоэтажки Краснодара могут остаться на зиму без тепла

44 многоэтажки Краснодара могут остаться на зиму без тепла

Происшествия
Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсий

Работающим пенсионерам откажут в индексации пенсий

Город
Штрафы за долги по коммуналке вырастут почти вдвое

Штрафы за долги по коммуналке вырастут почти вдвое

Город
В России подорожают сделки с недвижимостью

В России подорожают сделки с недвижимостью

Происшествия
Государство передаст банкам информацию о неоплаченных коммунальных долгах

Государство передаст банкам информацию о неоплаченных коммунальных

Город
Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТП

Транспорт
Закон заставить работодателей повышать зарплаты

Закон заставить работодателей повышать зарплаты

События
В Краснодаре работы по уборке города продолжались всю ночь

В Краснодаре работы по уборке города продолжались всю ночь

Город
Депутаты

Депутаты "перекроют кислород" должникам

Главное
Депутаты смягчили наказание за взятки

Депутаты смягчили наказание за взятки

Криминал
О проекте

Kranodar-today.ru — Твой день начинается с меня! Все самое интересное в жизни Краснодара и Краснодарского края Вы можете найти на страницах нашего сайта Мы стараемся информировать читателей о самых важных и интересных событиях.



E-mail: russiya-today@mail.ru
При перепечатке и использовании любых материалов гиперссылка на Krasnodar-Today.ru обязательна. 18+