Многодетных мам в России лишили удобного отпуска
Представители Минтруда подтвердили, что постановление Совмина СССР "О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим детей", был отменен.
Как сообщают "Известия", ранее этот акт позволял мамам с двумя и более детьми в возрасте до 12 лет назначать ежегодный отпуск в удобное для них время, пишет Privet-Rostov.ru
При этом многие считают, что подобное право стоит вернуть. Президент ассоциации многодетных семей «Много нас», мать шестерых детей Елена Фоминых считает, что многие могли не использовать это право, но оно вовсе не являлось неэффективным.
В частности, подобное право позволяло составить более гибкий график и обеспечить должную заботу о детях,сообщает Privet-Rostov.ru
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