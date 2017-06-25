За нецензурную брань в семье будут штрафовать и сажать на 15 суток
В кругу семьи вскоре придется следить за языком. Депутаты собираются вернуть советскую норму о санкциях за нецензурную брань и прочие виды "дебоширства" в квартирах, пишет Privet-Rostov.ru
Комитет Госдумы Комитет Госдумы по законодательству и госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект на эту тему. В случае принятие за семейную склоку можно будет получить штраф до 5 тысяч рублей, а также до 15 суток ареста.
По нынешним законам, за мелкое хулиганство, включающее "нецензурную брань или другие умышленные действия, выражающие явное неуважение к личности", штрафуют только в общественных местах. Теперь упоминание об этом исчезнет из статьи 20.1 (Мелкое хулиганство) КоАП, пояснил один из авторов, депутат Дмитрий Вяткин. Он вспомнил советское время, когда мелкое хулиганство не ограничивалось только общественным пространством, а наказывалось повсеместно - где удастся зафиксировать. Норма об "общественных местах" появилась в КоАП, который был принят 15 лет назад, отметил парламентарий.
Итак, штраф за мелкое хулиганство - вне зависимости от места конфликта - составит от 1 до 2 тысяч рублей (сейчас от 500 рублей до 1 тысячи). Альтернативой станут обязательные работы на срок до 40 часов (такого наказания пока нет). При этом за повторное нарушение штраф составит от 3 тысяч до 5 тысяч рублей. Как альтернатива - дебошир получит до 15 суток ареста, либо обязательные работы на срок до 80 часов, сообщает Privet-Rostov.ru
Очевидно, что в большинстве случаев к моменту приезда полиции брань и битье посуды уже прекратятся, так что, по всей видимости, будут использоваться показания бдительных соседей. А отношения среди жильцов многоквартирного дома, как известно, не всегда бывают идеальными. Это и стало основанием для критики поправок как среди несогласных депутатов, так и в экспертной среде. Также у критиков возникли сомнения, не нарушает ли инициатива норму о неприкосновенности личной жизни, сообщает Российская газета.
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