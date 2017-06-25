Трехлетний мальчик проглотил пивную пробку
Родительская халатность в Ростове чудом не обернулась трагедией,пишет Privet-Rostov.ru
После посиделок на кухне семейная пара оставила на столе в кухне пивные пробки.
Трехлетнего малыша всего на несколько минут оставили одного на кухне. Вернувшись, они обратили внимание, что ребенок хватается за живот.
И даже увидели, что на столе в кухне не хватает одной пробки. Через полчаса у ребенка поднялась температура и начались колики. Ему вызвали скорую помощь.
Медики заверили, что опасности для мальчика пробка не несет, однако для ее извлечения из организма малыша необходимо вмешательство врачей, сообщает Privet-Rostov.ru
Хирурги просто так сделали дырку в животе россиянкиОбщество
Брошенная матерью из-за некрасивого лица девочка умерла послеПроисшествия
Вместо захоронения россиянка заморозила тело умершего ребенкаКриминал
Россиянка, стоящая в очереди к психиатру, скинула 5-летнюю дочь вГлавное
Шок: 3-летнего похищенного мальчика хотели выдать за обваренногоГлавное
До алкогольной комы старшеклассники споили 12-летнего мальчикаОбщество
В канун Пасхи в краснодарском бэби-боксе оставили новорожденногоПроисшествия
Трое друзей устроили оргию с мужчинойГлавное
Охотники убили огромного волка, разорвавшего шесть собак иПроисшествия
СМИ: собака-супергерой по всей стране спасает школьников, зажатыхОбщество
Малыша в одних ползунках забыли на морозеПроисшествия
Шок! Подросток стал новой жертвой «групп смерти»Главное
Зоопарки всего мира соревнуются, выкладывая фото самых обаятельныхСобытия
Пьяный священник устроил массовое ДТП из семи авто. ВидеоГлавное
Россиянка под действием наркотиков вывела на мороз полураздетогоПроисшествия
Шок: Россиянин насмерть забил своего 10-месячного сына об угол кроватиКриминал
Россиянка вопреки всему не отказалась от обреченного на инвалидностьОбщество
Женщина выгуливала ребенка на собачьем поводкеОбщество
Шок! Новорожденного младенца выбросили в мусорный бакГлавное
Врачи «промариновали» ребенка с двумя переломами 7 часовЗдоровье
Шок: арматура прошла через голову малыша вплоть до центральной частиИнфраструктура
Россиянка устроила стриптиз в отделе полиции. ВидеоГлавное
Молодая мама оставила в траве новорождённую девочку вместе сОбщество
Мужчина задушил любовницу во время секс-игры, трехлетний ребенокПроисшествия
«Обнимашки» ребёнка и щенка покорили интернет. ФотоСобытия
Мать жестоко избивала 2-летнего сына и снимала побои на видеоПроисшествия
Муж выстрелил жене из ружья в живот на глазах у дочерейКриминал
Для убийцы 7-летнего мальчика требуют смертную казньКриминал
Две девушки взяли пса из приюта, чтобы съестьПроисшествия
53-летний мужчина впал в кому после сексаГлавное
Мужчина разбил бутылку об голову полицейского, не подпуская его кПроисшествия
Малыш подавившись макорониной умер на руках у врачейГлавное
Бабушка пыталась зарубить топором 6-летнего внукаПроисшествия
Убийца сутки просидел в запертой квартире с трупомГлавное
Молодой отец пытался заживо сварить пятимесячного сынаКриминал
Ребенок ходит по откосу окна на 8-м этаже. Шокирующее видеоПроисшествия
В Староминском районе трехлетний мальчик попал под косилку трактораПроисшествия
Малыша затянуло в эскалатор: он в тяжелом состоянииПроисшествия
Врачи выгнали 78-летнего дедушку из больницы: он скончался в отделеПроисшествия
Младенец ожил через 8 дней после похоронГлавное