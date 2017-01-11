Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей
В Донской столице произошел очередной случай шокирующей жестокости, сообщает Privet-Rostov.ru.
Героиней рассказа стала хрупкая девушка за рулем белой иномарки. По сообщению очевидцев, автоледи, находясь за рулем Kia Rio, зверски убила беззащитного котенка на глазах у детей.
ЧП произошло 13 января на ул. Большой садовой, недалеко от дома №91.
Водитель начала отъезжать от дома и детвора, гуляющая во дворе заметила, что она может наехать на котенка, сидящего под машиной. Один из присутствующих попросил пождать, чтобы он смог забрать мяукающего товарища, на что девушка ответила: «Вот когда я отъеду, тогда и заберешь», а после нажала на газ, умышленно раздавив черного котенка. Увидев убитое животное она рассмеялась и уехала.
Реакцию детей, на чьих глазах произошло данное происшествие, трудно описать словами.
«Одна из девочек долго плакала», - написали свидетели ЧП в соцсети.
Неравнодушные горожане хотят привлечь живодерку к ответственности, ведь ее действия можно расценить как «Умышленное убийство животного», за которое в УК РФ предусмотрено соответствующее наказание.
Медведица едва не разорвала девушку на съёмках передачи «Про любовь».Общество
17-летний россиянин сам себя кастрировалГлавное
Фотографии голой школьницы из Краснодара взорвали соцсетиСобытия
Мужчина очнулся в морге после пьянки и попросил теплое одеялоГлавное
В центре Краснодара на глазах у друзей скончался пареньПроисшествия
Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидностьОбщество
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводкеОбщество
В детском саду вместо шарлотки накормили жареным хлебом с яблокамиОбщество
Россиянка устроила стриптиз в отделе полиции. ВидеоГлавное
Под Краснодаром девушка убила отца, защищая матьКриминал
Девочка потеряла сознание, увидев, как живодеры перерезали горлоПроисшествия
В Ленинградском районе два человека выжили, перевернувшись на AudiТранспорт
Женщина, не добившись закрытия всех окон в маршрутке, надела наТранспорт
Парочка занялась сексом на глазах у прохожих на набережной. ВидеоОбщество
В День России в Сочи родились три леопардаСобытия
Маленького медвежонка посадили на цепь для развлечения посетителей вПроисшествия
Верховный суд России разрешил пить за рулемТранспорт
Парочка занялась сексом на улице у всех на глазах. Видео (18+)Главное
Соцсети: детей призывают ночью по-тихому открывать газовые конфоркиКриминал
Девушка с голой грудью устроила танцы в магазине. ФотоГород
Муж выстрелил жене из ружья в живот на глазах у дочерейКриминал
В Сочи водитель грузовика уснул за рулемПроисшествия
ШОК! Мошенники выманивают деньги на помощь родственникам погибших вКриминал
Девушка заставила любовника убить экс-коллегу из-за ссоры на работеКриминал
В Сети появилось видео, как пьяная девушка протаранила 17 машин вПроисшествия
Неизвестные убили парня, пырнув ножом в шею на остановкеГлавное
Убийца сутки просидел в запертой квартире с трупомГлавное
Пропавшую 17-летнюю девушку-инвалида из Абинска нашли в АнапеПроисшествия
Дворняга спасла 19-летнюю девушку, которую сбила машинаПроисшествия
Из-за глупости матери выпавший на дорогу младенец чуть не попал подПроисшествия
Пятеро хорьков приютили котенка - теперь он тоже хорек. ФОТОСобытия
"Порядочный семьянин" убил своих детей на глазах у материГлавное
Гаишник прогонял "скорую" от подъезда, где их ждал больной ребёнокКриминал
Мужчина жестоко избил собаку железным прутом на глазах прохожих. ФотоПроисшествия
За дело жестокого убийства кота в "стиралке" взялись полицейскиеКриминал
Сотрудники МЧС на руках выносили из затопленных домов женщин, детей иГород
Жительница Новороссийска возила по городу привязанную к машине собакуПроисшествия
Удар по пьянству за рулем: ОСАГО подорожает, кредит не дадутТранспорт
Краснодарца осудят за изнасилование и убийство девушкиКриминал
Убийцы на дорогахПроисшествия