Алкоголь, табак и вейп: правительство готовит россиянам серьёзные ограничения

В Правительстве РФ решено увеличить долю «граждан, подверженных здоровому образу жизни».

Такая формулировка содержится в утвержденном министрами паспорте приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни», пишет Privet-Rostov.ru.

В частности, в нем говорится о том, что доля россиян, следящих за здоровьем, должна увеличиться до 50% к 2020 году и до 60% к 2025 году.

Отмечено, что документ был утвержден по итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам в июле, и практически сразу началась реализация проекта, сообщает Росбалт.



«Приоритетный проект направлен на увеличение числа граждан, ответственно относящихся к своему здоровью и ведущих здоровый образ жизни, в том числе тех, кто систематически занимается физической культурой и спортом, снижение потребления табака, совершенствование законодательства в области рекламы, связанного с алкоголем, табаком, нерациональным питанием», — говорится в тексте документа.

При этом в российских барах и ресторанах запретят кальяны и вейп.