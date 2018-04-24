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Россиянам могут начать выплачивать процент от нефтяных доходов страны

24-04-2018, 22:15

Законопроект разработала группа депутатов Госдумы.

 

Россиянам могут начать выплачивать процент от нефтяных доходов страны


Впервые вопрос о том, что нефть это народное достояние и народ должен что-то с этого получать в финансовом плане, поднимался еще в сентябре прошлого года. Депутаты предлагали долю дохода от добычи полезных ископаемых распределять в равных частях между россиянами.

 

Однако, была небольшая оговорка: долю должны были получать лишь официально работающие граждане, пенсионеры и те, кто стоит на бирже труда, но при этом не получает пособия от государства.

 

Нынешняя версия законопроекта предполагает, что 20% от доходов будут распределяться между перечисленными категориями. Но с каждым годом сумма выплат должна будет увеличиться на 2%.

 

 

Порасчётам депутатов, если закон вступит всилу в2018 году, токаждый россиянин, который входит вперечисленные группы, сможет получить примерно по10 000 рублей. КомитетГД поприродным ресурсам, собственности иземельным отношениям должен рассмотреть законопроект назаседании 11апреля, - сообщают «РИА Новости».

 

Никаких данных о заседании от 11 апреля найти не удалось. У журналистов «РИА Новости» есть информация, что в Кабинете министров законопроект получил отрицательный отзыв. Минитсры посчитали, что изменения, которые предложили депутаты, выходят за рамки предмета правового регулирования закона о недрах, в который они вносятся. В правительстве отметили, что распределение доходов федерального бюджета относится к регулированию бюджетного законодательства.


 

Источник:Privet-Rostov.ru



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