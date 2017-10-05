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Россиян обложат новым налогом

5-10-2017, 13:31

Министерство экономического развития разработало проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), которым будет урегулирован ряд норм, которые сегодня становятся предметом споров и разбирательств в судах. 

 

 

Кроме того, поправки позволят вывести некоторые постройки из "серой" зоны. Это в первую очередь относится к сооружениям.

За последние годы было построено огромное количество сооружений. К ним относят всевозможные хозяйственные постройки, котельные и насосные станции, склады. Такие постройки не являются жилыми и не соответствуют признакам недвижимости, при их возведении не нужно получать разрешение на строительство, а регистрация осуществляется на основании декларации. Из-за этого многие из них оказались в "серой" зоне, владельцы их не регистрируют, не платят налоги.

В ГК РФ предлагается прописать, что сооружения являются недвижимостью, если прочно связаны с землей. "То есть перемещение без несоразмерного ущерба их назначению невозможно", - отмечается в тексте документа. Как недвижимость такое строение предлагается регистрировать, если оно имеет самостоятельное хозяйственное значение и может выступать в гражданском обороте обособленно.

Для того чтобы реализовать эту идею, придется прописать отдельно перечень критериев, по которым сооружение можно будет отнести к недвижимости. Но главное, что такие постройки будут признаны недвижимостью и с их владельцев можно взимать налоги.



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