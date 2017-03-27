В России хотят поднять призывной возраст

Председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предложил повысить призывной возраст до 30 лет.

В настоящее время в комитете обсуждают возможности изменения законодательства, регулирующего призыв на военную службу.

По мнению некоторых депутатов Госдумы, повышение предельного возраста службы по призыву до 30 лет снизит заинтересованность призывников в уклонении от службы.