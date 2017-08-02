Что изменится в жизни Россиян с 1 августа

С 1 августа в России вступит в силу ряд законов, которые могут существенно повлиять на жизнь граждан.

У работающих пенсионеров незначительно увеличится пенсия

Ранее Privet-Rostov.ru уже писал о том, что некоторых россиян ждет «смешная» прибавка к пенсии. с 1 августа увеличится размер пенсии у работающих пенсионеров.

"На перерасчет имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых их работодатели в 2016 году уплачивали страховые взносы, - уточнили в Минтруде. - Корректировка носит без заявительный характер, обращаться за ней никуда не требуется".

Максимальный размер прибавки - примерно 222 рубля, но чтобы получить эту сумму, пенсионер должен был зарабатывать «вбелую» не менее 19,9 тысяч рублей. Заявлений на перерасчёт писать не нужно. Размер прибавки будет рассчитываться индивидуально.

Должникам станет легче выехать за границу

Злостным неплательщикам упростили процедуру выезда за границу. Сумму долга, мешающего гражданам РФ отправиться в путешествие увеличили с 10 до 30 тысяч рублей. В результате россияне не смогут покинуть страну, в случае, если их долг составляет 30 000 рублей.

Уклонисты от армии не смогут занимать должности на госслужбе

Президент России подписал закон, запрещающий в течение 10 лет работать на государственной и муниципальной службе тем, кто «откосил» от армии. Кроме того, работников государственных и муниципальных учреждений по стране проверят на факт прохождения службы. Наказания избегут лишь те, кто не служил в армии по уважительной причине. Всех, кто «откосил», предположительно уволят.

Многоэтажные дома оборудуют общедомовыми счётчиками

Согласно требованиям нового закона - во всех многоквартирных домах должны быть установлены общедомовые счётчики на воду и тепло. По мнению экспертов, для жильцов это будет не самой радостной перспективой, при этом поставщики ресурсов, которые могут рассчитывать на плату не по фактическим показателям, а по нормативам, останутся в плюсе.

В России появится новая алкогольная «марка»

31 июля станет последним днем, когда можно смело продавать алкоголь со старыми акцизными марками. На бутылках со спиртными напитками появятся новые акцизные марки, за подделку которых и нелегальный оборот алкоголя грозит серьёзное наказание. Возможны миллионные штрафы и увеличение срока лишения свободы.

Предприниматели сэкономят на спецодежде для сотрудников

С первого августа экипировку для своих сотрудников, а также средства индивидуальной защиты компании и индивидуальные предприниматели смогут покупать за счет средств Фонда социального страхования РФ только при условии, если они изготовлены из отечественных тканей и материалов, пишет

Россия начинает выдачу электронных виз

С 1 августа граждане 18 стран смогут оформить через интернет электронную визу в Россию, срок действия которой составляет 30 календарных дней.

ИП уравняют с крупными компаниями

С 19 августа компании и индивидуальных предпринимателей (ИП) уравняют в правах. Правила определения начала и окончания налогового периода при создании, ликвидации или реорганизации компаний будут распространены и на ИП, пишет Российская газета.