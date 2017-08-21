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Верховный суд: в некоторых случаях риэлторам можно не платить

Сегодня, 09:24

Верховный суд ограничил аппетиты риелторов и оградил граждан от лишних расходов при покупке недвижимости. Принятое им решение не даст возможности фирмам, которые помогают людям приобрести или подобрать квартиры, дачи или участки, требовать с клиентов дополнительные деньги, сообщает Privet-Rostov.ru.

 

 

Ситуация обостряется, когда граждане, пересмотрев все, от покупки в итоге отказываются, а коммерческая организация считает, что ей за работу с проблемным клиентом все равно надо заплатить. Если бывший клиент не спешит раскошелиться, точку в споре может поставить только суд.

А так как подобных конфликтных дел в наших судах немало, разъяснения норм закона для таких споров от Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда могут помочь многим людям.

Как разъясняет Верховный суд, между сторонами спора был заключен договор возмездного оказания услуг. По Гражданскому кодексу (статья 779) по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика совершать какие-то действия, а заказчик за это обязуется платить. В другой статье Гражданского кодекса (статья 310) сказано, что односторонний отказ от выполнения договора или изменение его условий не допускается. Но есть исключения - это случаи, предусмотренные Гражданским кодексом и другими законами.

Если одной из сторон таких отношений выступает рядовой гражданин и он покупает или заказывает услугу для личных нужд, а другой стороной отношений оказывается фирма или индивидуальный предприниматель, то эти отношения регулируются Гражданским кодексом, законом о защите прав потребителей, другими законами и специальным постановлением пленума ВС (N 17 от 28 июня 2012 года), на котором рассматривалась судебная практика по делам о защите прав потребителей.

Если юрлица или индивидуальные предприниматели оказывают гражданам посреднические услуги - купля, продажа недвижимости для личных нужд, то все это подпадает под закон о защите прав потребителей.

В Гражданском кодексе есть статья 782. В ней сказано, что заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг, если он оплатил исполнителю фактически понесенные им расходы. То же самое написано и в законе о защите прав потребителя (статья 32).

Пункт договора про неустойку, если заказчик откажется от сделки, ущемляет его право на отказ от услуги.

Какие-либо другие правовые последствия отказа заказчика законом не предусмотрены. В Гражданском кодексе есть специальная статья - 422-я, в которой говорится, что любой договор должен соответствовать правилам и нормам закона, пишет Privet-Rostov.ru 

Сделка, которая нарушает закон и при этом посягает на права и интересы третьих лиц, ничтожна. Ничтожными пленум ВС назвал и сделки с потребителями, которые не соответствуют нормам гражданского права. По 16-й статье закона о защите прав потребителя условия договора, ущемляющего права потребителя, признаются недействительными.

По мнению Верховного суда, в нашем случае пункт договора про неустойку, если заказчик откажется от сделки, ущемляет его право на отказ от услуги. Этот пункт в договоре и в соглашении - незаконный. И суд, рассматривавший этот спор, не мог его применять, сообщает Российская газета.



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