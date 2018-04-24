Революцию в сфере недвижимости прогнозируют эксперты
1 июля 2018 года вступают в силу новые правила, регулирующие отношения в отрасли недвижимости.
Эксперты уже предрекли, что новые правила спровоцируют революцию на рынке недвижимости: новые правила для застройщиков жилья могут привести кмассовому банкротству компаний, которые витоге окажутся вруках госбанков.
Начиная с 1 июля строительные компании больше несмогут привлекать деньги дольщиков напрямую, все деньги дольщиков будут оседать на специальных счетах, снять их компания-застройщик сможет только после сдачи дома в эксплуатацию. Строить дома компании будут за свой счет или за счет кредиторов. Эксперты считают, что часть строительных компаний из-за этого могут «сойти с дистанции». Те, компании, которые останутся на рынке, не смогут пользоваться «дешёвыми» деньгами дольщиков, соответственно стоимость новостроек увеличится.
Несмотря навсе минусы такой схемы обманутых дольщиков будет меньше, уверены эксперты.
Читайте также:
Эксперты рассказали, как и когда собственника могут заставить продать свою долю в квартире
«Конопляный марш» впервые пройдет в России
Источник:Privet-Rostov.ru
Россиянам разрешили строить частные дома без разрешенияИнфраструктура
Школьникам в Краснодаре готовят новые испытанияГород
Правила оплаты больничных листов изменятся в КраснодареЗдоровье
Новые прививки начнут ставить жителям РоссииОбщество
Что изменится в жизни россиян в апрелеГлавное
Для некоторых жителей Краснодара снизятся налоги на недвижимостьГород
Что изменится в жизни Россиян с 1 августаГлавное
Экономисты прогнозируют падение курса рубляОбщество
Власти будут помогать оставшимся без жилья россиянамОбщество
В России будут продавать алкоголь по новым правиламГород
Рынок недвижимости: правила игры меняются с 1 июляИнфраструктура
Части россиян запретят продавать собственные квартирыГород
Часть россиян могут лишить единственного жильяГород
Новые правила выплат по ОСАГО вступили в силуТранспорт
Принудительно переселять в старые дома жителей аварийных домовИнфраструктура
Политологи предсказали новые отставки губернаторовОбщество
Резкий рост цен в России прогнозируют экспертыГлавное
У россиян будут забирать единственное жильёОбщество
Для россиян придумали новые штрафыОбщество
Как изменится жизнь россиян в 2017 годуГлавное
Водителям больше не будут выплачивать деньги по ОСАГОТранспорт
NASA: Что будет с Землей через 100 летГород
«Дома на юге» празднует 9 лет!Главное
По кошелькам автомобилистов ударят новые штрафыТранспорт
Стоимость воды увеличится для россиян в 5 разГород
Центробанк ужесточил правила обмена валют свыше 15 000 рублейГород
Многодетных мам могут отправить на досрочную пенсиюГород
Некоторые новые иномарки могут резко подешеветь в РоссииТранспорт
В Краснодаре спрос на жилье упал на 30%Город
Что изменится в России с 1 июляГлавное
Водителям разрешили приобретать ОСАГО через интернетТранспорт
Что изменится в жизни россиян с 1 июняГлавное
Путин разрешил обналичивать часть маткапиталаГород
Магазинам, ресторанам и аптекам запретят работать по ночамГлавное
Ветеранов войны могут освободить от платы за коммунальные услугиГород
Автодилеры начинают "биться" за клиентовТранспорт
Цены на джинсы, футболки и платья поднимутся на 40 процентовГород
Правительство утвердило новые правила выплат пострадавшим в ДТПТранспорт
Эксперт: К весне автостраховки могут подорожать еще на 20%Транспорт
В России изменят правила перевозки детей в автоТранспорт