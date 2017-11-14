Власти нашли способ как сподвигнуть квартиросъемщиков платить налог за аренду в Краснодара
Бонусный способ сподвижения квартиросъемщиков платить налоги придумали в России, пишет Privet-Rostov.ru
Для этого Минстрой предлагает ввести бонусы, а именно предоставить арендаторам недвижимости социальный налоговый вычет по найму жилья.
Таким образом ведомство надеется вывести из тени доход граждан, сдающих жилье в аренду.
Стоит отметить, что подобные льготы уже действуют при оплате образования, лечения, а также при покупке жилья. Вычет по найму жилья может появиться в Налоговом кодексе.
По сообщению издания «Российская газета», для получения вычета необходимо будет предоставить договор найма и подтверждение платежей. В результате чиновники хотят сделать для россиян невыгодным снимать жильё без заключения официального договора с собственником, который не платить подоходный налог со сдачи объекта в аренду.
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