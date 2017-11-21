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Госдума отклонила предложение депутатов повысить пенсии работающим пенсионерам

Сегодня, 09:45

Профильный комитет заявил, что денег на реализацию проекта нет.


Депутаты партии ЛДПР предложили Государственной Думе рассмотреть законопроект повышающий пенсии работающим пенсионерам. Инициаторы проекта отметили в сопроводительном письме, что принятое в 2016 году решение не индексировать пенсии работающим пенсионерам плохо сказалось на их платёжеспособности. Проведенные исследования показали, что такие меры привели к тому, что пенсионеры стали массово увольняться и переходить на довольствие государства.

 

- Профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов отклонил инициативу. Там заявили, что денег на его реализацию нет, - сообщают «РИА Новости».



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