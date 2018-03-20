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Россиянам рассказали, как законно не платить за капремонт

Вчера, 14:18

Собственникам жилья предлагают открыть бизнес.

Россиянам рассказали, как законно не платить за капремонт


На законных основаниях собственники жилья могут сдавать всё общедомовое имущество, а деньги, получаемые от арендаторов откладывать на ремонт жилья. Владельцы квартир могут сдавать подвалы и чердаки многоэтажек, а также брать деньги за использование общих площадей с провайдеров, протягивающих по дому свои сети. Такое право у собственников было и раньше, но мало кто о нем знал, теперь же владельцы квартир могут опираться на решение Верховного суда.

 

 

- Согласно этому решению, компании имеют право устанавливать оборудование в жилых домах лишь тогда, когда жильцы согласны на это. Кроме того, теперь УК не смогут навязывать гражданам услуги конкретного провайдера. Это позволит, например, ТСЖ получать от провайдеров достаточный доход, чтобы покрывать расходы на капитальный ремонт дома,-сообщает «Российская газета».

 

Согласно действующему законодательству использовать чердаки и подвалы можно только с разрешения собственников. Если раньше управляющие компании могли чинить препятствия провайдерам, то сейчас собственники смогут решить сами, кого и на каких условиях пустить в дом.

 

Помимо этого, жильцы домов могут зарабатывать и на операторах сотовой связи, которые используют крыши для размещения оборудования, на рекламных конструкциях и вывесках, если для них используется фасад дома.

 

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