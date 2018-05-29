По новым правилам будут вступать в наследство жители Краснодара

Нововведения вступят в силу с сентября 2018 года.

Нотариусы будут иметь право проводить процедуры передачи наследства сразу после смерти завещателя. Соответствующие правки в законодательство были приняты 15 мая. Обэтом сообщает «Парламентская газета».

Отныне нотариусы смогут проверить наличие в информационной системе завещания уже на следующий день после смерти человека. В случае если завещание имеется, то нотариус будет обязан направить человеку, который будет осуществлять управление наследственным фондом, предложение дать согласие наосуществление таких полномочий.

Нотариусу необходимо лишь заручится письменным согласием на проведение операций попередаче имимущества всех наследников.

Втом случае, когда внаследие вступают вобычном порядке, правила остаются прежними, включая 6-месячный режим ожидания.

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Источник:Privet-Rostov.ru