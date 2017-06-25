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Трехлетний мальчик проглотил пивную пробку

25-06-2017, 21:30

Родительская халатность в Ростове чудом не обернулась трагедией,пишет Privet-Rostov.ru

 

 

После посиделок на кухне семейная пара оставила на столе в кухне пивные пробки.

Трехлетнего малыша всего на несколько минут оставили одного на кухне. Вернувшись, они обратили внимание, что ребенок хватается за живот.

И даже увидели, что на столе в кухне не хватает одной пробки. Через полчаса у ребенка поднялась температура и начались колики. Ему вызвали скорую помощь.

Медики заверили, что опасности для мальчика пробка не несет, однако для ее извлечения из организма малыша необходимо вмешательство врачей, сообщает Privet-Rostov.ru



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