Революцию в сфере недвижимости прогнозируют эксперты

1 июля 2018 года вступают в силу новые правила, регулирующие отношения в отрасли недвижимости.

Эксперты уже предрекли, что новые правила спровоцируют революцию на рынке недвижимости: новые правила для застройщиков жилья могут привести кмассовому банкротству компаний, которые витоге окажутся вруках госбанков.

Начиная с 1 июля строительные компании больше несмогут привлекать деньги дольщиков напрямую, все деньги дольщиков будут оседать на специальных счетах, снять их компания-застройщик сможет только после сдачи дома в эксплуатацию. Строить дома компании будут за свой счет или за счет кредиторов. Эксперты считают, что часть строительных компаний из-за этого могут «сойти с дистанции». Те, компании, которые останутся на рынке, не смогут пользоваться «дешёвыми» деньгами дольщиков, соответственно стоимость новостроек увеличится.

Несмотря навсе минусы такой схемы обманутых дольщиков будет меньше, уверены эксперты.

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Источник:Privet-Rostov.ru