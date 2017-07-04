Власти будут помогать оставшимся без жилья россиянам

До конца 2017 года в России собираются рассмотреть новый законопроект, призванный защитить права дольщиков, пишет Privet-Rostov.ru.

3 июля в Госдуме пройдут парламентские слушания по проблеме обманутых дольщиков. При этом сами пострадавшие участники долевого строительства смогут принять в них участие, по предварительной информации им выделят половину мест в зале пленарных заседаний. На слушаниях планирует выступить председатель Госдумы Вячеслав Володин, и будут присутствовать представители правительства, Центробанка, Минстроя и строительных компаний.

Законопроект, регулирующий деятельность компенсационного фонда дольщиков, прошел первое чтение 14 июня. Депутаты обратили внимание на серьезные недоработки законопроекта, которые необходимо устранить ко второму чтению. В частности, речь идет о непрозрачности использования средств фонда, слабом контроле за его управлением, отсутствии механизма контроля за застройщиками, пишут Известия.

Депутаты планируют, что решать проблемы дольщиков, можно будет за счёт Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию. В частности, АИЖК может выступать в роли страховщика, обеспечивая безопасность вкладов и долей, сообщает Privet-Rostov.ru