Власти нашли способ как сподвигнуть квартиросъемщиков платить налог за аренду в Краснодара

Бонусный способ сподвижения квартиросъемщиков платить налоги придумали в России, пишет Privet-Rostov.ru

Для этого Минстрой предлагает ввести бонусы, а именно предоставить арендаторам недвижимости социальный налоговый вычет по найму жилья.

Таким образом ведомство надеется вывести из тени доход граждан, сдающих жилье в аренду.

Стоит отметить, что подобные льготы уже действуют при оплате образования, лечения, а также при покупке жилья. Вычет по найму жилья может появиться в Налоговом кодексе.

По сообщению издания «Российская газета», для получения вычета необходимо будет предоставить договор найма и подтверждение платежей. В результате чиновники хотят сделать для россиян невыгодным снимать жильё без заключения официального договора с собственником, который не платить подоходный налог со сдачи объекта в аренду.