Трехлетний мальчик проглотил пивную пробку

Родительская халатность в Ростове чудом не обернулась трагедией,пишет Privet-Rostov.ru

После посиделок на кухне семейная пара оставила на столе в кухне пивные пробки.

Трехлетнего малыша всего на несколько минут оставили одного на кухне. Вернувшись, они обратили внимание, что ребенок хватается за живот.

И даже увидели, что на столе в кухне не хватает одной пробки. Через полчаса у ребенка поднялась температура и начались колики. Ему вызвали скорую помощь.

Медики заверили, что опасности для мальчика пробка не несет, однако для ее извлечения из организма малыша необходимо вмешательство врачей, сообщает Privet-Rostov.ru