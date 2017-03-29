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За плохие дороги штрафы для чиновников увеличили в десятки раз

29-03-2017, 09:13

В России в Административный кодекс вступают поправки, которые ужесточат ответственность за плохие дороги.

 

 

Принятый в начале весны пакет поправок в КоАП РФ заработал в выходные.

Теперь сотрудники ГИБДД смогут быстрее и легче выписать штраф должностному лицу, которое должно следить за состоянием дороги. Причём, если раньше речь штраф был 2–3 тысячи рублей, то теперь чиновнику придется выложить 20-30 тысяч.

Юрлицо — местная администрация — будет оштрафована до 300 тысяч. Если окажется, что яма или иной дефект в покрытии привели к дорожно-транспортному происшествию, то размер штрафа для чиновника вырастет до 50–100 тысяч, а для администрации аварийного участка — до полумиллиона.

Кроме того, невыполнение предписания ГИБДД тоже «подорожает». Если раньше чиновники могли отделаться 300–500 рублями, то теперь придётся выложить до 50 тысяч. При повторном нарушении за год должностному лицу грозит дисквалификация до 3 лет.



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