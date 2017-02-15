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Центробанк обнаружил новый способ отмывания денег

Вчера, 17:28

Центробанк призвал банки внимательнее проверять денежные переводы по внешнеторговым контрактам на транспортировку товара.

 

 

Об этом говорится в письме зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина, сообщает газета «Ведомости».

В письме отмечается, что количество подобных операций растет непропорционально объему импорта, и есть основания полагать, что целью таких операций является незаконный вывод из страны денежных средств и отмывание преступных доходов. Число таких операций Банк России не уточнил.

ЦБ напомнил, что банк вправе отказать клиенту в проведении операции по счету, если у него возникнут сомнения в подлинности документов или если клиент предоставит неполный их комплект. В этом случае кредитная организация должна направить информацию об операциях в Росфинмониторинг.

Банки должны запрашивать у подозрительных клиентов паспорт сделки, ведомость банковского контроля, копии документов на приобретение товара и документы, подтверждающие его наличие, предупреждает ЦБ.

При проведении сомнительных операций у грузоотправителя или перевозчика обычно отсутствуют документы, подтверждающие наличие товара, нет оформленного паспорта сделки, а для расчетов по контрактам используются счета, по которым редко проводятся другие платежи, а если проводятся, то в масштабах, не сопоставимых деятельности компании, говорится в письме.



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