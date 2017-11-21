Госдума отклонила предложение депутатов повысить пенсии работающим пенсионерам

Профильный комитет заявил, что денег на реализацию проекта нет.

Депутаты партии ЛДПР предложили Государственной Думе рассмотреть законопроект повышающий пенсии работающим пенсионерам. Инициаторы проекта отметили в сопроводительном письме, что принятое в 2016 году решение не индексировать пенсии работающим пенсионерам плохо сказалось на их платёжеспособности. Проведенные исследования показали, что такие меры привели к тому, что пенсионеры стали массово увольняться и переходить на довольствие государства.

- Профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов отклонил инициативу. Там заявили, что денег на его реализацию нет, - сообщают «РИА Новости».