Как изменится жизнь россиян в сентябре 2017 года

В сентябре в России вступит в силу ряд законов, которые в разной мере повлияют на жизнь граждан, пишет Privet-Rostov.ru.

Изменения в российско-американских отношениях

С 1 сентября число американских дипломатов в России уменьшится до 455 человек, в результате 745 сотрудников дипмиссии США должны будут покинуть территорию РФ. Данная мера последовала в ответ на санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении России.

При этом с 1 сентября возобновится выдача американских неиммиграционных виз россиянам. Напомним, она была приостановлена 23 августа. Но возникли некоторые трудности - получить разрешительный документ можно будет только в посольстве США в Москве. Выдача виз в консульствах в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге приостановлена на неопределенный срок, пишут "Известия".



Российское гражданство для жителей Украины



С сентября для жителей Украины упростили процедуру получения российского паспорта. Раньше гражданам Украины необходимо было собирать справки, подтверждающие отказ от предыдущего гражданства и для этого дожидаться ответа украинских властей. Теперь им достаточно написать заявление об отказе от гражданства Украины в России, заверить его у нотариуса и предоставить в МВД РФ. Но для получения паспорта нужно будет принести присягу. Подробнее об этом написано в следующем пункте.



Присяга



Всем желающим получить российское гражданство необходимо будет принести присягу, содержание текста которой прописан в документе. Людям, не желающим это делать, могут отказать в предоставлении гражданства.



При этом, решение о предоставлении российского гражданства принятое ранее, может ббыть отменено в случае, если иностранный гражданин был осужден за терроризм и экстремизм.

Рыба станет качественней



С 1 сентября начинает действовать технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», в тексте которого прописан жесткий регламент процессов производства, хранения и реализации рыбы.



Впервые в документе устанавливаются нормы допустимого содержания влаги в мороженой рыбе. Кроме того, благодаря появлению пункта о содержании льда в рыбе, сократится также доля перемороженной продукции.



Еще один немаловажный момент - производителям запретят или же обяжут их резко сократить добавление в рыбу стимуляторов роста, опасных для здоровья.

Бесплатный провоз багажа в самолетах



В конце сентября должен вступить в силу акт об отмене обязательного бесплатного провоза багажа в самолете. Документ был подписан 30 июля, и через 60 дней со дня публикации должен вступить в силу. Согласно нововведению авиакомпании больше не обязаны предоставлять пассажирам, покупающим невозвратные билеты, бесплатное место багажа минимальной массой 10 кг. При этом пассажирам, приобретающим возвратные билеты повезло. Они смогут провозить багаж весом 10 кг. согласно старым правилам, а именно – бесплатно, лишь в случае перевеса им необходимо будет оплатить определенную сумму. К слову, за ручную кладь плату взимать по-прежнему не будут.

Студенты немного разбогатеют

Согласно заявлению главы министра образования Ольги Васильевой, студенческие стипендии проиндексируют на 5,9 процента. По информации ведомства, деньги на увеличение выплат уже заложены в федеральном бюджете.

При этом рост стипендий должен произойти во всех ВУЗах страны.

Новые правки в ОСАГО

В ОСАГО появятся поправки, касающиеся возмещения ущерба при групповых авариях.

Если раньше получить выплаты от своего страховщика автомобилисты могли при участии в ДТП минимум двух автомобилей, то отныне на прямое возмещение убытков можно будет рассчитывать при участии в аварии трех и более транспортных средств.

В результате при ДТП, участниками которого стали более двух машин, водители смогут обращаться в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника аварии.