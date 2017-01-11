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Автоледи безжалостно раздавила котенка на глазах у детей

Вчера, 23:51

В Донской столице произошел очередной случай шокирующей жестокости, сообщает Privet-Rostov.ru.

 

 

Героиней рассказа стала хрупкая девушка за рулем белой иномарки. По сообщению очевидцев, автоледи, находясь за рулем Kia Rio, зверски убила беззащитного котенка на глазах у детей.

ЧП произошло 13 января на ул. Большой садовой, недалеко от дома №91.

Водитель начала отъезжать от дома и детвора, гуляющая во дворе заметила, что она может наехать на котенка, сидящего под машиной. Один из присутствующих попросил пождать, чтобы он смог забрать мяукающего товарища, на что девушка ответила: «Вот когда я отъеду, тогда и заберешь», а после нажала на газ, умышленно раздавив черного котенка. Увидев убитое животное она рассмеялась и уехала.

Реакцию детей, на чьих глазах произошло данное происшествие, трудно описать словами.

«Одна из девочек долго плакала», - написали свидетели ЧП в соцсети.

Неравнодушные горожане хотят привлечь живодерку к ответственности, ведь ее действия можно расценить как «Умышленное убийство животного», за которое в УК РФ предусмотрено соответствующее наказание.



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