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Госдума разрешила ФСО засекречивать данные об имуществе чиновников и их родственников

25-06-2017, 21:32

Депутаты Госдумы в третьем чтении проголосовали за предоставление ФСО полномочий по охране персональных данных находящихся под охраной лиц.

 

 

Формулировки закона позволяют засекретить информацию об имуществе чиновников, пишет РБК.

Документ, в частности, наделяет ФСО полномочиями по обеспечению защиты персональных данных лиц, находящихся под госохраной. При этом в числе персональных данных: банковские счета, информация о недвижимости, включая зарубежную, и другом имуществе. Засекречиваются также данные членов семей, при этом не указывается, кто именно подразумевается под ними, пишет Privet-Rostov.ru

Госохрану предоставляют президенту, премьер-министру, главам Генпрокуратуры и СК, спикерам обеих палат парламента, а также председателям Конституционного и Верховного судов. Список людей, находящихся под охраной ФСО, может дополняться по распоряжению президента России Владимира Путина. Полный список засекречен, сообщает Republic.

При этом в перечень находящихся под госохраной лиц входит в том числе, и патриарх Кирилл.



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