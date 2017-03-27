В России хотят поднять призывной возраст
Председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов предложил повысить призывной возраст до 30 лет.
В настоящее время в комитете обсуждают возможности изменения законодательства, регулирующего призыв на военную службу.
По мнению некоторых депутатов Госдумы, повышение предельного возраста службы по призыву до 30 лет снизит заинтересованность призывников в уклонении от службы.
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