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В России хотят закрыть выезд из страны выпускникам-отличникам

Вчера, 10:27

Русский академический фонд, который возглавляет племянник президента, Роман Путин, предложил освободить от армии выпускников, получивших красный диплом, при условии, что им ограничат выезд за границу.

 

 

Об этом сообщает Znak со ссылкой на письмо министру обороны Сергею Шойгу.

«В настоящее время получение красного диплома за редкими исключениями не приносит владельцу почти никаких преимуществ, кроме морального удовлетворения. При этом статистика показывает, что за последние четыре года резко выросли показатели эмиграции», — рассказали эксперты фонда.

Отсрочку до 27 лет также предлагается дать студентам, которые продолжают обучение в государственных вузах или учатся заочно и работают на оборонно-промышленных предприятиях, но не освобождены от службы. Так как призывной возраст в России заканчивается в 27 лет, то отсрочка значит освобождение от воинской службы, поясняет издание, пишет Privet-Rostov.ru.

Каким образом и как долго будут действовать ограничения, не уточняется.



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